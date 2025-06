Rozvoral (SPD): Požadujeme demisi celé vlády Petra Fialy!

Vážení přátelé,

hnutí SPD si v těchto dnech připomíná 10. výročí svého založení. Děkujeme všem členům, příznivcům a voličům za jejich dlouholetou práci a podporu. V boji za pravdu, svobodu a národní zájmy České republiky nikdy nezradíme. Skandální obchod s bitcoiny na ministerstvu spravedlnosti není ojedinělým selháním vládní koalice. Fialova vláda dlouhodobě ignoruje právní řád a otevírá dveře organizovanému zločinu. Dohody a miliardové transakce státu s obchodníkem s drogami nesmí skončit jen odchodem ministra spravedlnosti. SPD požaduje demisi celé vlády. Vláda změnami školského zákona ohrožuje budoucí kvalitu a dostupnost našeho školství. Po volbách budeme aktivně pracovat na jejich zrušení. Vláda opakovaně poškozuje zaměstnance v náročných profesích. SPD odmítá návrh zavedení povinného spoření na nevýhodné předdůchody. Podporujeme jednání o mírovém řešení konfliktu na Ukrajině, obnovení česko-slovenských vztahů na vládní úrovni a těsnou spolupráci středoevropských států.

1. Hnutí SPD si v těchto dnech připomíná 10. výročí svého založení. Děkujeme všem členům, příznivcům a voličům za jejich dlouholetou práci a podporu. V boji za pravdu, svobodu a národní zájmy České republiky nikdy nezradíme.

Vážení příznivci, členové a voliči hnutí SPD,

dovolte nám, abychom vám všem upřímně poděkovali za vaši dlouholetou podporu, důvěru a aktivní účast, která nás dovedla až k dnešnímu významnému jubileu - 10. výročí založení hnutí Svoboda a přímá demokracie. Za uplynulých deset let jsme vytrvale stáli za hodnotami, které jsou pro nás i pro vás zásadní: suverenita České republiky, ochrana národní identity, bezpečnost občanů, odpor k nelegální migraci a obhajoba přímé demokracie.

Díky vaší podpoře máme dnes vysoké volební preference a stáváme se reálnou alternativou k současné vládní moci. Tento závazek bereme s pokorou a odhodláním. Pracujeme na sjednocení vlasteneckých a konzervativních sil tak, aby žádný hlas nepropadl a byl slyšet ve prospěch všech slušných občanů. Současně však čelíme bezprecedentní snaze vládní koalice o pozastavení činnosti našeho hnutí.

Radek Rozvoral

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

Tento útok - vedený pod záminkou tendenčního výkladu jednoho satirického plakátu, který upozorňuje na důsledky nekontrolované nelegální migrace - vnímáme jako politicky motivovaný pokus o umlčení opozičního hlasu. Jde o nebezpečný precedens, kdy se vláda snaží potlačovat legitimní a demokratickou opozici nikoli v debatě, ale represivními kroky. Takové jednání považujeme za ohrožení svobody slova a demokracie v naší zemi.

Stojíme pevně za pravdou, svobodou projevu a právem upozorňovat na hrozby, které přináší neřízená migrace, multikulturní ideologie a tlak Bruselu na ztrátu naší suverenity. Všem občanům České republiky proto říkáme: Nebojíme se. Nepodvolíme se. A nikdy vás nezradíme. Děkujeme, že jste s námi. Jen díky vám může mít Česká republika naději na bezpečnou, svobodnou a hrdou budoucnost.

2. Skandální obchod s bitcoiny na ministerstvu spravedlnosti není ojedinělým selháním vládní koalice. Fialova vláda dlouhodobě ignoruje právní řád a otevírá dveře organizovanému zločinu.

Hnutí SPD důrazně odsuzuje skandální selhání ministerstva spravedlnosti, které umožnilo legalizaci bitcoinů pocházejících z trestné činnosti. Zatímco stát tvrdě vymáhá pokuty a daně od poctivých občanů, umožňuje ve stejné době zločincům vyprat špinavé peníze pod státní ochranou. To je výsměch spravedlnosti i všem slušným lidem v této zemi. Demise ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) je potom pouze snahou o rychlé zametení celé kauzy pod koberec, ale je evidentní, že souvislosti jsou mnohem širší.

Požadujeme trestněprávní prověření postupu odpovědných osob, a pokud se prokáže úmyslné krytí či vědomá nedbalost, musejí padnout obvinění. Tato kauza potvrzuje, že vláda Petra Fialy (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) a do nedávna i Pirátů, ztratila schopnost chránit zájmy občanů. Tento případ rovněž ukazuje, že současná vláda nejen selhává v obraně právního řádu, ale rovnou otevírá dveře organizovanému zločinu.

Vláda není schopná chránit občany, nebrání hranice, a teď už ani nebrání peníze daňových poplatníků před zločinem. Selhání ministerstva spravedlnosti přitom není izolovaný incident. Za všechny další jmenujme např. kauzy Dozimetr, kampelička, předražené nákupy na ministerstvu obrany atd. Hnutí SPD říká jasně: Bez spravedlnosti není svoboda a Česká republika nesmí být bezpečným přístavem pro praní peněz. Budeme i nadále důsledně vystupovat proti rozkladu státu, proti korupci a proti legalizaci trestné činnosti pod záštitou vlády. Požadujeme návrat skutečné spravedlnosti, odpovědnosti a pořádku.

3. Dohody a miliardové transakce státu s obchodníkem s drogami nesmí skončit jen odchodem ministra spravedlnosti. SPD požaduje demisi celé vlády.

Hnutí SPD podpoří schválení programu opoziční mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, která se má tento týden zabývat případem skandálního obchodování s kryptoaktivy, na kterém se podílelo ministerstvo spravedlnosti. Toto ministerstvo ve spolupráci s člověkem odsouzeným k dlouholetému trestu odnětí svobody za obchodování s drogami přijalo za umnožnění přístupu do jeho elektronické bitcoinové peněženky dar ve výši cca 1 miliardy korun.

Ve výrocích představitelů vlády k této věci však existují závažné rozpory. Dle nezávislých transakčních analýz zveřejněných Radiožurnálem se v této peněžence v době jejího otevření nacházely bitcoiny v hodnotě zhruba 12,5 miliardy korun. Tedy několikanásobně více prostředků, než uvádí ministerstvo spravedlnosti, které hovoří o částce 3 miliardy korun. Kam tedy za asistence státu zmizelo cca 9 miliard korun pocházejících z trestné činnosti, je potřeba vysvětlit.

Veřejnost musí znát odpovědi na otázky, proč stát reprezentovaný Fialovou vládou uzavřel finanční dohodu s obchodníkem s drogami a co všechno bylo její součástí, přičemž ministr financí Stanjura potvrdil, že o této miliardové transakci věděl. Lze tedy předpokládat, že o ní věděl i premiér Fiala. Tento případ nesmí skončit pouhou rezignací ministra Blažka. Hnutí SPD trvá na úplném vyšetření a vysvětlení této bezprecedentní záležitosti a za jediné přijatelné politické řešení považujeme okamžitou demisi celé vlády.

4. Vláda změnami školského zákona ohrožuje budoucí kvalitu a dostupnost našeho školství. Po volbách budeme aktivně pracovat na jejich zrušení.

V minulém týdnu schválili poslanci stran vládní koalice a Pirátů novelu školského zákona, která nesmyslně převádí povinnost financování platů kuchařek, školníků, uklízeček a dalších nepedagogických zaměstnanců škol na obce a kraje. Stalo se tak přes nesouhlas obcí a krajů a bez zajištění potřebných finančních prostředků. Je tak ohrožena existence tisíců pracovních míst nepedagogických zaměstnanců škol i např. budoucí podoba a kvalita školního stravování.

Součástí vládního návrhu je i povinné slučování malých mateřských, základních a středních škol v obcích. Hnutí SPD tyto nesystémové a škodlivé změny odmítá a naši poslanci hlasovali proti nim. Je rovněž nepřijatelné, že vládní koalice předčasně ukončila rozpravu k tomuto návrhu zákona a již po několikáté v tomto volebním období stanovila pevný čas hlasování, což je v rozporu se Zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Vláda Petra Fialy prosazenými změnami školského zákona ohrožuje kvalitu a dostupnost vzdělání na všech stupních a úrovních. Jedním z prioritních úkolů budoucí vlády, na které se chce hnutí SPD podílet, bude jejich revize a zrušení.

5. Vláda opakovaně poškozuje zaměstnance v náročných profesích. SPD odmítá návrh zavedení povinného spoření na nevýhodné předdůchody.

V tomto týdnu je na programu jednání schůze Sněmovny závěrečné třetí čtení návrhu vládních poslanců na zavedení povinného spoření v penzijních fondech pro zaměstnance v náročných profesích ve třetí rizikové kategorii a pro jejich zaměstnavatele. Ze strany Fialovy vlády jde o další podraz na tyto zaměstnance, kterých je více než 100 tisíc a kteří měli mít dle původního vládního slibu a dohody již od začátku letošního roku nárok na o pět let dřívější odchod do řádného, plného a nekráceného starobního důchodu. To ovšem bylo na poslední chvíli na návrh poslanců Bendy (ODS) a Jakoba (TOP 09) zrušeno.

Vláda těmto zaměstnancům nyní nabízí model tzv. předdůchodů na základě povinného spoření v soukromých penzijních fondech, což je vrcholně nevýhodné a většinu těchto zaměstnanců by to poškodilo finančně i z hlediska budoucí výše jejich řádného důchodu. Tato varianta by rovněž byla pro velké množství zaměstnanců v náročných profesích prakticky nedostupná, protože vyžaduje naspoření enormně vysokých finančních částek v řádech stovek tisíc korun, přičemž i při dosažení minimální povinné našetřené částky je měsíční výše předdůchodu mnohem nižší než minimální mzda.

Vládní návrh by tak byl výhodný pouze pro privátní penzijní fondy a jejich majitele a akcionáře. Hnutí SPD tento návrh principiálně odmítá a bude hlasovat proti němu. Dlouhodobě požadujeme a budeme prosazovat, aby zaměstnanci v náročných profesích ve třetí rizikové kategorii odcházeli do řádného starobního důchodu v 60 letech.

6. Podporujeme jednání o mírovém řešení konfliktu na Ukrajině, obnovení česko-slovenských vztahů na vládní úrovni a těsnou spolupráci středoevropských států.

Na 2. června je plánováno 2. kolo přímých rozhovorů mezi Ruskou federací a Ukrajinou o podmínkách příměří a ukončení zabíjení na Ukrajině. Hnutí SPD prosazuje co nejrychlejší ukončení zabíjení mezi oběma těmito státy, a proto vítáme prohlášení slovenského premiéra Roberta Fica z minulého týdne na konferenci v Bratislavě, kterou zorganizoval český spolek Svatopluk a které se zúčastnil i místopředseda hnutí SPD Radim Fiala.

Slovenská vláda je podle Roberta Fica připravena obnovit jednání s českým kabinetem a obě země by se měly zaměřit na diskusi o mírovém řešení války na Ukrajině. Slovenský premiér zmínil i obnovení spolupráce v rámci středoevropského uskupení zemí Visegrádské čtyřky (V4) či o odmítnutí případného návrhu na zrušení jednomyslného souhlasu (a práva veta) členských zemí Evropské unie v některých záležitostech.

Mezivládní konzultace se Slovenskem přitom vloni přerušila vláda premiéra Petra Fialy. Tento krok potom vláda Petra Fialy zdůvodnila rozdílnými názory na klíčová zahraničně-politická témata, která se projevují hlavně ve vztahu k Ukrajině, kde nynější Ficova vláda zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob a slovenský premiér kritizoval protiruské sankce EU. To jsou postoje blízké i hnutí SPD. Pokud budeme součástí příští vlády, okamžitě obnovíme mezivládní jednání se Slovenskem.