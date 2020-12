Rozvoral (SPD): Odmítáme Hamáčkův policejní stát a vládní represe proti občanům a živnostníkům

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že odmítáme plošná restriktivní opatření vlády, neboť Babišova vláda pokračuje v likvidaci malých českých obchodů, živnostníků a jejich zaměstnanců, jedná chaoticky, peskuje občany, ale přitom jim škody dostatečně nekompenzuje. ČSSD nabízí lidem žebrácký důchod a hystericky vyhrožuje odchodem z vlády. Hnutí SPD prosazuje zvýšení důchodů, ale státní rozpočet, který vyhazuje peníze na nepřizpůsobivé, proimigrační politické neziskovky, solární barony a podobně poslanci SPD nepodpoří. Odmítáme Hamáčkův policejní stát a vládní represe proti občanům a živnostníkům. Naše vlastenecká evropská strana Identita a demokracie, jíž je SPD členem, iniciovala petici proti migračnímu paktu Evropské unie, kvůli němuž hrozí příliv desítek milionů imigrantů do Evropy. Podporujeme Velkou Británii při obhajobě její suverenity proti diktátu Bruselu a referendum o vystoupení z EU.

1. Odmítáme plošná restriktivní opatření vlády. Babišova vláda pokračuje v likvidaci malých českých obchodů, živnostníků a jejich zaměstnanců, jedná chaoticky, peskuje občany, ale přitom jim škody dostatečně nekompenzuje.

Vláda ČR na svém pondělním jednání zpřísnila systém protiepidemických opatření (PES) na stupeň 4 s účinností od pátku 18.12.2020. Fakticky tak tímto plošným opatřením znemožnila našim občanům plnohodnotně trávit čtvrtý adventní víkend podle tradičních předvánočních zvyků. Navíc ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v neděli v přímém přenosu veřejnoprávní ČT nevyloučil před vánočními svátky další zpřísnění a přechod v systému PES do stupně 5, čímž by se republika v podstatě vypnula až na výjimky úplně. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM těmito kroky pokračuje v politice faktické likvidace malých českých obchodů, živnostníků a jejich zaměstnanců, jedná chaoticky, peskuje občany, ale přitom jim výpadky z příjmů a fixní náklady dostatečně nekompenzuje. Vrcholem je potom usnesení Vlády ČR, ve kterém zakázala prodej piva do PET láhve a kávy s sebou z výdejního okénka restaurace, v jehož důsledku následně prodejci prodávali tyto a ostatní nápoje v papírových sáčcích. Trpělivost našich občanů již dávno dosáhla krajní meze. Odmítáme plošná opatření, protože je evidentní, že stejně nejsou dostatečně účinná k zastavení viru. Je potřeba chránit výhradně rizikové skupiny občanů, kterých je zhruba 17 procent, ale zbytek občanů ohrožený není. Občany je potřeba nechat normálně žít. Řešením je novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou navrhuje SPD, kterou ale vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dlouhodobě odmítá. Ta by umožnila opatření v ohniscích nákazy a ochranu ohrožených skupin bez potřeby plošného vyhlašování nouzového stavu.

2. ČSSD nabízí lidem žebrácký důchod a hystericky vyhrožuje odchodem z vlády.

ČSSD po sedmi letech vládnutí s hnutím ANO hrozí odchodem z vlády. Jde o politickou hysterii připomínající útěk krys z lodi, která je v bouři. ČSSD dělá prohlášení a vydává návrhy ve svém oblíbeném stylu falešných slibů, které mají jen splést voliče. Příkladem jsou důchodové návrhy ministryně Maláčové. Chce, aby lidé nemuseli pracovat a dostali žebrácký důchod. Je to špatně! Dnes je nutné garantovat nezvýšení věku pro odchod do důchodu, zvýšit důchody a zavést zvýhodnění pro ty, kteří řádně vychovají děti. To je naše koncepce a politika. Slušný člověk se práce nebojí. Chce být za ni ale správně ohodnocen a nechce ze své práce vydělávat na snadný život těch, kteří se práce štítí.

3. Hnutí SPD prosazuje zvýšení důchodů, ale státní rozpočet, který vyhazuje peníze na nepřizpůsobivé, proimigrační politické neziskovky, solární barony a podobně poslanci SPD nepodpoří.

Poslanecká sněmovna bude tento týden projednávat mimo jiné třetí závěrečné čtení vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2021 s navrhovaným schodkem v astronomické výši 320 miliard korun. Poslanecký klub SPD navrhl desítky pozměňovacích návrhů pro přesuny v jednotlivých kapitolách rozpočtu v celkové výši několika desítek miliard korun s cílem přesunout peníze k slušným a potřebným lidem. Zároveň také podporujeme valorizaci důchodů, které příští rok porostou v průměru o 839 korun na téměř 15 400 korun. Jsme přesvědčeni o tom, že si to naši důchodci zaslouží. SPD při hlasování vládou koncipovaný návrh rozpočtu svým hlasováním nepodpoří, jelikož vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM by měla přestat financovat nepřizpůsobivé, politické neziskové organizace, přestat financovat solární barony, zahraniční předražené zbojní zakázky pro armádu, škrtnout zpackanou inkluzi ve školství a přestat vojáky vysílat na zahraniční mise do Afghánistánu a Iráku a do bojové operace islámských kmenů v Mali, Nigeru a Čadu.

4. Odmítáme Hamáčkův policejní stát a vládní represe proti občanům a živnostníkům.

Vláda prostřednictvím ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) minulý týden předložila do Sněmovny ve stavu legislativní nouze novelu krizového zákona, která poskytuje státní moci větší pravomoci a sankce udělované při řešení přestupků. Podle schváleného návrhu půjde uložit ve správním řízení pokutu právnickým osobám až do výše tří miliónů korun za porušení tohoto zákona. Jedná se například o pokuty za otevřené hospody a restaurace po zavírací době. Hnutí SPD hlasovalo proti tomuto zpřísnění, nicméně poslanci ANO, ČSSD s podporou KSČM ho Sněmovnou za pomoci poslanců tzv. demobloku nakonec prohlasovali a byl schválen. Novela zákona zavádí další represe a restrikce proti našim občanům a právnickým osobám, navíc v době, kdy z důvodu koronaviru dochází paradoxně k celkovému poklesu kriminality. Tato restriktivní opatření se přijímají proto, že Vláda ČR současnou situaci nezvládá a jedná naprosto chaoticky a mnohdy směšně. Je zřejmé, že naprosto nelogická a proti zdravému rozumu směřující nařízení občané nechtějí dodržovat. Řešení je v prevenci a vydávání racionálních a srozumitelných opatření, a nikoliv v době ekonomické a koronavirové krize vytvářet pod taktovkou ministra Hamáčka policejní stát.

5. Naše vlastenecká evropská strana Identita a demokracie, jíž je SPD členem, iniciovala petici proti migračnímu paktu Evropské unie, kvůli němuž hrozí příliv desítek milionů imigrantů do Evropy.

Naše vlastenecká evropská strana Identita a demokracie (členy jsou například vlastenecké strany Mattea Salviniho a Marine Le Penové) iniciovala petici proti migračnímu paktu Evropské unie. Členem této strany je i SPD. Chceme dohromady nasbírat milion podpisů napříč Evropou. Cílem petice je informovat občany o hrozbách vyplývajících z paktu a snaha vytvořit tlak na představitele evropských států, aby pakt neschválili. Hrozí, že v příštích letech by se v členských státech EU mohly usadit desítky milionů nelegálních imigrantů ze zemí ležících mimo Evropu (dle Eurostatu přijde do roku 2060 do Evropy 55 milionů imigrantů), přičemž většina z nich by pocházela z rozvojových zemí. To by mohlo rozvrátit Evropu i naši zemi. Proti tomu musíme bojovat a musíme to zastavit! Česká mutace, kde je možné petici online podepsat, je na stránkách www.saveurope.cz.

6. Podporujeme Velkou Británii při obhajobě její suverenity proti diktátu Bruselu a referendum o vystoupení z EU.

Velká Británie a EU se ani na konci minulého týdne nedohodly na podobě obchodní dohody po brexitu. Pokud nedojde k dohodě do konce roku, začnou od ledna unijní státy obchodovat s Británií se cly a kvótami podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO). Nastává tímto situace, kterou SPD dlouhodobě předvídala, tedy tvrdý brexit bez dohody. Velká Británie tvrdě hájí zájmy svých občanů ve vztahu k EU zejména v otázkách rybolovu, hospodářské soutěže a řešení vzájemných sporů a nenechá se ze strany EU vydírat. Hnutí SPD kroky Velké Británie podporuje a zastáváme názor, že je lepší nemít dohodu žádnou, než mít dohodu špatnou. Hnutí SPD jako jediný politický subjekt prosazuje referendum o vystoupení z EU.

