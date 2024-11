Rozvoral (SPD): Odmítáme hazardní a nezodpovědnou vládní rozpočtovou politiku!

Vážení přátelé,

1. Fialova vláda bezprecedentním způsobem poškodila všechny současné i budoucí důchodce, když ve Sněmovně prosadila zvyšování věku odchodu do důchodu a snížení důchodů od roku 2026. Rovněž připravila více než 100 tisíc zaměstnanců v náročných profesích o právo na dřívější odchod do důchodu. Pokud bude SPD součástí příští vlády, budeme prosazovat zrušení těchto asociálních opatření.

Poslanci vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN) minulý pátek ve Sněmovně prosadili změny v důchodovém systému, které zásadním způsobem poškodí všechny současné i budoucí české důchodce. Vláda zvyšuje hranici věku odchodu do důchodu nad 65 let a od roku 2026 snižuje budoucím seniorům důchody oproti stavu, který je dnes. Fialova vláda rovněž v rozporu s uzavřenými dohodami na poslední chvíli vyřadila více než 100 tisíc zaměstnanců v náročných profesích z nároku na dřívější odchod do řádného a plného důchodu. Vládní koalice navíc před závěrečným hlasováním již poněkolikáté v tomto volebním období ukončila rozpravu vlastním výkladem jednacího řádu Sněmovny, přestože do ní bylo přihlášeno ještě několik desítek opozičních poslanců, kteří tak nemohli k tématu vůbec promluvit. Nyní tuto spornou novelu posoudí Senát a prezident republiky. Hnutí SPD škodlivé vládní změny v důchodovém systému zcela jednoznačně odmítá, a pokud budeme součástí příští vlády, budeme prosazovat jejich zrušení. Zároveň jsme představili vlastní koncepci skutečné důchodové reformy založené na systémové prorodinné politice a podpoře porodnosti v pracujících rodinách a na získání nových příjmů do důchodového systému bez zvyšování daní a povinných pojistných odvodů, což provádí současná vládní koalice.

2. Premiér Fiala a jeho vláda rekordně zadlužují zemi a veřejně klamou občany o stavu našich veřejných financí. Hnutí SPD odmítá hazardní a nezodpovědnou vládní rozpočtovou politiku.

Premiér Petr Fiala se v rámci své nové billboardové kampaně chlubí, že jeho vláda úspěšně postupuje v ozdravování veřejných financí. V rozporu s realitou veřejně tvrdí, že vláda snížila deficit státního rozpočtu o 180 miliard korun, což zpochybňují i všichni ekonomičtí experti. Jde ze strany vlády a premiéra o evidentní nepravdu a klamání občanů. Nezpochybnitelnou skutečností je to, že Fialova vláda vytvoří za čtyři roky svého působení v součtu jí naplánovaných rozpočtových deficitů o 360 miliard vyšší dluh než předchozí vláda, která navíc čelila pandemii covidu a dlouhodobému útlumu hospodářství. A kromě toho vláda v návrhu státního rozpočtu na rok 2025 významně nadhodnocuje příjmy a nepřiznává povinné výdaje v řádu desítek miliard korun, jak potvrzuje i Národní rozpočtová rada vlády. Celkový státní dluh ČR dosáhl ke konci třetího čtvrtletí letošního roku rekordní výše 3,33 bilionu korun. Hnutí SPD odmítá hazardní ekonomickou politiku Fialovy vlády, stejně tak jako odmítáme výrazně deficitní a nepravdivě sestavený státní rozpočet na rok 2025, ke kterému předložíme desítky pozměňovacích návrhů ve prospěch českých občanů.

3. Zničující energetická a klimatická politika EU a Německa vážně ohrožuje zaměstnanost a automobilový průmysl v České republice. Začíná u nás propouštění zaměstnanců.

Spolková vláda kancléře Olafa Scholze se rozpadla, Německo se ocitlo v hluboké politické krizi a situace směřuje k předčasným volbám. Za většinou stávajících problémů Německa stojí šílená zelená politika (Green Deal EU), která drtí ekonomiku, a nezvládnutá (nejen ilegální) migrace, kterou prosazuje Evropská komise, ale i němečtí progresivističtí politici. Německo již vloni uzavřelo své tři poslední funkční jaderné elektrárny a v současné době se očekává uzavírání továren automobilových koncernů BMW a Volkswagen, které se potýkají s poklesem produkce z důvodu nízké poptávky po elektromobilech, rostoucími cenami energií a s masivním dovozem kvalitních a levnějších automobilů zejména z Číny. Hospodářská stagnace v Německu má dopad i na Českou republiku, a to zejména na náš automobilový průmysl a jeho dodavatelské řetězce ve formě poklesu poptávky a ztráty pracovních míst. Vyzýváme proto vládu Petra Fialy, aby na tyto skutečnosti reagovala takovými kroky, které by pomohly českému automobilovému průmyslu adaptovat se na měnící se podmínky na trhu. Je potřeba jasně odmítnout zničující Green Deal EU a také změnit naší jednostrannou ekonomickou orientaci na Německo a některé další západní země a hledat nové příležitosti i jinde včetně států sdružených v BRICS.

4. Nekompetentní ekonomická politika Fialovy vlády vede i podle prognóz České národní banky k dlouhodobé inflaci a hospodářské stagnaci. Prvořadým úkolem příští vlády musí být obnova ekonomického růstu a zlepšení životní úrovně českých občanů.

Česká národní banka aktuálně přehodnotila výhled hospodářského růstu i vývoje inflace v ČR pro letošní i pro příští rok. V minulém týdnu zveřejněná nová makroekonomická prognóza předpokládá letos zvýšení hrubého domácího produktu (HDP) pouze o 1 % a v příštím roce o 2,4 %, přičemž srpnová predikce počítala letos s růstem o 1,2 % a na příští rok o 2,8 %. Vyšší je i nový odhad inflace, která by měla letos skončit průměrně na hodnotě 2,5 % a příští rok na úrovni 2,6 % - zatímco předchozí prognóza předpovídala letošní inflaci ve výši 2,2 % a na příští rok 2 %. Guvernér České národní banky Aleš Michl rovněž prohlásil, že se naše ekonomika pohybuje pod svým potenciálem, domácí poptávka i spotřeba domácností jsou na nízké úrovni a míru inflace označuje guvernér Michl za zvýšenou. Toto vše je vina a odpovědnost Fialovy vlády, která svojí nekompetentní politikou nastartovala dlouhodobou inflaci a zvýšením všech typů daní a odvodů na dlouhou dobu způsobila propad reálných mezd a kupní síly občanů i ztrátu ekonomické konkurenceschopnosti českých firem. Nižší hospodářský růst oproti předchozím předpokladům taktéž způsobí výpadek očekávaných rozpočtových příjmů, a tím i další růst rozpočtového deficitu a státního dluhu. Jedním z prvořadých úkolů budoucí české vlády, které se chce hnutí SPD svými odborníky účastnit, tak bude co nejrychlejší obnova hospodářského růstu ČR.

5. Vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách znamená zásadní a pozitivní změnu směřování vnitřní i zahraniční politiky USA. Jde o potvrzení celosvětového vzestupu myšlenek národního konzervatismu, ke kterým se hlásí i hnutí SPD.

Hnutí SPD vítá výsledky amerických prezidentských voleb. Vítězství Donalda Trumpa je nezpochybnitelné a je i důkazem toho, že lze ve volbách vyhrát i proti vůli a propagandě největších médií. Jde o historický návrat tohoto politika do čela největší světové velmoci, která znamená zásadní změnu stávajícího politického kurzu prosazovaného administrativou současného prezidenta Joe Bidena. Výhra kandidátů Republikánské strany ve volbách do obou komor amerického Kongresu zároveň dává jasné vysvědčení Joe Bidenovi, který přehlížel reálné potřeby Američanů na úkor moralizování společnosti progresivistickými idejemi. Donald Trump slibuje návrat Spojených států k ekonomické prosperitě, ukončení klimatické hysterie, radikální boj proti nelegální migraci, vyšší vnitřní bezpečnost a rychlé ukončení válečného konfliktu na Ukrajině. Volební triumf republikánů v USA je současně potvrzením celosvětového vzestupu myšlenek národního konzervatismu, ke kterým se programově hlásí i naše hnutí SPD.

