Rozvoral (SPD): Odsuzujeme neslýchaně brutální vraždu saúdského novináře v Istanbulu!

1. Hnutí SPD odsuzuje neslýchaně brutální vraždu saúdského opozičního novináře Džamála Chášakdžího v prostorách konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu v Turecku. Poslanci za SPD navrhnou cestou předsedy SPD, aby na začátku nadcházející 20. schůze Poslanecké sněmovny s přednostním právem navrhl Poslanecké sněmovně projednat tyto zločiny saúdského režimu a rovněž navrhl přijmout usnesení, aby ČR uplatnila proti Saúdské Arábii sankční režim. Saúdské království je totalitní stát podporující šíření islámské ideologie a islámský terorizmus. Je nepřijatelné, aby Česká republika byla dodavatelem zbraní a podporovatelem tohoto režimu.

2. Hnutí SPD hodnotí právě skončený summit lídrů členských států Evropské unie jako neúspěšný. Tento summit opět nepřinesl žádnou dohodu v otázce zastavení migrace. Na tomto summitu dokonce padl návrh, aby se "povinné přijímání migrantů", tedy kvót, změnilo na "povinnou solidaritu". Jinými slovy, že místo trvalého přijímání migrantů jednotlivými unijními státy, tedy kvót, bude moci stát "povinnou solidaritu" projevit materiálně nebo vysláním policistů. Tento návrh však migraci nezastaví. Hnutí SPD dlouhodobě odmítá tyto a podobné návrhy, které nejsou řešením migrace a nejsou ani v zájmu České republiky. Řešením je ochrana vlastních hranic členských států, důsledné uplatňování navracení neúspěšných tzv. "žadatelů" o azyl, neboli ekonomických migrantů, ze států EU do zemí jejich původu a dále investice do konkrétních projektů zemí v Africe, odkud migranti v převážné většině do Evropy trvale přicházejí. V tomto úsilí je potřeba postupovat společně se státy V4.

3. Hnutí SPD považuje za rozumné kroky Maďarské národní banky, která desetinásobně zvýšila své zlaté rezervy na 31,5 tuny. Jde o první větší nákup zlata od roku 1986. Jedná se o strategické rozhodnutí ekonomického a národního významu, které podporuje snahu Maďarska o nezávislost na euru a Bruselu. Zlato je u centrálních bank poslední dobou populární. Zlaté rezervy rychle navyšují také Polsko, Rusko, Turecko, Čína nebo Kazachstán. Česká národní banka naopak zlato postupně vyprodává. Ještě v druhé polovině devadesátých let ČNB vlastnila 70 tun kovu, v roce 2005 už to bylo jen 14 tun a od té doby mizí z trezoru každý rok stovky kilogramů. Nyní vlastní ČNB méně než 10 tun zlata. Patříme tak k zemím s nejmenšími zlatými rezervami na světě. Podíl zlata na devizových rezervách ČNB je menší než jedno procento, v případě Maďarska to jsou nyní 4,4 procenta. Hnutí SPD odmítá přijetí eura a naopak bude podporovat všechny kroky zpevňující stabilitu české měny. Zvýšení zlatých rezerv může být jedním z těchto opatření.

4. Hnutí SPD dlouhodobě odmítá zvyšování neadresných sociálních dávek. V této souvislosti hnutí SPD odmítá návrhy ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na zvýšení částek životního minima. Ministryně Maláčová navrhuje, aby se částka zvedla od ledna příštího roku z nynějších 3410 korun na 3800 korun. U existenčního minima potom navrhuje zvýšit dávku ze stávajících 2200 na 2450 korun. Babišova vláda přitom v programovém prohlášení se zvýšením životního minima nepočítá. Naopak podporuje růst ostudné minimální mzdy a její automatické zvyšování spolu s růstem průměrné mzdy. Lidem se musí vyplatit poctivě pracovat a naopak nepřizpůsobivým se nesmí navyšovat sociální dávky, na které stát každoročně vyplácí částku v celkovém úhrnu vyšší než 150 miliard korun. Ten, kdo dnes odmítá práci a přitom může pracovat, si nezaslouží podporu.

5. Hnutí SPD považuje chystané odstoupení USA od smlouvy s Ruskem, která zakazuje rozmístění raket středního doletu v Evropě, za krok směřující k válce v Evropě. Smlouva byla jedním z pilířů bezpečnostní stability v Evropě. Její vypovězení povede k dramatickému zvýšení nebezpečí války. Hnutí SPD je zásadním odpůrcem cizích vojenských základen na území České republiky a zásadně odmítneme i případný pokus rozmístit tyto střely na území České republiky.

