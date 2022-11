Rozvoral (SPD): Nová italská vláda začala uplatňovat přísnou imigrační politiku!

reklama

Nově tak do premiérského křesla usedla pravicová lídryně strany Bratři Itálie Giorgia Meloniová, která uzavřela vládnoucí koalici s Ligou Mattea Salviniho a stranou Forza Italia vedenou Silviem Berlusconim. Tato vládnoucí koalice získala většinu v italské Sněmovně i Senátu, takže může realizovat to, co svým voličům slibovali jejich představitelé v rámci volebních kampaní. Mezi hlavní body patřila kritika vstřícné unijní imigrační politiky podporující příliv nelegálních imigrantů, převážně z Afriky, do zemí EU.

Nová vláda chce navázat na to, co kdysi v pozici ministra vnitra prosadil Matteo Salvini. Tomu se podařilo prosadit zákon, na jehož základě bylo možné uzavírat přístavy pro nelegální imigranty dopravované pracovníky humanitárních organizací pomocí svých lodí do italských přístavů. Tato zpřísněná imigrační politika se tak projevila výrazným snížením počtu nových imigrantů, a to až o 80 procent. V poslední době ale jejich počty zase stále stoupají. Dle údajů zveřejněných OSN přišlo do Itálie od počátku letošního roku přes 85 tisíc imigrantů.

Nedávno proběhla v médiích zpráva, že několik set imigrantů zůstává zablokovaných na lodích u sicilského přístavu v Katánii, neboť tamní úřady jim nepovolily vstup na italské území. Výjimku udělily pouze těm nejzranitelnějším; ženám, dětem a nemocným. Kapitáni humanitárních lodí Geo Barents a Humanity 1 ale odmítají převézt tyto imigranty do zemí, odkud připluly. Italská premiérka Giorgia Meloniová žádá, aby Německo a Norsko přijaly přibližně tisíc imigrantů zachráněných ve Středozemním moři na lodích nevládních organizací plujících pod jejich vlajkami, a též oznámila, že její vláda už nebude přijímat uprchlíky a imigranty, kteří připlouvají od pobřeží severní Afriky, a podle listu The Daily Telegraph zvažuje zákaz vstupu humanitárních záchranných plavidel do italských vod. Premiérka Meloniová současně obvinila nevládní organizace z porušování mezinárodního práva tím, že fungují jako „kyvadlová doprava“ mezi severní Afrikou a Evropou.

Její nekompromisní postoj okomentoval na svém tweetu její vládní kolega a náš přítel Matteo Salvini: „Vzkaz pro pašeráky lidí a jejich komplice: Jak jsme stanovili ve volební kampani, Itálie už nebude tolerovat byznys s tajnou imigrací a nekontrolovaným vyloďováním.“ Nový ministr vnitra Matteo Piantedosi ve vládě Meloniové k této situaci uvedl, že humanitární lodě budou moci v italských teritoriálních vodách zůstat jen tak dlouho, než se ověří, zda nejsou ve stavu nouze. Vláda premiérky Meloniové zvažuje kroky, vedoucí k úplnému zákazu vplout humanitárním lodím do vod u italských přístavů.

Hnutí SPD plně podporuje imigrační politiku uplatňovanou novou italskou vládou v čele s premiérkou Giorgií Meloniovou. Naše republika v současné době též čelí vysokému nárůstu počtu nelegálních imigrantů, převážně ze Sýrie. Na stálé upozorňování tohoto nežádoucího stavu ze strany našeho hnutí tak alespoň Fialova vláda přistoupila k dočasným kontrolám na hranicích se Slovenskem. Hnutí SPD požaduje systémové, dlouhodobé řešení spočívající v trvalém zabezpečení ostrahy našich státních hranic.

Převzato z profilu politika.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Fialova vláda dramaticky zhoršuje životní úroveň občanů! Rozvoral (SPD): Vláda Petra Fialy by měla prioritně pomáhat našim občanům! Rozvoral (SPD): Finanční pomoc zdravotně postiženým občanům musí být výraznější! Rozvoral (SPD): Neustálé podvody a manipulace ČT za veřejné peníze už opravdu přesahují všechno

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.