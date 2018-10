Rozvoral (SPD): ČSSD se nachází před branami Poslanecké sněmovny

V nejnovějším volebním průzkumu agentury SANEP do Poslanecké sněmovny provedeného exkluzivně pro televizi Nova v období od 11. do 17. října 2018 se ČSSD objevila až na samém chvostu žebříčku a v současné době by se do Sněmovny vůbec nedostala.

Problémy takzvané oranžové květiny jsou od sněmovních voleb, které proběhly minulý rok stále přetrvávající a i přes to, že vlezla do vládního chomoutu s hnutím ANO, tak se ve volebních průzkumech propadá stále hlouběji do propadliště dějin, jelikož občané prozřeli.

Tato partaj totiž nenabízí lidem nic, na co by v současné době slyšeli. Je to probruselsky orientovaná strana prosazující ideologii multikulturalismu, evropského superstátu, inkluze ve školství a navyšování neadresných sociálních dávek i těm, kteří odmítají poctivě pracovat. Za takovouto politiku si balancování nad pomyslnou preferenční propastí zaslouží.

(převzato z Profilu)

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

autor: PV