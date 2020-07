Rozvoral (SPD): Jsme proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, která zavádí genderovou totalitu

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém sdělujeme, že hnutí SPD nevidí důvod pro obnovení nouzového stavu a opětovné zahájení řízení země krizovým štábem, protože data ze statistik byla nepravdivá a v realitě je nakažených mnohem méně. Odmítáme, aby byly krajské a senátní volby odloženy a aby ministr vnitra Hamáček lidem zabránil volit. Ale i korespondenční hlasování lze zmanipulovat, proto ho nepodporujeme. YouTube profil Tomia Okamury byl smazán neomarxistickými cenzory za to, že upozorňoval na násilí imigrantů. SPD bojuje s exekutorskými mafiemi, pomáhá lidem v dluhových pastech a prosazuje zestátnění exekutorů. Babišova vláda je bohužel proti. Hnutí SPD je proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, která zavádí genderovou totalitu.

1. Hnutí SPD nevidí důvod pro obnovení nouzového stavu a opětovné zahájení řízení země krizovým štábem, protože data ze statistik byla nepravdivá a v realitě je nakažených mnohem méně.

Hnutí SPD nevidí důvod pro obnovení nouzového stavu a opětovné zahájení řízení země krizovým štábem. Odmítáme tyto návrhy ministra Hamáčka. Covid-19 je třeba řešit na úrovni místních a regionálních opatření a není zatím důvod k plošným opatřením v celé České republice. Je skandální, že se zbytečně strašili lidé na základě špatných statistik. Nejasnosti ve vykazovaném počtu nemocných jsou selháním a je třeba říct, kdo je odpovědný za stav, kdy po čtyřech měsících nevíme, kdo z nakažených je nemocný a kdo není. Ministerstvo zdravotnictví totiž výrazně revidovalo koronavirové statistiky. Aktuálně nakažených bylo v pondělí dopoledne 3 479, tedy o 1 775 méně než ráno. Naopak počet vyléčených vzrostl z 9 590 na 11 423. Za skokovým nárůstem je revize dat, jež hygienici v poslední době nestíhali aktualizovat, uvedl šéf zdravotnických statistiků.

2. Odmítáme, aby byly krajské a senátní volby odloženy a aby bylo lidem zabráněno volit. Ale i korespondenční hlasování lze zmanipulovat, a proto ho nepodporujeme.

Blíží se podzimní krajské a senátní volby a vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nevyloučil, že by se mohly kvůli epidemiologické situaci posunout. Pro hnutí SPD je tento výrok naprosto skandální a vypovídá o jeho nekompetentnosti. Ministr vnitra Hamáček je tady od toho, aby volby podle platné legislativy zabezpečil a nikoliv, aby svými výroky buďto krajské a senátní volby navrhoval odložit, anebo aby lidem, kteří mají kvůli nákaze Covid-19 nařízenou karanténu, zakazoval se voleb zúčastnit. Každému, kdo je v karanténě a má volební právo, stát musí umožnit a zajistit výkon tohoto práva včetně lidí v karanténě, a nikoliv ho v tomto právu omezovat. To, že chytrá karanténa nefunguje, je také odpovědnost této vlády. Zároveň ale odmítáme korespondenční hlasování, při kterém není zajištěna garance objektivity a může docházet k manipulacím volebních výsledků, viz poslední prezidentské volby v Rakousku, které musely být zrušeny. Hnutí SPD v této souvislosti navrhovalo v průběhu koronavirové první vlny změnu zákona o ochraně veřejného zdraví. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM nám tento návrh tehdy odmítla. Zabezpečení zdárného průběhu podzimních krajských a senátních voleb ale v této souvislosti není problém legislativní, ale je to pouze záležitostí organizace technického a hygienicko-epidemiologického zabezpečení. A ministr vnitra Hamáček je tu od toho, aby vymyslel způsob, jak lidem v karanténě umožnit výkon volebního práva.

3. YouTube profil Tomia Okamury byl smazán neomarxistickými cenzory za to, že upozorňoval na násilí imigrantů.

Původní kanál předsedy hnutí SPD Tomia Okamury už na YouTube nenajdete. V pátek minulý týden byl totiž neomarxistickými cenzory smazán. Zablokováním profilu mu ale nedávno pohrozil i Facebook. YouTube tak ale učinil bez jakéhokoli předešlého upozornění. Důvodem zrušení je podle všeho to, že zde byla opakovaně zveřejňována videa, na kterých byly vyobrazeny násilné a kriminální činy migrantů v západní Evropě a „bojovníků proti rasismu“ v rámci hnutí Black Lives Matter (BLM) v USA. Hnutí SPD zastává názor, že ukazovat násilné a pravdivé chování migrantů je legitimní a není to nenávistný slovní projev. Jestli se někdo projevuje nenávistně, tak jsou to zrovna ilegální imigranti, násilníci a kriminální živly podporované hnutím BLM v USA. Svoboda slova musí platit pro všechny, ale podle pirátských cenzorů sociálních sítí je prostě zakázáno ukazovat realitu.

4. SPD bojuje s exekutorskými mafiemi, pomáhá lidem v dluhových pastech a prosazuje zestátnění exekutorů. Babišova vláda je bohužel proti.

SPD bojuje s exekutorskými mafiemi, pomáhá lidem v dluhových pastech a prosazuje zestátnění exekutorů. V České republice je momentálně více než 700 tisíc občanů postižených exekucemi. Kvůli koronaviru budou mnozí dlužníci v ještě složitější situaci. Vláda ČR v pondělí vyslovila nesouhlasné stanovisko s návrhem poslanců SPD na vydání zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením soudních exekutorů. Přijetím návrhu zákona mělo dojít k navrácení stavu právní úpravy do roku 2001, tedy do období, kdy výkon rozhodnutí zajišťoval výhradně stát bez existence soukromých exekutorů. SPD je jediný politický subjekt zastoupený ve sněmovně, který systematicky prosazuje pomoc lidem v exekucích a dluhových pastech. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM ale naše návrhy odmítá.

5. Hnutí SPD je proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, která zavádí genderovou totalitu.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM v pondělí odložila projednání návrhu na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí – tzv. Istanbulskou úmluvu. Urgentní projednání Istanbulské úmluvy doporučila v pátek 24. července 2020 Rada vlády pro rovnost mužů a žen, které předsedá premiér Andrej Babiš. Premiér Babiš Istanbulské úmluvě vyslovil v minulosti svou podporu. Tato úmluva je mezinárodní smlouvou Rady Evropy, která byla přijata už v roce 2011, ale v platnost vešla až o tři roky později. Česká republika jako jeden z posledních unijních států dokument podepsala až v květnu roku 2016, dosud však nedošlo k její ratifikaci Parlamentem ČR. Hnutí SPD s ratifikací této kontroverzní smlouvy nesouhlasí. Pod rouškou ochrany práv žen nám má být totiž v reálu podsunuta gender agenda směřující proti rodině, konzervativním hodnotám, mužům apod. A je to jenom další pokus, jak předat další kus moci nikým nevolenému neziskovému sektoru, včetně mezinárodního. V připomínkovém řízení odborný nesouhlas z hlediska práva však vyjádřily i Nejvyšší soud a Nejvyšší státní zastupitelství. Upozorňují, že všechna nežádoucí jednání popsaná ve Smlouvě jsou už nyní v ČR trestná a jsou součástí trestního zákona. Po ratifikaci úmluvy by však mělo dojít i ke změně některých současných zákonů v České republice tak, aby vyhovovaly znění úmluvy. Hnutí SPD vítá v této souvislosti prohlášení polského ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobra, který o víkendu uvedl, že Polsko od Istanbulské úmluvy odstoupí. V polské vládě na toto téma probíhá debata. Maďarsko a Slovensko v parlamentu již úmluvu odmítly. Česká republika by měla podle hnutí SPD postupovat stejně.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

