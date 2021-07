Rozvoral (SPD): Podpořili jsme novelu občanského soudního řádu zjemňující exekuce!

reklama

Hnutí SPD není lhostejný osud lidí, kteří se dostali do exekucí, o čemž svědčí i zanesení tohoto velmi ožehavého tématu do našeho programu, neboť nedovolíme další okrádání občanů lichvářskou a exekutorskou ma?í. Zastáváme názor, že nikdo nemůže být takto připraven o bydlení a důstojnost. Exekuce musí respektovat základní občanská práva a nesmí ponižovat občany, kteří se ocitli v dluhových pastech.

Poslanecký klub SPD v této věci předložil celou řadu podnětů, jak lidem v exekucích pomoci. Navrhli jsme zastropování úroků u půjček, zestátnění exekutorů a prosazujeme princip jeden exekutor – jeden dlužník, tzv. princip teritoriality spočívající v tom, že by si exekutora nemohl vybírat věřitel, ale byl by mu přidělován nezávislým exekučním soudem v rámci kraje, kde má dlužník bydliště, čímž by došlo k výraznému snížení nákladů na vymáhání exekucí jak povinným dlužníkům, tak i věřitelům. Mrzí nás, že schválená novela exekučního řádu princip teritoriality neobsahuje, ale vítáme navrhované změny, které Senát do novely exekučního řádu zapracoval, a proto poslanci hnutí SPD hlasovali pro přijetí senátní verze.

Schválená novela exekučního řádu, kterou ještě musí podepsat prezident republiky, předpokládá šestiletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor bezvýslednou exekuci při splnění určitých podmínek zastavil. Bezvýsledná exekuce by se mohla ještě dvakrát prodloužit a mohla by trvat nejdéle 12 let. Senát prosadil částečnou zpětnou platnost lhůt. Nynější šestileté a delší exekuce by se tak mohly zastavovat v roce 2023, tedy rok po účinnosti novely (sněmovní verze počítala se zastavováním o pět let později). Dále v některých případech budou moci být lhůty prodlouženy, například když je exekuce odložena. Vůbec se nebudou týkat vymáhání pohledávek například na výživném na děti a povinná záloha věřitele na náklady exekuce bude podmínkou až pro prodloužení exekuce, byť s některými výjimkami, a její částka bude činit nejvýše 500 korun.

Z vymožených peněz se bude splácet vedle nákladů soudu na výkon rozhodnutí a nákladů exekuce nejprve jistina dluhu, teprve potom úrok, následně úrok z prodlení a nakonec náklady věřitele, čímž by se mělo zamezit tomu, že úrok roste rychleji, než je dlužník schopen splácet. Částečně se též omezí zabavování movitých věcí. Novela též přinese omezení mobiliárních exekucí důchodců a tělesně postižených lidí a u dluhů z dětství. Dlužník (fyzická osoba) bude moci odvrátit prodej movitých věcí také v případě, že bude nad rámec zákonných srážek z příjmů dobrovolně hradit aspoň 1.500 korun z nezabavitelných peněz.

Hnutí SPD podporuje všechny aktivity zjemňující dopady exekucí pro naše občany v této nelehké době.

Převzato z profilu politika.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.