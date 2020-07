Rozvoral (SPD): Podporujeme Viktora Orbána v kritice Evropské unie

reklama

Země jako např. Maďarsko a Česká republika jednaly správně a včasné uzavření státních hranic tak velmi snížilo počty nakažených lidí nemocí covid-19. Další svoji neschopnost EU dlouhodobě prokazuje svým přístupem k řešení zamezení vstupu nelegálním imigrantům do Evropy. Jednou z osobností, která unijní politiku kritizuje a své názory se nebojí veřejně prezentovat, je maďarský premiér Viktor Orbán.

Hnutí SPD ve svém volebním programu prosazuje, že nechce být provincií Evropské unie, ale prioritně chce rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku. Pro naše hnutí SPD je Česká republika na prvním místě a naši občané jsou ti, kteří by měli profitovat z uplatňované vládní politiky. Stejný názor vůči svým občanům zastává též maďarský premiér Viktor Orbán, a to i na úkor silné kritiky EU, a proto má naší podporu.

Viktor Orbán je maďarský politik, předseda nejsilnější parlamentní strany Fidesz-MPS a od roku 2010 premiér Maďarska, kterým byl také v letech 1998 až 2002. Níže zmíním některé jeho výroky a opatření, jež jsou vedeny ku prospěchu Maďarů, ale které EU kritizuje. Velmi zásadní opatření, na rozdíl od EU, podniká Viktor Orbán k zabránění nelegální migrace. Tato opatření jsou vedena s cílem, aby se do Maďarska nedoslaly závadové osoby (převážně nelegální islámští imigranti z afrických zemí), které by byly pro tuto zemi bezpečnostním rizikem. Orbán přitom vychází z maďarských statistik sledujících počty nelegálních imigrantů. Ty uvádějí, že v polovině prosince minulého roku se pokusilo nelegálně překročit maďarskou hranici pětinásobné množství imigrantů v porovnání se stejným obdobím roku 2018. Dále statistiky uvádějí, že v prvních devíti měsících loňského roku byl zaznamenán téměř desetiprocentní nárůst žádostí o azyl ve srovnání s předloňským rokem. Kdyby Maďarsko nestřežilo své hranice, tak by se počet imigrantů, kteří se už nelegálně dostali do evropských zemí přes území Maďarska, zvýšil několikanásobně.

Proto Orbán prosazuje tvrdou protiimigrační politiku, která se ale nelíbí EU. V poslední době to byl Evropskou komisí velmi kritizovaný balíček protiimigračních zákonů, které zavedly sankce za podporu nelegální imigrace. Tato právní úprava, známá pod názvem „Stop Sorosovi“, označuje všechny aktivity pomáhající imigrantům za nezákonné. Řeší mimo jiné i trestní odpovědnost pro organizace, které jakoukoli formou pomáhají imigrantům. Dále pro tyto organizace zavádí zvláštní 25% daň na jejich přijaté zahraniční dary a tamní ministerstvo vnitra má pravomoc z důvodu národního bezpečnostního rizika zakázat činnost těchto organizací. Orbán tak reagoval na to, že do Turecka vloni přišlo 450 tisíc nelegálních imigrantů, což znamenalo meziroční nárůst o 70 procent. Počet imigrantů stoupl i na trase vedoucí přes Bosnu a Hercegovinu směrem do Chorvatska a Orbán se k tomu vyjádřil: „Pokud Turecko pošle další statisíce lidí, budeme muset použít sílu, abychom ochránili maďarské hranice. Nikomu nepřeji, abychom se k tomu museli uchýlit. Maďarsko nevěří v řešení svých demografických problémů pomocí migrace, a jak zkušenosti ukazují, imigranty nelze integrovat do společnosti. Evropský lid by měl vnímat a chápat, že Evropa bez své křesťanské kultury nebude mít už žádný svobodný život.“

Hnutí SPD vnímá maďarského premiéra Viktora Orbána velmi pozitivně. Souhlasíme s jeho aktivitami k udržení národní suverenity Maďarska, kterou se snaží EU stále oslabovat, což činí i v jiných členských unijních zemích, včetně naší republiky. Naše hnutí SPD prosazuje razantní krok, a to odchod z EU na základě referenda. Pevně věříme, že k němu v budoucnu dojde a zrealizují ho i další státy, včetně Maďarska.

