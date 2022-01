Rozvoral (SPD): Poslanci SPD nedají důvěru vládě Petra Fialy

reklama

1. Poslanci SPD nedají důvěru vládě Petra Fialy. Vláda nemá řešení zdražování a dalších problémů a kartel Demobloku je ohrožením demokracie.

Tento týden ve středu bude vláda premiéra Petra Fialy (ODS) žádat Sněmovnu o vyslovení důvěry. Hnutí SPD vládu SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN při hlasování nepodpoří. Tato vláda zatím nenabídla žádná konkrétní řešení, jak vyřešit drakonické zdražování cen energií, rostoucí ceny potravin či jak podpořit výstavbu bydlení. Navíc není schválený státní rozpočet na letošní rok a jsme v rozpočtovém provizoriu. Předsedou vlády se stal předseda desetiprocentní ODS a předsedkyní Sněmovny se stala předsedkyně sotva pětiprocentní TOP 09. Premiér Petr Fiala (ODS) soustředil pět stran do dvou bloků, které spolu sepsaly dohodu. Před volbami tak vznikl politický kartel pěti stran, které se domluvily, že spolu zlikvidují politickou soutěž a znehodnotí volby. Pět politických stran nebylo ze strachu schopno kandidovat samostatně, protože jejich předvolební preference byly mizerné, proto si zajistily většinu manipulací za pomoci předsedy Ústavního soudu Rychetského. Je to rozvrat tradiční politické soutěže samostatných politických stran a je to také jeden z důvodů, proč u SPD tato vláda důvěru nemá.

2. Vládní opatření v oblasti covid-19 jsou i nadále zmatek nad zmatek. Někteří covid pozitivní mají chodit do práce, zatímco zdraví lidé bez očkování nesmí do restaurací, i když mají negativní test.

Vládní opatření v oblasti onemocnění covid-19 jsou i nadále zmatek nad zmatek. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) minulý týden oznámil, že jedním z opatření bude tzv. pracovní karanténa. To znamená, že místo do karantény domů má jít zaměstnanec do karantény do práce. To je zcela absurdní! Od 17. ledna tak budou chodit lidé z určitých profesních skupin do práce, i když budou pozitivní. Na druhou stranu zdraví lidé bez očkování proti covidu-19 však stále nebudou smět chodit sportovat nebo se najíst v restauraci, a to ani s negativními testy PCR. Vlastimil Válek mluvil před volbami hodně o uznávání PCR testů jako alternativě k očkování či prodělanému onemocnění covid-19 pro vstup do restaurací, kin, bazénů či fitness. Teď, jako ministr zdravotnictví, tento slib odkládá. Přitom je ale nedostatek testů pro kraje a zároveň ani nestoupají počty hospitalizovaných v rámci mutace omikron, který navíc nezpůsobuje těžký průběh onemocnění. Je potřeba všechna nejasná a rozporuplná vládní omezení ukončit. Tato vláda také zatím vůbec nemluví o tom, že by nějaká opatření zrušila nebo uvolnila, i když klesá počet hospitalizovaných, což byl hlavní argument pro jejich zavedení. Nyní je to v režimu „uvidíme, co další mutace". Ministr Válek také před volbami sliboval, že bude proti povinnému covid očkování, ale poté, co se stal ministrem, odmítá Fialova vláda vyhlášku o povinném covid očkování zrušit. Tento způsob komunikace a opatření SPD odmítá!

3. Zadlužení státu je neúnosné, každý občan dluží 234 tisíc korun. Je nutné zarazit platby solárním baronům, nepřizpůsobivým a předražené zakázky.

Státní rozpočet za rok 2021 skončil s nejhorším výsledkem v historii ČR. Výdaje převýšily příjmy o téměř 420 miliard korun. Česká republika se v minulých letech zadlužovala tempem, které nemá v její historii obdoby. Státní dluh loni stoupl na rekordních 2,5 bilionu korun, a každý občan naší republiky tedy „dluží" téměř 234 tisíc korun. Babišova vláda promeškala období solidního růstu ekonomiky a cíleně se nesnažila o snížení absolutní výše státního dluhu. Je potřeba mít dlouhodobě vyrovnané státní rozpočty. Podle SPD je potřeba provést patřičná opatření na straně výdajů státu. Je nutné zamezit platbám solárním baronům a nepřizpůsobivým, zrušit předražené armádní zakázky pro zahraniční mise (obranyschopnost našeho území a tam směřovanou modernizaci je naopak potřeba podporovat) a zamezit růstu byrokracie, a nikoliv rozšiřovat počty ministrů a s tím spojené další administrativy, jak vláda činí. Pokud současná vláda neudělá patřičná opatření na straně výdajů, budou občané České republiky zadluženi na další generace. To je pro SPD zcela nepřijatelné.

4. Poslanci SPD iniciovali svolání mimořádné schůze Sněmovny. Požadujeme od Petra Fialy a Víta Rakušana vysvětlení neprůhledného financování STAN z Kypru.

Poslanci SPD iniciovali svolání schůze Sněmovny k neprůhlednému financování hnutí STAN. Předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová ji schválně svolala na nejzazší možný termín, tedy až den po schůzi, na které bude nová vláda žádat o důvěru Sněmovny, a to na čtvrtek 13. ledna. Hnutí STAN je financováno prostřednictvím podivných kyperských fondů a veřejnoprávní média mlčí. Kdyby se jednalo o SPD, byly by toho plná televize a rozhlas od rána do večera. Proto budeme požadovat po premiérovi Petru Fialovi (ODS) a vicepremiérovi a ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN), aby celou záležitost ohledně tohoto financování ve Sněmovně vysvětlili, protože kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika (STAN), s jehož jménem je neprůhledné financování spojeno, sice po vlně kritiky stáhli z nominace na ministra, nicméně jako náměstek středočeské hejtmanky i nadále zůstává. SPD dlouhodobě navrhuje přijetí zákona o trestní a hmotné odpovědnosti politiků, který ale Sněmovna v minulém volebním období neschválila.

5. Snaha Ukrajiny vyprovokovat válečný konflikt je nebezpečná. Nenechme se zatáhnout do války NATO a Ukrajiny proti Rusku.

Hnutí SPD vítá setkání na nejvyšší úrovni v Ženevě 10. ledna 2022 mezi prezidenty USA Joe Bidenem a Ruské federace Vladimirem Putinem ohledně situace na Ukrajině, které bude zřejmě pokračovat jednáním mezi NATO a Ruskou federací. Tento případný válečný konflikt může být vleklý a Česká republika by se prostřednictvím NATO neměla do tohoto aktu nechat zatáhnout. V posledních dnech se intenzivně hovoří o hrozbě války mezi Ruskem a Ukrajinou. Zoufalou snahou ukrajinského establishmentu je v současné situaci pokus odvést pozornost od faktů, že země je zbídačená, rozkradená a vysávaná oligarchy a korupčníky. Právě proto ukrajinské politické a vojenské složky mají zájem válku s Ruskem vyprovokovat. Rusko ale nemá zájem vést s Ukrajinou ozbrojený konflikt. NATO se také čím dále více blíží k hranicím Ruska a obavy Ruska z jeho rozpínavosti jsou proto do jisté míry oprávněné, navíc řada Rusů žijících na Ukrajině by také byla raději součástí Ruska. Kroky Ruska ve formě přesunů vojsk podél hranic s Ukrajinou na vlastním území jsou proto legitimní. Snahu Ukrajiny vyprovokovat válečný konflikt proto pokládáme za nebezpečnou a vysoce neodpovědnou. Jsme v SPD přesvědčeni, že NATO nesmí působit na Ukrajině a tím dále stupňovat napětí v oblasti. Je potřeba vést dialog s Ruskem a spolupracovat na zmírnění napětí, a to i s ohledem na zajištění dodávky energií a nerostných surovin pro ČR. Občané Ukrajiny by si o své budoucnosti měli rozhodnout sami bez vnějších vlivů.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

