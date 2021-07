Rozvoral (SPD): Podpořili jsme schválit novelu, která omezuje zneužívání dávek nepřizpůsobivými

reklama

Hnutí SPD podpořilo tuto novelu zákona o hmotné nouzi, neboť dlouhodobě prosazujeme, že příjemci sociálních dávek musí dodržovat nastavená pravidla. Solidarita a pomoc potřebným je trvalým a samozřejmým projevem každé vyspělé demokratické společnosti, ale pokud se většinová společnost skládá na pomoc ohroženým skupinám spoluobčanů, tak oprávněně očekává, že tato pomoc bude využívána k účelu, pro který je určena, a že se její příjemci budou chovat v souladu s právním řádem a v obecné rovině i v souladu s pravidly slušného a ve společnosti obvyklého chování.

Na základě schválené novely přijdou někteří lidé o část doplatku na bydlení i příspěvku na živobytí, pokud opakovaně neplatí pokuty za vybrané závažné přestupky. Úřady by jim z těchto dávek neuhrazené pokuty strhávaly. Úřady by podle novely snížily dávky na úhradu nezaplacených pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Stejně by postupovaly v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka. O část dávek by přišli také lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí. U tolerování a podpory záškoláctví by podle předlohy platil pro strhávání pokut z dávek princip "jednou a dost". U ostatních přestupků by byly postihy strhávány z dávek při třetím a dalším prohřešku. Obce by ale mohly požádat o srážku již při prvním nebo druhém přestupku, pokud by vyvstala obava, že postih jiným způsobem nevymohou a zároveň jde o pachatele s minimální snahou se napravit. Úřady práce by po oznámení musely dávky snížit. Částky, které na nich lidem nevyplatily, by putovaly do rozpočtů příslušných obcí. Proti této novele hlasovali poslanci ČSSD, Pirátů a STAN.

K tomu ještě dodám to podstatné z pohledu hnutí SPD. Ano, podpořili jsme tento návrh změny zákona o pomoci v hmotné nouzi, který dílčím způsobem řeší problém s nepřizpůsobivými. Hnutí SPD ale ve Sněmovně předložilo vlastní mnohem obsáhlejší a komplexnější zákon o pomoci v hmotné nouzi, veden jako sněmovní tisk 652, který je již ve třetím čtení.

Tuto novelu jsme zpracovali z důvodu, že současné legislativní nastavení v oblasti vyplácení dávek sociální pomoci umožňuje v mnoha ohledech netransparentní a účelové chování, a jednání některých příjemců dávek hmotné nouze je vedeno s cílem jejich zneužívání. Od námi zpracované novely očekáváme zvýšení adresnosti vyplácení příslušných dávek a snížení objemu státem vyplácených prostředků na dávky pomoci v hmotné nouzi. Dále očekáváme snížení počtu příjemců těchto dávek a jejich omezení pouze na osoby, které se dočasně ocitly bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace vlastními silami aktivně dostat. Chceme tak zamezit např. zneužívání doplatku na bydlení, nepřiznávání a zatajování finančních příjmů, nelegální práci načerno, fiktivním změnám bydliště, fiktivním pronájmům mezi nejbližšími příbuznými, vyhýbání se práci a z toho vyplývající rezignaci na aktivní hledání zaměstnání.

Hnutí SPD prosazuje politiku pro slušné a pracující občany, kteří jsou pro nás na prvním místě.

