Rozvoral (SPD): Podle většiny občanů se vládě nedaří zvládat zdražování

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda nezvládáním migrační vlny ohrožuje bezpečnost občanů a jejich sociální i zdravotní jistoty. Žádné další nepřizpůsobivé lidi v naší republice nechceme.

1. Vláda nezvládáním migrační vlny ohrožuje bezpečnost občanů a jejich sociální i zdravotní jistoty. Žádné další nepřizpůsobivé lidi v naší republice nechceme.

Vládní přístup k řešení uprchlické vlny z Ukrajiny je nesystematický, chaotický a netransparentní a způsobuje mnohá rizika pro občany České republiky. V prvé řadě jde o rizika bezpečnostní, sociální, zdravotní a ekonomická. Vláda ani po třech měsících naprosto nezvládá proces prověřování a registrace uprchlíků a přijímá na naše území i osoby, které na status válečných uprchlíků a finanční sociální pomoc od českého státu nemají nárok, což je například případ ukrajinských Romů s maďarským občanstvím. V této věci vláda Petra Fialy (ODS) a ministerstvo vnitra naprosto selhávají. Navíc vláda tyto migranty s maďarským občanstvím, kteří by měli být z naší země již dávno vyhoštěni, v utajení a proti vůli obecních samospráv umísťuje do lokalit, kde by svými návyky a způsobem života ohrožovali bezpečnost místních obyvatel. Jde o případ obce Kramolín na Vysočině se 120 obyvateli, do které, přes nesouhlas místních občanů, ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ubytoval skupinu 24 nepřizpůsobivých ukrajinských romských migrantů. SPD v této věci stojí zcela jasně na straně občanů a samospráv a bude bojovat za jejich oprávněné zájmy! Žádné další nepřizpůsobivé lidi v naší republice nechceme. Migranti z bezpečných oblastí Ukrajiny by se měli vrátit zpět. Chceme, aby naši slušní a pracující občané mohli i nadále žít klidným a spokojeným životem! Nekontrolované přijímání vysokého počtu ukrajinských migrantů také snižuje již tak odkládanou dostupnost zdravotní péče pro české občany, komplikuje situaci ve školství a je rovněž velkou zátěží pro státní rozpočet a samosprávy. Vládní sociální dávky pro tyto migranty jsou vyšší než v okolních státech a systém jejich vyplácení postrádá účinné kontrolní mechanismy. V mnoha případech se ze stávajícího způsobu jejich vyplácení stala pro mnohé sociální turistika. Největší osobní zodpovědnost za tento stav nesou premiér Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

2. Podle většiny občanů se vládě nedaří zvládat zdražování. V České republice probíhá historicky rekordní pád životní úrovně.

Vládě Petra Fialy (ODS) se nedaří zvládat inflaci, která je aktuálně na výši 14,2 procenta a je třetí nejvyšší v Evropě. Myslí si to 73 procent našich občanů podle aktuálního průzkumu agentury STEM. Vládě se tak stále nedaří vyvracet obavy občanů, že stávající situaci ohledně inflace, potravinové, energetické a migrační krize zvládá. Mnozí renomovaní ekonomové se zároveň shodují na tom, že v České republice probíhá historicky rekordní pád životní úrovně. Jde o největší pokles životní úrovně, jaký naše země a její občané zažili od roku 1993, kdy Česká republika vznikla. Základní příčinou tohoto stavu je souběh rapidní inflace a výrazného poklesu reálných mezd. Vláda Petra Fialy proti těmto jevům nijak nebojuje, naopak kombinací své nečinnosti a amatérismu situaci ještě nadále zhoršuje. I naše minimální mzda je v absolutní výši i v kupní síle jedna z nejnižších v Evropské unii. Naprostou nutností je snížení daňové zátěže českých zaměstnavatelů, zaměstnanců a živnostníků formou zvýšení daňových slev a daňových zvýhodnění na děti, což jsou návrhy zákonů, které hnutí SPD již v tomto volebním období předložilo. Je třeba rovněž zvyšovat minimální mzdu a nezabavitelné částky z mezd pro lidi v exekucích a insolvencích. Též je nezbytné, aby stát zajistil nízké ceny elektřiny a ostatních energií a rozumné ceny základních potravin například snížením DPH, případně zastropováním cen, po vzoru ostatních evropských států.

3. Vláda prodlužováním nouzového stavu zakrývá svou neschopnost řešit uprchlickou krizi.

Poslanci vládních stran SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN prosadili ve Sněmovně prodloužení nouzového stavu o další měsíc, až do konce letošního června. Pro prodloužení nouzového stavu o 14 dnů hlasovali i poslanci hnutí ANO. Všichni poslanci hnutí SPD opakovaně hlasovali proti. Vláda svůj požadavek na prodloužení nouzového stavu zdůvodňovala náporem uprchlíků z Ukrajiny a potřebou řešit problémy s jejich ubytováním. To považujeme za naprosto nedostatečný důvod pro nastolení režimu nouzového stavu pro celou zemi. Ubytování uprchlíků lze řešit za pomoci standardní legislativy, dohodou mezi vládou a vlastníky nemovitostí či prostřednictvím opatření, kterými disponují hejtmani a krajské samosprávy. Vláda navíc měla již více než tři měsíce na to, aby normy potřebné pro řešení jevů spojených s uprchlickou krizí, za což nese veškerou odpovědnost, vypracovala a předložila Sněmovně k projednání. Hnutí SPD pokládá nouzový stav za naprosto mimořádný prostředek zvýšení pravomocí vlády a omezování lidských práv a svobod a nevidí nyní žádný důvod pro jeho další existenci a prodlužování. Vláda si prosazováním neustálého prodlužování nouzového stavu pouze vynucuje mimořádné pravomoci na úkor transparentnosti vůči vlastním občanům, a vyhýbá se tak možnostem kontroly svých opatření ze strany opozičních poslanců. Zároveň jde z její strany o způsob, jak zakrýt svou vlastní neschopnost řešit uprchlickou krizi. S takovým postupem nemůže hnutí SPD nikdy souhlasit!

4. Piráti chtějí občanům de facto vyvlastnit byty, které nejsou trvale užívané. Vláda nepomáhá českým občanům s bydlením, ale na bydlení imigrantů a nepřizpůsobivých přispívá.

Předseda Pirátské strany a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš chce, aby občané, kteří trvale neužívají byty, které mají ve svém vlastnictví, je svěřili obcím a ty by je pak dále pronajímaly. Ministr Bartoš v tomto smyslu připravuje návrh zákona. Důvodem je prý nedostatek volných nájemních bytů na trhu v situaci, kdy si u nás uprchlíci z Ukrajiny začnou hledat stabilní bydlení. Pro hnutí SPD jde o absolutně nepřípustné plány. Soukromé vlastnictví je nedotknutelné a chráněné Ústavou ČR. Jen občané sami se mají rozhodovat, jak naloží se svými nemovitostmi. Stát je nesmí nutit k tomu, aby se jich pod nátlakem zbavovali formou prodeje či pronájmu. Jde v podstatě o obdobu komunistické kolektivizace v zemědělství z padesátých let minulého století. Dle Bartošova návrhu by veškerou agendu spojenou s těmito byty občanů převzaly obce. Tyto byty by se dokonce staly součástí jejich bytového fondu! To nelze absolutně připustit. Navíc ze stížností občanů víme, že Piráti obecní byty často obsazují nepřizpůsobivými. Bartošovo ministerstvo rovněž schválilo masivní dotace na opravy obecních bytů ve špatném stavu. Jedná se o příspěvek na opravy či výstavbu bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny a je na to vyčleněna téměř jedna miliarda korun. Je alarmující a pro současnou vládu naprosto typické, že zatímco českým občanům v oblasti bydlení jakoukoli pomoc odmítá a ruší programy na podporu výhodných státních půjček pro pracující rodiny kvůli údajnému nedostatku peněz, na byty pro migranty rozdává z veřejných peněz stovky milionů korun. Pro hnutí SPD je to nepřijatelné, pro nás je jednoznačně na prvním místě český občan!

Převzato z Profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

