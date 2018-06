Rozvoral (SPD): Jsme jediná reálná politická síla v ČR, důsledně odmítající imigrační diktát EU

1. Andrej Babiš svolal minulý týden Bezpečnostní radu státu, kde mluvil o ochraně hranic České republiky, pokud by Německo počátkem prázdnin začalo odmítat přímo na svých hranicích migranty, kteří již požádali o azyl v jiné zemi. Je to důsledek vládních krizí proevropských politických stran a hnutí v Německu, Francii a Itálii a trvale pokračující migrace. Hnutí SPD je dnes jediná reálná politická síla v České republice důsledně odmítající imigrační diktát Evropské unie. Čím dále více členských států Evropské unie začíná přemýšlet nad vlastními opatřeními vedoucími k zastavení migrace na svém vlastním území. Schengen nefunguje a jednotlivé státy, jako Německo a Rakousko, zvažují o prázdninách o zavedení odmítání vstupu ilegálních imigrantů již na své hranici. Toto opatření samozřejmě znamená dominový efekt a Česká republika na toto opatření připravena není. Policii chybí policisté z ochrany hraničních přechodů, kteří byli propuštěni po našem vstupu do Schengenu v roce 2004, a nedoplněná armáda není schopna tento úkol dlouhodobě zabezpečovat. Hnutí SPD v této souvislosti upozorňuje, že Česká republika nemá vlastní zahraniční politiku a Andrej Babiš tvoří s ČSSD proimigrační vládu, kde navrhuje na místo ministra zahraničí kandidáta ČSSD europoslance Pocheho, který je přímo symbolem podpory imigrace a servility k elitám Evropské unie.

2. Hnutí SPD považuje dosavadní jednání o vznikající koaliční vládě ANO, ČSSD a KSČM za výsměch voličům, který je důsledkem neschopnosti Andreje Babiše vyjednávat o podpoře. Tato trojkoalice, s navrhovaným jmenováním Miroslava Pocheho z ČSSD ministrem zahraničí, je mocenský pakt bez reálného programu. Poslanci SPD takovouto vládu v Poslanecké sněmovně nepodpoří. Pokud vláda získá důvěru, tak bude projektem politicky nestabilním. Tato vláda bude vyhovovat pouze kancléřce Merkelové, která podle spekulací německého tisku otevřeně zasahuje do přípravy vlády a úkoluje Andreje Babiše. V případě, že vláda nedostane důvěru, bude hnutí SPD konzultovat situaci s prezidentem republiky, včetně možnosti předčasných voleb.

3. Hnutí SPD vyzývá ministerstvo zahraničí a vládu České republiky k podání oficiálního protestu a předvolání velvyslance Spolkové republiky Německo v souvislosti s revanšistickými výroky kancléřky Merkelové, která zpochybnila závěry druhé světové války. Politická pozice Německa, vyjádřená tímto prohlášením, záměrně relativizuje pozici viníků a obětí a přímo ohrožuje politické a bezpečnostní zájmy České republiky. V souvislosti s touto provokací budou poslanci hnutí SPD žádat zařazení mimořádného bodu jednání Poslanecké sněmovny, s cílem jasně se vymezit proti revanšismu německé kancléřky Merkelové. Angela Merkelová 20. června 2018 řekla, že pro poválečný odsun Němců „neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění”. Je to revanšistické vyjádření a naprosté svinstvo vůči České republice. Sudetští Němci se masově podíleli na přípravě konečného řešení české otázky, které by znamenalo faktickou a biologickou likvidaci českého národa. Na sjezdy Sudotoněmeckého landsmanšaftu jezdí za účelem podpory politici KDU-ČSL, TOP09 a ani strana Pirátů se proti těmto vyjádřením nijak nevymezila.

4. Premiér Babiš chtěl 21. června 2018 ráno odjet na mini-summit EU narychlo svolaný kancléřkou Merkelovou k migraci. Nejel, protože mu to ostatní premiéři V4+ zatrhli. Jednat o migraci s Macronem a Merkelovou tak za celou skupinu V4+ odjel premiér Rakouska. Rakouska, kde součástí koalice je Svobodná strana Rakouska, partnerská vlastenecká strana hnutí SPD v evropské frakci Evropa národů a svobody (MENF), kterou vede Marine Le Pen. Politika, kterou český premiér doma označuje za extremismus, ho tímto posílá do druhé řady. Je evidentní, že přišel čas hájit společně se státy V4+ zájmy zemí východní a střední Evropy. Přichází čas ukončit servilní protektorátní politiku a hájit zájmy České republiky. Hnutí SPD je jediná politická síla u nás, která to skutečně dokáže.

5. Hnutí SPD odmítá oslabování pozice českého státu v energetice. V této souvislosti budeme pečlivě monitorovat úvahy o rozdělování podniku ČEZ. Hnutí SPD programově podporuje pozici státu při využití nerostného bohatství, v energetice a hospodaření s vodou. Tyto komodity nesmí sloužit zahraničním vlastníkům a jejich ziskům vyváděným do zahraničí. Odmítáme také privatizace strategických odvětví do soukromých rukou.

6. Předsednictvo hnutí SPD vyjadřuje solidaritu a děkuje všem, kteří se aktivně podílí na propagaci a práci pro politický úspěch hnutí. Stejně jako v jiných zemích jsou vlastenci pod koordinovaným tlakem médií řízených oligarchy a veřejnoprávních médií, která pracují na základě dispozic Evropské unie. Hnutí SPD tento tlak vydrží, neboť náš program je potřebný pro naši zemi a její občany. Vydržíme ho prosazovat stejně jako vlastenci v Maďarsku nebo Itálii. Stejně jako v případě těchto zemí poroste i naše podpora u voličů.

