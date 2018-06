Rozvoral (SPD): SPD není v žádném případě extremistickou stranou

Konkrétně se tvrdě ohradila proti tvrzení, že hnutí SPD Tomio Okamury je extremistickou stranou a představuje pro náš stát bezpečnostní riziko.

Pražský hrad se prostřednictvím bezpečnostního ředitele Jana Nováka vyjádřil k výroční zprávě o extremismu, která byla panu prezidentovi Zemanovi předložena k připomínkování. Hrad na danou zprávu zareagoval tak, že zaslal na vnitro tři stránky připomínek. Citace ze zaslaných připomínek: „Naprosto nepřijatelné je zařazení parlamentní politické strany SPD do zprávy, stejně jako mnohá tvrzení autorů zprávy na adresu tohoto politického subjektu a jeho představitelů.“ V rámci připomínek by bylo podle prezidentské kancléře nejlepší pasáže, které se zmiňují o hnutí SPD ze zprávy zcela vyloučit.

Server aktuálně.cz vydal v pondělí 18. června 2018 reakci na připomínkové řízení k výroční zprávě o extremismu z resortu ministerstva vnitra a poukázal v ní právě na naše hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD). Naše hnutí není extrémistickou stranou, což potvrzuje i zmíněná zpráva, která poukazuje na to, že „SPD není z pohledu definice ministerstva vnitra extremistickým subjektem a dále poukazuje na fakt, že zpráva si ohledně SPD protiřečí.“

Ministerstvo vnitra vnímá pojem extremismus jako vyhraněný ideologický postoj, který vybočuje z ústavních zákonných norem, vyznačuje se prvky netolerance a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku.

Podle stanoviska MV jsou způsobilé extremistické postoje přejít v aktivity, které působí (přímo nebo v dlouhodobém důsledku) destruktivně na stávající demokratický politicko-ekonomický systém, tj. snaží se nahradit demokratický systém systémem nedemokratickým.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Naše hnutí SPD poukazuje na všechny problémy, které společnost trápí. Pravicové i levicové. K tomu jsou politické strany určené. Naše hnutí se snaží poukazovat i na problémy, které nejsou dostatečně medializované. A právě některé informace jsou společenskými tématy v zahraničí, přičemž naše (česká) informační média o tématech, které v zahraničí rezonují, dostatečně neinformují.

Co říci na další tvrzení, že naše hnutí SPD je xenofobní (nedůvěřivé k novým, cizím věcem)? Osobně bych to nazval opatrností. Víme, že hlavně u strategického rozhodování musí být člověk opatrný a musí vzít v úvahu všechny souvislosti a možné důsledky. Vidím to tak, že spíš mediální scéna je hodně populistická a využívá termín xenofobie z populistických důvodů, místo toho, aby uvedla, že jsme vůči některým tématům zdrženliví a opatrní.

SPD se zásadně vymezuje vůči diktátu Evropské unie a vůči nelegálním imigrantům. Tato skutečnost právě vadí některým politickým stranám (ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráti), které se prostřednictvím jejich představitelů (Hamáček, Bartošek, Kalousek, Farský, Bartoš) vyjadřují nepravdivě o našem hnutí a označují ho za extremistické. SPD bude vždy a na prvním místě hájit zájmy slušných českých občanů a ti ať nás hodnotí. Prezident Zeman to už provedl.

