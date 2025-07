Rozvoral (SPD): Jsme proti tomu, aby si Evropská unie enormně zvýšila rozpočet

Vážení přátelé,

jsme proti tomu, aby si Evropská unie enormně zvýšila rozpočet a aby na něj vybírala nové daně. Odmítáme, aby se z něj platila Ukrajina. Nové emisní povolenky Evropské unie, které podpořila Fialova vládní koalice, zdraží vytápění i pohonné hmoty o desítky procent. Uděláme maximum, aby tento systém u nás zaveden nebyl. Fialova vláda zvýšila zadlužení našeho státu o více než bilion korun, a přispěla tím k rekordnímu zdražování. Prosazujeme zodpovědnou hospodářskou politiku. Chceme zrušit novelu školského zákona, která omezuje dostupnost vzdělání a povede k poklesu financí na nepedagogické pracovníky. Odmítáme, aby Fialova vláda zvyšovala platy politiků, zatímco reálné příjmy českých pracujících občanů za období Fialovy vlády klesly nejvíce v Evropě.

1. Jsme proti tomu, aby si Evropská unie enormně zvýšila rozpočet a aby na něj vybírala nové daně. Odmítáme, aby se z něj platila Ukrajina.

Evropská komise představila návrh rozpočtu již tak zadlužené Evropské unie pro období let 2028 až 2034. Navrhuje v něm hlavně masivní zvýšení výdajů z 1,2 bilionů eur na 2 biliony eur (49,3 bilionu korun) – tedy o dvě třetiny. Novými zdroji příjmů EU mají být nové daně za emisní povolenky pro domácnosti (ETS 2), anebo daně z tabáku a za elektroodpad. Jedna z nových oblastí rozpočtu – tzv. Global Europe – ve výši cca 100 miliard eur je navrhována speciálně na podporu Ukrajiny a na financování rozšíření EU. Dále je navrhováno využití rozpočtu s půjčkami až do výše 150 miliard eur pro oblast obrany. Toto by ovšem muselo znamenat změny zakládajících smluv EU, protože obrana je výlučně v kompetenci národních států. Nepřijatelné a nebezpečné jsou dále plánované rozsáhlé škrty v oblasti zemědělství. Zemědělský svaz ČR uvádí, že výdaje na společnou zemědělskou politiku v návrhu rozpočtu reálně klesají o více než 40 %. To povede pouze k dalšímu růstu cen potravin a k likvidaci domácích zemědělců a potravinářů ve prospěch producentů a dovozců z mimoevropských zemí. Hnutí SPD vyzývá vládu Petra Fialy, aby tento návrh rozpočtu EU, který je v rozporu s národními zájmy ČR, jednoznačně odmítla. Pokud se staneme součástí příští vlády, budeme usilovat o to, aby se tento návrh zásadním způsobem změnil. Pokud k tomu nebude ze strany Evropské komise vůle, budeme požadovat, aby ČR tento návrh vetovala.

2. Nové emisní povolenky Evropské unie zdraží vytápění i pohonné hmoty o desítky procent. Uděláme maximum, aby tento systém u nás zaveden nebyl.

Od roku 2027 má začít fungovat nový systém emisních povolenek pro domácnosti (tzv. ETS 2). Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) tvrdí, že zavedení emisních povolenek pro domácnosti zdraží rodinám jednu megawatthodinu plynu o 200 korun. Energetičtí experti a ekonomové ovšem upozorňují, že tato kalkulace není úplná a přesná, protože v sobě nezahrnuje daň z přidané hodnoty. Navíc kromě plynu kvůli novým emisním povolenkám zdraží i uhlí, nafta a benzín. Podle ekonoma Lukáše Kovandy cena jedné megawatthodiny plynu stoupne postupně na úroveň v rozmezí mezi 400 až 1 250 korunami a při průměrné spotřebě zaplatí domácnosti v rodinných domech zvýšené náklady v řádech desetitisíců korun ročně. Obdobně by to mělo vliv na zvýšení cen pohonných hmot až o 16 korun na litr a vytápění plynem by podražilo o cca 40 %. To vše je důsledkem plnění cílů dekarbonizačního plánu Fit for 55, jenž je klíčovou součástí Green Dealu EU. Hnutí SPD od počátku tvrdě odmítá Green Deal EU a systém emisních povolenek pro domácnosti, pro který v EU hlasovali europoslanci za SPOLU (TOP 09, KDU-ČSL), STAN a Piráty. Je pro nás naprostou národní ekonomickou a sociální prioritou a povinností zabránit aplikaci tohoto systému v ČR do praxe. Pro hnutí SPD jsou nízké ceny energií pro české domácnosti absolutní prioritou.

3. Fialova vláda zvýšila zadlužení našeho státu o více než bilion korun, a přispěla tím k rekordnímu zdražování. Prosazujeme zodpovědnou hospodářskou politiku.

Fialova vláda zvýšila za krátkou dobu svého působení zadlužení ČR o více než jeden bilion korun – tedy o více než čtvrtinu jeho celkového objemu! Státní dluh tak roste rekordním tempem. Ke konci letošního června činil více než 3,5 bilionu korun. Na každého občana ČR tak připadá dluh ve výši přes 330 tisíc korun. Tyto údaje pocházejí ze zprávy o řízení státního dluhu ministerstva financí. Navíc na příští rok Fialova vláda plánuje i nominální růst deficitu státního rozpočtu na 280 miliard korun. Zvláště znepokojivé je to, že rapidně rostou náklady na obsluhu státního dluhu (100 miliard korun ročně) a to, že náš státní dluh je z velké části držen zahraničními věřiteli. Fialova politika zadlužování rovněž přispěla k rekordnímu růstu inflace a zdražování. Úkolem příští české vlády, na které se chce hnutí SPD přímo podílet, bude mj. snižování státního dluhu a zodpovědná hospodářská politika. Provedeme komplexní audit činností a výdajů státu, na jehož základě poté budeme postupovat při tvorbě státního rozpočtu. Nechceme zvyšovat daně českým občanům ani českým firmám, ale chceme odpovědné státní hospodaření.

4. Chceme zrušit novelu školského zákona, která omezuje dostupnost vzdělání a povede k poklesu financí na nepedagogické pracovníky.

Prezident Petr Pavel v minulém týdnu podepsal novelu školského zákona, která obsahuje mimo jiné převod financování platů nepedagogických pracovníků na obce a kraje a pravidla pro slučování menších venkovských škol. Hnutí SPD vždy vystupovalo a hlasovalo proti těmto návrhům. Proti převodu financování nepedagogických pracovníků ve školství na obce a kraje protestovala celá odborná školská veřejnost, odbory, ředitelé škol i asociace samospráv. Obce a kraje mají navíc po schválení této novely financovat i učebnice a školní pomůcky, což dále zatíží jejich napjaté rozpočty. Povinné slučování malých škol zase omezí dostupnost základního vzdělání pro děti a rodiny na venkově, kterým značně zkomplikuje životy a bude pro ně znamenat další finanční náklady. Toto opatření navíc povede k poklesu platových ohodnocení nepedagogických pracovníků, a tím pádem i k dalším odchodům školních kuchařek, školníků či uklízeček, což mimo jiné povede i k propadu kvality školního stravování. Po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny budeme usilovat o to, aby tyto změny byly zrušeny a aby byla přijata taková koncepce organizace a financování školství, která bude garantovat kvalitu a dostupnost vzdělání na všech stupních a jistotu pro učitele i nepedagogické pracovníky škol.

5. Odmítáme, aby Fialova vláda zvyšovala platy politiků, zatímco reálné příjmy českých pracujících občanů za období Fialovy vlády klesly nejvíce v Evropě.

Dle aktuálních výpočtů ČTK by platy politiků na základě změny zákona o platech ústavních činitelů, kterou prosadila vládní koalice Petra Fialy, mohly příští rok vzrůst o 5 %. Předsedové vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu by tak pobírali více než 300 000 korun měsíčně, a prezident dokonce 383 200 korun měsíčně (o 18 200 korun více než letos). Hnutí SPD považuje takto výrazný růst platů politiků a dalších ústavních činitelů za nepřiměřený a vůči občanům za nemravný. Není možné, aby si politici vládní koalice sami zvyšovali své vlastní platy, zatímco reálné příjmy českých pracujících občanů za dobu, kdy je u moci Fialova vláda, klesly nejvíce v Evropě, a ještě ani nejsou na úrovni roku 2019. Zároveň přitom roste počet pracujících občanů a seniorů nacházejících se v tzv. příjmové chudobě. Poslanci hnutí SPD v uplynulých letech opakovaně navrhovali zamražení a zastropování platů politiků. Po volbách to navrhneme opět, a to s platností na celé příští volební období, tzn. do roku 2029. Zároveň říkáme, že platy politiků musí být navázány na úroveň průměrné mzdy v národním hospodářství a jejího vývoje.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

