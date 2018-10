Rozvoral (SPD): Vláda jako slibotechna – slibované peníze na opravy silnic? Možná až příští rok

Pomalu se ale blíží konec roku a peníze nikde a vláda ještě ani neví, kde tyto slibované peníze „najde“. Prý budou, ale možná až příští rok, musíte si počkat, mi to zařídíme.

Současná vláda, složená s koalice ANO 2011 a ČSSD s podporou KSČM, si včele s premiérem Andrejem Babišem zakládá na tom, jací to jsou odborníci a manažeři, kteří všechny své znalosti a zkušenosti využívají ku prospěchu a rozvoji naší země. Ale jaká je realita? Zcela odlišná. Příkladů bychom našli nespočet, a jako příklad si uvedeme, jak je to s přislíbenými financemi na opravy silnic druhých a třetích tříd.

Vláda v rámci svých výjezdních zasedání po krajích naslibovala zástupcům krajů „hory s horákama“, a jedním s těchto tvrzení byl příslib čtyř miliard na opravy silnic druhých a třetích tříd. Tento příslib ještě oficiálně zveřejnil jako hotovou věc premiér Andrej Babiš dne 21. března 2018 po jednání kabinetu. Na následné tiskové konferenci oznámil, že vláda dobře pracuje a že našla v rozpočtu na rok 2018 úspory ve výši 8,4 miliard korun v kapitole nespotřebovaných výdajů, a ty pokryjí zmiňované čtyři miliardy na opravu silnic. To se odehrálo koncem března. Pak bylo období dovolených a období senátních a komunálních voleb. Dnes už jsme u konce měsíce října a určitě všechny (mimo vládu) překvapilo vystoupení ministra dopravy Dana Ťoka na tiskové konferenci po jednání vlády dne 17. října 2018. Ministr Ťok prohlásil, že zmiňované čtyři miliardy pro kraje na opravy silnic druhých a třetích tříd bude vláda „hledat v rozpočtu až v prvním čtvrtletí roku 2019“.

Naše hnutí SPD dlouhodobě kritizuje práci pana Ťoka jako ministra dopravy. Sami všichni vidíme, jaký je stav většiny našich silnic, dálnice nevyjímaje. Katastrofální je stav v Českých drahách a mohl bych pokračovat. To jsou právě ti praví manažeři. Management (řízení) je vyučován na každé střední škole a jeho základy jako vědního oboru vychází z nejlepší a ověřené praxe. U současných manažerů se vyžaduje, aby se uměli dobře rozhodovat, a to vždy na základě podložených analýz. Při své práci by měli manažeři respektovat jedno ze základních pravidel teorie řízení, které hovoří o tom, že by měli při výkonu své profese dodržovat tzv. 4E:

Účelnost (effectiveness) – znamená dělat správné věci, správně vytyčovat cíle, správně definovat priority, správně se rozhodovat.

Účinnost (efficiency) – znamená dělat věci správně, řešit úkoly a problémy v souladu s aktuálními znalostmi daného oboru.

Hospodárnost (economy) – dělat věci s minimálními náklady.

Odpovědnost (equity) – dělat správné věci v souladu s právem.

Chce-li manažer v organizaci prosadit nějaký projekt, úkol a různá další specifika, tak musí přihlédnout, zda to bude mít pokryto potřebnými zdroji. Mezi ty základní a zároveň nejdůležitější patří zdroje lidské (mít to personálně zajištěné), dále to jsou zdroje materiální, zdroje informační a zdroje finanční.

A právě na uvedeném příkladu je zcela zjevné, že když se slibovalo, tak se problémem, kde vzít potřebné finance nikdo hlouběji nezabýval. V konkrétním případě jsou čtyři miliardy nemalé peníze. Tuto problematiku budeme dále sledovat a doufat, že tento problém tito zkušení manažeři co nejdříve vyřeší, aby došlo na opravu vybraných silnic, které jsou někde opravdu v katastrofálním stavu. Ministerstvo dopravy hospodaří s nemalými finančními prostředky. V návrhu rozpočtu pro rok 2019 (ze dne 19. září 2018) je to celkem 72.555.424.741 korun. Z toho na dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury (ze kterého se čerpají finance na opravy silnic) je navrhováno 54.746.044.258 korun, což jsou nemalé peníze. Takže se necháme překvapit.

Naše hnutí SPD bude kroky vlády sledovat a dohlížet, aby se dané sliby plnily. Ministři, a to ve všech resortech, by měli vystupovat jako opravdoví manažeři a chovat se s péčí řádného hospodáře, neboť rozhodují o penězích nás všech.

Převzato z profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Profesor Fiala slibuje: Vládě budeme ze Senátu komplikovat život Bartoň (Piráti): Vláda nesplnila požadavek Sněmovny ohledně platů učitelů Snižte cenu mýtného systému o třetinu, vyzývají dopravci Ťoka Kraj Vysočina na jaře zmodernizuje poslední dva úseky silničního tahu mezi Jihlavou a Pelhřimovem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV