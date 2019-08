Rozvoral (SPD): Odmítáme hnutím ANO navrhované navyšování věku pro odchod do důchodu

Ekonomové z Evropské unie i statistici z Českého statistického úřadu apelují na vládu, aby začala navyšovat věk odchodu do důchodu a to z důvodu zajištění financování důchodového systému. S tím rozhodně nesouhlasíme.

Hnutí SPD má dlouhodobé výhrady k tomu, jak je vedeno Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), o které vždy usilovalo ČSSD, a to již za působení premiéra Vladimíra Špidly nebo Bohuslava Sobotky. Vedení ČSSD si je dobře vědomo, že toto ministerstvo hospodaří s nejvyššími přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu, což umožňuje jeho ministrům poskytovat „pro své lidi“ lukrativní pozice různých náměstků, asistentů a poradců. To je asi jediné, co ministři za ČSSD na tomto ministerstvu dokázali.

V této zajeté stopě vede MPSV už přes rok Jana Maláčová. Za dobu svého působení nemá ministerstvo přehledy o vyplácení sociálních dávek, a i proto dále dochází k jejich zneužívání, na což nejvíce doplácejí právě slušní a poctiví občané. Chování řádného hospodáře současné ministryni Maláčové nic neříká, a když jí chybí finance, tak na vládě požaduje jejich navýšení, což ještě navíc celé vedení ČSSD v čele se svým předsedou Hamáčkem řeší mediálně. To je příklad i současného požadavku Maláčové o navýšení 11 miliard korun pro MPSV v rámci státního rozpočtu na rok 2020. Cílem takového přístupu je zapůsobit na voliče, aby viděli, jak se ČSSD stará o zajištění jejich blaha, ale opak je pravdou.

Je načase, aby ČSSD odešla z vlády a MPSV by z pozice ministra spravoval opravdový odborník, který povede resort hospodárně a zabezpečí jeho efektivní fungování. Mezi priority řadíme zajištění finančních prostředků pro aplikaci takové sociální politiky, která bude zabezpečovat potřeby našich občanů. Spadá sem i rozjezd důchodové reformy. V této souvislosti hnutí SPD odmítá navyšování věku odchodu do důchodu, jak o tom v současné době nahlas začíná mluvit také ministryně financí Alena Schillerová (ANO), které to navrhují ekonomové z Bruselu a statistici z Českého statistického úřadu.

Sobotkova vláda stanovila v roce 2017 pro odchod do důchodu věk 65 let a zároveň vyšla vstříc úředníkům z Bruselu, prý z důvodu „udržitelnosti důchodového systému“ a do zákona prosadila, že se tato hranice bude každých pět let přezkoumávat a upravovat, a to na základě demografických údajů Českého statistického úřadu. Letos je to právě pět let od posledního přezkoumání, a tak MPSV za tímto účelem předloží k projednání vládě „Zprávu o důchodovém systému“. Ve zprávě se uvádí, že je podle statistiků nutné zvýšit důchodový věk, což znamená, že by například dnešní pětadvacátníci měli jít do důchodu až po 67. roce života.

Hnutí SPD s takovýmto postupem nesouhlasí a žádá celé MPSV v čele s ministryní Maláčovou, aby provedlo audity na všechny své činnosti a vyplácené sociální dávky, což už mělo být dávno zmapováno. Pak by se určitě našly potřebné finance pro zajištění chodu MPSV. V našem hnutí SPD rozhodně odmítáme jakékoli navyšování věku pro odchod do důchodu, což je zajisté nejsnadnější přístup k potřebným financím, ale naneštěstí příjemce důchodu je v celém procesu někde na konci. Pro nás je občan vždy na prvním místě. Máme rozpracovanou koncepci sociální politiky, která počítá se zásadní reformou, jež je vedena s cílem zefektivnit systém sociální podpory pomocí takových nástrojů, jako je například přísná adresnost a zamezení obchodování s chudobou. V systému navrhujeme ponechat pouze osoby objektivně práce neschopné a úplné vyloučení osob, které pracovat nechtějí a nehledají si práci. Celý navrhovaný systém vychází ze zásad, jako je např. sociální citlivost, odstranění diskriminace rodičů a podpora současných seniorů. Každému občanu, který splní všechny podmínky pro přiznání důchodu, by měla jeho výše zajistit důstojný život v této fázi jeho života.

