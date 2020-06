Rozvoral (SPD): Podporujeme ochranu vody, půdy a krajiny, ale bez klimatické hysterie EU

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že hnutí SPD nedá vládě bianco šek na extrémní zadlužení České republiky – je nutné provádět i úspory (nepřizpůsobiví, inkluze, dotace solárním baronům, politické neziskovky atd.). O tom, zda je Andrej Babiš ve střetu zájmů, mají rozhodnout orgány našeho suverénního státu, nikoli Evropská unie. Hnutí SPD podporuje ochranu vody, půdy a krajiny, ale bez klimatické hysterie EU. Luxusní platy, porušování zákona, začerňování smluv, nevyváženost a manipulativnost pořadů, plná podřízenost zájmům globalistů, to je dnes veřejnoprávní ČT. Požadavek zvýšení koncesionářských poplatků je nehoráznost. Srbsko je suverénní stát a Kosovo je součástí Srbska. Odmítáme vydírání Srbska ze strany EU.

1. Hnutí SPD nedá vládě bianco šek na extrémní zadlužení České republiky. Je nutné provádět i úspory (nepřizpůsobiví, inkluze, dotace solárním baronům, politické neziskovky atd.).

V úterý 23. června je plánována mimořádná schůze Sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. Předložený návrh zákona má být projednáván ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze. Sněmovní Rozpočtový výbor však tento návrh nepodpořil. Hnutí SPD s usnesením Rozpočtového výboru souhlasí a zastáváme názor, že tento astronomický a historicky zcela nejvyšší návrh deficitu státního rozpočtu ve výši 500 miliard korun by měl být projednán v řádném legislativním procesu, tedy v příslušných výborech. Nikdo totiž v této chvíli nedokáže hodnověrně určit, jak se budou vyvíjet příjmy a výdaje státního rozpočtu po zbytek roku. Nikdo neví, jak se probere cestovní ruch, automobilový průmysl a kolik bude v závěru tohoto roku nezaměstnaných. Propad výběru příjmů do konce roku je v tuto chvíli odhadován na 213 miliard korun, pokles HDP o 8%, automobilový průmysl v květnu zaznamenal propad 50% a pracující rodiny a firmy mají existenční problémy. Odhad míry nezaměstnanosti v závěru roku je až 10% ze současných 3,76%. Chceme tedy oprávněně po vládě rozklad jednotlivých kapitol státního rozpočtu ministerstev s vyčíslením plánovaných výpadků v příjmech a plánovaných škrtech v jednotlivých programových výdajích. Hnutí SPD odmítá dát v této souvislosti vládě ANO, ČSSD s podporou KSČM bianco šek na to, jak se bude nakládat s veřejnými protikrizovými prostředky. Schodek státního rozpočtu SPD nemůže podpořit, pokud vláda zároveň neprovede úspory či omezení zbytných výdajů (nepřizpůsobiví, inkluze, dotace solárním baronům, politické neziskovky atd.).

2. O tom, zda je Andrej Babiš ve střetu zájmů, mají rozhodnout orgány našeho suverénního státu, nikoli Evropská unie

Poslanci Evropského parlamentu (EP) minulý týden schválili rezoluci, která kritizuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Usnesení je nezávazná politická deklarace, která vyzývá české úřady, aby začaly řešit konflikt zájmů vrcholných politiků. Po Evropské komisi pak žádá nulovou toleranci vůči zneužívání peněz z rozpočtu EU. Rezoluci podpořila i většina z 21 českých europoslanců. Usnesení odmítli naši dva europoslanci Ivan David a Hynek Blaško, a učinili tak v souladu s postojem hnutí SPD. Pro hnutí SPD je zcela nepřijatelné, aby o vině či nevině občana České republiky rozhodovala EU (a nezáleží, zda jde o premiéra anebo řadového občana). Pro nás je klíčové rozhodnutí českých justičních orgánů, zda nedochází k porušování našich zákonů. Toto zatím nepadlo. Hnutí SPD zaujme postoj na základě rozhodnutí českých orgánů, které rozhodují v souladu s českými zákony. Ze strany EU se jedná o jasnou politizaci této problematiky za aktivní podpory některých europoslanců tzv. demobloku zvolených do EP za Českou republiku. Hnutí SPD se nezastává v této věci premiéra Babiše. Bráníme suverenitu České republiky.

3. Hnutí SPD podporuje ochranu vody, půdy a krajiny, ale bez klimatické hysterie EU

Sněmovna minulý týden projednávala na mimořádné schůzi balíček tzv. vodních zákonů. Jedná se o zákony související se suchem, vztahy k pozemkům a zadržováním vody v krajině. Hnutí SPD zastává názor, že sucho a nedostatek vody je a bude nadále palčivým tématem. Hnutí SPD dlouhodobě tlačí vládu, abychom situaci řešili. Vláda je ale laxní a měla by vyslyšet odborníky, připravit analýzu stavu, návrhy řešení a ty pak realizovat. Je třeba na maximum zalesňovat, a tím stabilizovat klima a zvýšit zádržnost vody. Musíme podpořit projekty na zvýšení výšky ornice. Je třeba zvážit nejrůznější přehrady, protože tady sice vodu zadržíme, ale vypařování vody je tu obrovské a marnotratné. Zároveň ale odmítáme v souvislosti se suchem a klimatickými změnami novodobé klima-náboženství podporované EU v rámci tzv. „Green Deal“ a dalšími aktivisty. Také zastáváme názor, že veškeré přírodní zdroje (včetně vody) musí být v majetku státu, který je dává do užívání za podmínek určených zákonem. Voda je strategická surovina a její význam jen poroste. Není udržitelný stav, kdy si ji velká část měst a obcí nechala v minulosti různými politickými subjekty v rámci divoké privatizace devadesátých let ukrást a přeprodat do rukou zahraničních vlastníků, přičemž velmi často za skandálních podmínek. To musí skončit!

4. Luxusní platy, porušování zákona, začerňování smluv, nevyváženost a manipulativnost pořadů, plná podřízenost zájmům globalistů, to je dnes veřejnoprávní ČT. Požadavek zvýšení koncesionářských poplatků je nehoráznost.

Veřejnoprávní Česká televize (ČT) minulý týden prezentovala prostřednictvím generálního ředitele Petra Dvořáka „mediální show“ s výsledky průzkumu agentur Median a STEM/MARK, který si zaplatila z peněz vybraných z koncesionářských poplatků. Výzkum měl ukázat, že Češi považují veřejnoprávní televizi za nejdůvěryhodnější médium v zemi a důvěřují jí až tři čtvrtiny obyvatel. Co se týká výše současného koncesionářského poplatku, údajně dvě třetiny obyvatel by byly pro jeho zvýšení. Hnutí SPD s těmito názory a postupem veřejnoprávní ČT nesouhlasí a zpochybňuje objektivitu tohoto „zaplaceného“ výzkumu. Hnutí SPD také odmítá zvyšování koncesionářských poplatků. ČT nám nepřipadá jako důvěryhodné médium zejména pro svou jednostrannost, neobjektivitu, závislost a neschopnost dávat možnost vyjádření i oponentům. Luxusní platy, porušování zákona, začerňování smluv, nevyváženost a manipulativnost pořadů, plná podřízenost zájmům globalistů, to je dnes veřejnoprávní ČT. A to vše má platit občan zvýšenými poplatky? Požadujeme změnit ČT na státní příspěvkovou organizaci s pevným rozpočtem a v kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Televizní poplatky je nutné zrušit. ČT dnes přežívá díky bohatému televiznímu archívu a z podstaty. Nyní chce v době krize ČT tahat z lidí peníze, aby je mohla dál manipulovat v zájmu elit.

5. Srbsko je suverénní stát a Kosovo je součástí Srbska. Odmítáme vydírání Srbska ze strany EU.

Srbsko odmítne členství v EU, pokud by bylo nuceno uznat Kosovo. Po jednání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem to prohlásil minulý týden srbský prezident Aleksandar Vučić, který řekl novinářům doslova: „Pokud si myslíte, že uznáme Kosovo nebo že Kosovo vstoupí do OSN, že nedostaneme nic kromě členství v EU, naše odpověď bude ne.“ Doplnil, že Srbsko čekají těžké časy, v nichž bude země čelit velkým mezinárodním tlakům. Lavrov na tiskové konferenci po jednání uvedl, že Kreml podpoří jen takové řešení kosovské otázky, které bude přijatelné pro Bělehrad a které schválí Rada bezpečnosti OSN, kde má Moskva právo veta. Hnutí SPD s tímto postojem souhlasí. Je nepřijatelné vyhrožovat ze strany EU suverénnímu státu o jeho zahraničně-politických i vnitrostátních otázkách a případném omezování dotačních programů vyčleněných pro Srbsko v případě jeho členství v EU. Srbsko je suverénní stát a Kosovo je součástí Srbska! Hnutí SPD žádá odvolání uznání Kosova českou vládou.

