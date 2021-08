Rozvoral (SPD): I díky hlasům poslanců SPD se budou v roce 2022 zvyšovat důchody

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že i díky hlasům poslanců SPD se budou zvyšovat důchody. Sněmovna odsouhlasila návrh SPD na zvýšení podpory zdravotně postiženým lidem. Piráti blokují ve Sněmovně návrh SPD na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Vláda ANO a ČSSD udělením placeného volna pouze pro očkované státní úředníky jedná diskriminačně. Příliš mnoho vakcín z EU a náklady na polní nemocnici v Letňanech byly plýtváním peněz daňových poplatníků. Hnutí SPD podpořilo odškodnění občanům a dotčeným obcím za škody způsobené výbuchy ve Vrběticích, za které nese vinu stát. Gratulujeme našim sportovcům na olympijských hrách v Tokiu a odsuzujeme politizaci sportu ze strany Mezinárodního olympijského výboru.

1. I díky hlasům poslanců SPD se budou v roce 2022 zvyšovat důchody.

Minulý týden se i díky hlasům SPD podařilo zvýšit od roku 2022 důchody celkem v průměru o 750 korun (tzn. kromě zákonně valorizace 450 korun ještě navíc o částku 300 korun) plus za každé vychované dítě bude náležet rodiči částka 500 korun (tzv. výchovné). Podpořili jsme také návrh, aby po odpracování 20 let nepřetržitě ve složkách Integrovaného záchranného systému (záchranáři, hasiči) měly tyto profese možnost odejít do důchodu až o 5 let dříve. Zvýšení důchodů ve Sněmovně nepodpořili poslanci ODS, Pirátů, TOP 09 a STAN. V programu hnutí SPD pro blížící se podzimní volby je jedním z hlavních bodů zabezpečení jistoty spravedlivého důchodu pro pracující občany a zdravotně postižené a prosazení dlouhodobě odkládané důchodové reformy.

2. Sněmovna odsouhlasila návrh SPD na zvýšení finanční podpory zdravotně postiženým lidem.

Sněmovna minulý týden schválila návrh zákona skupiny poslanců včetně SPD, který se týká zvýšení příspěvků na péči pro lidi se zdravotním postižením, kteří využívají pobytové sociální služby. Částky nyní budou mít stejné, jaké mají zdravotně postižení lidé žijící doma. Hnutí SPD dlouhodobě bojuje za zlepšení podmínek pro zdravotně postižené občany.

3. Piráti nadále blokují ve Sněmovně návrh SPD na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými.

Tento týden je na pořadu jednání Sněmovny další mimořádná schůze. Pro hnutí SPD je zásadní věcí schválení novely zákona SPD o pomoci v hmotné nouzi (ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými). Proti schválení však trvale obstruují zejména Piráti, kteří navíc šíří o SPD lži, jako např. že tento zákon se bude týkat seniorů, dlouhodobě nemocných a osob s duševním onemocněním. Není to pravda! Jde o novelu zákona, která umožní úřadům efektivnější kontrolu v oblasti možného zneužívání těchto dávek nepřizpůsobivými a současně povede k významné úspoře veřejných prostředků. Tyto dávky je potřeba omezit výhradně na osoby, které se dočasně ocitly bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace vlastními silami aktivně dostat a těm, kteří objektivně pracovat nemohou. Slušný a pracující občan je pro SPD na 1. místě!

4. Vláda udělením placeného volna pouze pro očkované státní zaměstnance jedná diskriminačně.

Chaotická vládní opatření pokračují. Vláda ANO a ČSSD minulý týden oznámila, že pouze státní úředníci, kteří jsou očkovaní proti covidu-19 od 1. ledna letošního roku, dostanou dva dny placeného volna navíc. Zároveň vláda vyzvala kraje a samosprávy, aby i oni motivovali lidi k očkování. Pakliže vláda nabízí dva dny placené dovolené navíc, měli by tuto nabídku dostat všichni zaměstnanci jak ve státní, tak i v soukromé sféře, nikoli pouze státní úředníci. Pokud by ale vyslyšely premiérovu výzvu také firmy a podniky soukromé sféry, přijde česká ekonomika o zhruba 21 miliard korun, samozřejmě z peněz daňových poplatníků. Hnutí SPD považuje tento krok ze strany vlády za jednoznačně diskriminační a odmítá tyto způsoby, které nutí naše občany k vakcinaci. Vše musí být na základě dobrovolnosti a bez dalších zbytečných výdajů státu, které by bylo možné dát potřebným, tedy důchodcům a slušným a pracujícím lidem.

5. Příliš mnoho vakcín z EU a náklady na polní nemocnici v pražských Letňanech byly plýtváním peněz daňových poplatníků.

Ministerstvo zdravotnictví řízené Adamem Vojtěchem (za ANO) minulý týden zaplatilo 88 miliónů korun soukromé firmě za pronájem objektů určených k aktivaci polní nemocnice v pražských Letňanech, ve které v průběhu pandemie nikdo neležel. Přitom bylo možné využít zdarma nabídku objektů pražské O2 arény. To ale vláda tehdy odmítla. Vláda ANO a ČSSD navíc nyní rozdává státům vakcíny schválené EU, které má Česká republika navíc a které u nás nikdo nechce. Na plánované proočkovaní 70% populace bylo potřeba 14 miliónů dávek, ale přitom jich vláda objednala 24 miliónů v průměru za 390,-/ks v celkové hodnotě 9,4 miliardy korun. Vláda ANO a ČSSD nepostupovala v průběhu pandemie hospodárně, což potvrdil svými nálezy opakovaně i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). V průběhu nouzového stavu a pandemické pohotovosti navíc vláda přijímala a dále přijímá chaotická protiprávní opatření, která Nejvyšší správní soud již ve 25 případech zrušil jako protizákonná. Hrozí tak miliardové žaloby na stát. Hnutí SPD požaduje důsledné prošetření všech nákupů zdravotnického materiálu, který byl v této souvislosti nakoupen, a zároveň požadujeme zrušení pandemické pohotovosti. Plošné nošení respirátorů postrádá jakýkoliv význam, zvláště v létě. Vláda nijak toto nařízení nezdůvodnila a nadále se odborně ztrapňuje. Lidi udržuje ve strachu a nadále poškozuje svými nařízeními jejich zdraví. To SPD odmítá!

6. Hnutí SPD podpořilo odškodnění za výbuchy ve Vrběticích, za které nese vinu stát.

Hnutí SPD podpořilo minulý týden ve Sněmovně ve zrychleném režimu návrh na odškodnění zhruba 660 milionů korun za škody po výbuchu dvou muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Peníze by se měly rozdělit mezi Zlínský kraj a obce Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Vlachovice a Slavičín a jeho obyvatele. Učinili jsme tak proto, že jsme přesvědčeni, že vinu za výbuchy nese v první řadě stát, který dostatečně nezabezpečil kontrolu nad skladováním a manipulací s výbušným materiálem v areálu tohoto muničního skladu bez ohledu na skutečnost, že vyšetřování příčin obou výbuchů stále pokračuje a dílčí závěry vyšetřování jsou zatím pouze ve fázi důvodných podezření a nikoliv přímých důkazů, kdo výbuchy zapříčinil.

7. Gratulujeme našim sportovcům na olympijských hrách v Tokiu a odsuzujeme politizaci sportu ze strany Mezinárodního olympijského výboru.

Hnutí SPD gratuluje k dosaženým fenomenálním výsledkům našich sportovců na probíhajících olympijských hrách (OH) v Tokiu. Oproti nedávnému fotbalovému Euru ale ani OH tlaku na politizaci v progresívním stylu nakonec neodolaly. Do Tokia platilo, že politické protesty byly na sportovištích i stupních vítězů zakázány, protože se mělo za to, že politika v žádném případě do sportu nepatří. Letos ale Mezinárodní olympijský výbor (MOV) ustoupil módě ve stylu kampaně Black Lives Matter, podle níž sportovci před utkáními na znamení odporu k rasismu kolektivně pokleknou. To by podle dosud platných pravidel nebylo možné, ale MOV v červenci oznámil, že podobná gesta budou nakonec povolená, i když jen před začátkem utkání, po cestě ze šatny nebo při představování sportovců. Hnutí SPD s těmito projevy a politizací sportu nesouhlasí. Sportovci suverénního a hrdého státu nemají žádný důvod před někým poklekávat! Za SPD říkáme, že my před nikým NEPOKLEKNEM!

Převzato z profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

