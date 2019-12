Rozvoral (SPD): Odmítáme nový systém přerozdělování imigrantů, který navrhlo Německo

Hnutí SPD všechny aktivity spojené s přerozdělováním imigrantů za účasti naší republiky dlouhodobě a jednoznačně odmítá. Lídři Evropské unie v čele s německou kancléřkou Angelou Merkelovou jsou plně odpovědni za situaci z roku 2015, kdy otevřeli unijní hranice a umožnili nelegálním imigrantům hromadný vstup do Evropy, čímž vystavili obyvatele žijící v těchto zemích velkému bezpečnostnímu riziku. S těmito imigranty se do Evropy dostalo velké množství zastánců radikálního islámu, kteří zde již o sobě dali několikrát vědět zorganizovanými teroristickými útoky, jež si naneštěstí vyžádaly i mnoho obětí na životech. Tento trend přílivu nelegálních imigrantů do zemí EU stále pokračuje a vedoucí představitelé EU nechtějí tento zásadní problém prioritně a razantně řešit, raději si stanovují takové hlavní cíle, které se imigrace netýkají. To potvrzuje i nové stanovení priorit Evropské komise, které představila minulý týden její nová předsedkyně von der Leyenová. Zdůraznila, že boj s klimatickými změnami je pro Evropu existenční otázka, která si žádá okamžité řešení. Uvedla také, že chce modernizovat rozpočet EU s ohledem na nové priority, mezi které vedle ochrany klimatu patří také digitalizace či sociálně odpovědná ekonomika. Zde se jenom ptáme, jak chce von der Leyenová řešit nelegální imigraci? Místo razantního řešení, jako je například důkladná ostraha evropských přístavů, kam neustále přivážejí převaděči nové a nové imigranty, vytváří EU další zbytečnou legislativu, viz nový návrh Německa k systému přerozdělování imigrantů.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Německo rozeslalo všem zemím Evropské unie k prostudování nový dokument, který dle kancléřky Angely Merkelové reformuje původní systém unijního azylového systému přerozdělování imigrantů (známý jako Dublin). Navrhovaný dokument stanoví, že celý proces nakládání s nelegálními imigranty by řešila azylová agentura EUAA (zamýšlený nástupce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu EASO). Ta by podle nového návrhu měla pomáhat hraničním státům s prvotní registrací imigrantů na vnější hranici unie a tento proces by měl podle představ Berlína trvat nejvýše několik týdnů. V dokumentu se přímo uvádí: „Než vstoupí na území EU, určí EUAA, který členský stát bude odpovědný za vyřizování žádosti o azyl a za konečné rozhodnutí, zda bude žadateli poskytnuta ochrana." Dokument budou projednávat ministři vnitra zemí EU na společném zasedání v prosinci tohoto roku.

Hnutí SPD chápe iniciativy Německa spočívající ve vypracování tohoto dokumentu jen jako další pokus o oddálení radikálního řešení nelegální imigrace do zemí EU. Každý z nás dobře ví, jak jsou časově a finančně náročné realizace projektů Evropské unie v souvislosti s imigrací. I z tohoto důvodu podporujeme, aby se občané sami mohli v rámci referenda svobodně vyjádřit, zda chtějí žit ve své zemi pod bruselskou nadvládou. Naše hnutí říká jasné NE.

