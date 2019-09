Rozvoral (SPD): Miloš Zeman má naši podporu

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém připomínáme, že hnutí SPD nepodpoří ústavní žalobu proti prezidentu republiky, která se bude probírat tento týden ve Sněmovně, a že prezident Zeman má naši podporu. Pokud jde o to, že prezident oznámil možnost udělit milost Andreji Babišovi, tak dle hnutí SPD je udělování milosti prezidentovo výsostné ústavní právo a užívá ho ve srovnání s předešlými prezidenty uvážlivě. V souvislosti s napětím v oblasti Perského zálivu zastáváme názor, že má být vše řešeno mírovou cestou a jednáním a Česká republika by se v případném konfliktu neměla nikterak angažovat. Poslanecká sněmovna má tento týden na pořadu jednání postoj vlády ke směrnici EU zavádějící regulaci olova ve střelivu a rybářském olůvku. Hnutí SPD odmítá, aby orgány EU zasahovaly do regulace zbraní či rybaření v ČR. To, že premiér Babiš nakonec odmítl návrh prezidenta Zemana odvolat uznání samostatnosti Kosova Českou republikou, dokazuje, že Babiš nakonec udělá to, co chtějí elity EU, USA nebo Merkelová.

1. Miloš Zeman má naši podporu. Hnutí SPD nepodpoří ústavní žalobu proti prezidentu republiky.

Tento týden, ve čtvrtek 26. září, je na pořadu jednání schůze Poslanecké sněmovny projednání ústavní žaloby na prezidenta republiky Miloše Zemana. Podnětem je žádost Senátu o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby proti prezidentu republiky. Poslanci za SPD tuto ústavní žalobu nepodpoří. Zastáváme názor, že přímo zvolený prezident republiky Miloš Zeman Ústavu ČR neporušil a neporušuje. Vycházíme například i z vyjádření ústavního právníka profesora Aleše Gerlocha. Ústava ČR dává prezidentu republiky silné pravomoci a přímo volený prezident má od voličů silný politický mandát je naplňovat. Hnutí SPD naopak programově usiluje o zrušení druhé komory Parlamentu ČR, tedy Senátu, a dlouhodobě podporuje prezidenta Zemana.

2. Udělování milosti je prezidentovo výsostné právo a užívá ho uvážlivě.

Prezident republiky minulý týden oznámil možnost udělit milost (abolici) premiéru Andreji Babišovi v případě, že by nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman změnil rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze ve věci zastavení trestního stíhání premiéra a jeho rodinných příslušníků v kauze Čapí hnízdo. Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že milost prezidenta republiky je jeho výsostné právo dané ústavou a jeho politická (nikoliv právní) odpovědnost. Pokud prezident Zeman hovoří o tom, že tento právní nástroj má, není to pro nikoho ospravedlnění k vulgaritě a útokům na prezidenta, jak to učinil ostudným způsobem například europoslanec Polčák (STAN). Prezident Zeman zachází se svým právem milosti uvážlivě a milost neuděluje způsobem, který vzbudil oprávněné výhrady jako v případě milostí prezidenta Václava Klause nebo dokonce prezidenta Václava Havla. Především prezident Havel zneužil své právo pro své známé a udělování jeho milostí znamenalo i řadu případů, kdy na nevinné občany byli vypuštěni kriminálníci páchající následně hrůzné zločiny.

3. Hnutí SPD odmítá, aby se ČR angažovala na straně islamistické Saúdské Arábie.

Hnutí SPD je velmi znepokojeno současným napětím v oblasti Perského zálivu, které může eskalovat do dalšího válečného konfliktu. V oblasti probíhá více nebo méně otevřený konflikt o dominanci mezi Saúdskou Arábií a Íránem. Obě země kromě svých zájmů zastupují i zájmy supervelmocí. Prezident USA Donald Trump dal pokyn značně zpřísnit sankce proti Íránu a oznámil vyslání kontingentu armády USA do této oblasti. Hnutí SPD považuje Saúdskou Arábii i Írán za země, které podporují islámské teroristy v různých oblastech světa. Především Saúdská Arábie je země založená na nejagresivnější podstatě islámu. Je proto naprosto nepřijatelné, aby se Česká republika pod jakoukoliv záminkou v případném konfliktu angažovala. Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že celá věc by měla být předmětem vzájemných mírových jednání a všechny případné vojenské akce v této oblasti by měly být výhradně pouze na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN.

4. Hnutí SPD odmítá, aby orgány EU zasahovaly do regulace zbraní v ČR.

Poslanecká sněmovna má tento týden na pořadu jednání postoj vlády ke směrnici EU zavádějící regulaci olova ve střelivu a rybářském olůvku. Po směrnici EU, která omezuje naše legální držitele zbraní, tak přichází další omezování svobody našich občanů. Přitom již od roku 2010 platí směrnice o regulaci olova ve střelivu v mokřadech. Jedná se o další systémové omezení legálních držitelů zbraní, myslivců, sportovních a zájmových střelců a rybářů. Hnutí SPD odmítá, aby orgány EU zasahovaly do rybaření u nás a do funkčního systému výroby, kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM by měla podniknout všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takové unijní legislativy, která by narušovala český právní řád a tím nevhodně zasahovala do práv občanů České republiky.

5. Případ Kosova dokazuje, že Babiš nakonec udělá to, co chtějí elity EU, USA nebo Merkelová.

Premiér Babiš odmítl návrh prezidenta Zemana odvolat uznání samostatnosti Kosova Českou republikou. Ještě minulý týden po schůzce s prezidentem vyjadřoval ochotu o něm jednat. Jde o naprosto zřejmý příklad politiky premiéra Babiše. Když se problém vynoří, říká to, co chtějí slyšet lidé. Až mediální zájem utichne, udělá to, co chtějí elity EU, USA nebo Merkelová. Hnutí SPD je jediná politická síla ve Sněmovně, která důsledně hájí zájmy České republiky.

