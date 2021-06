Rozvoral (SPD): Prosazujeme dostatečné odškodnění občanům, kteří byli postiženi tornádem

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že prosazujeme dostatečné odškodnění občanům, kteří byli postiženi tornádem. Pomoc nesmí být jen symbolická. Odmítáme diktát EU. Maďarsko má právo vydat zákon zakazující propagaci homosexualismu mezi dětmi. Zákrok policie vůči zfetovanému agresivnímu Romovi byl oprávněný. Odmítáme vměšování zahraničních orgánů a neziskovek. Prosazujeme kvalitní české potraviny za přijatelné ceny a odmítáme předražený odpad z EU. Přijďte si levně a férově nakoupit na Český jarmark SPD 2021.

1. Prosazujeme dostatečné odškodnění občanům, kteří byli postiženi tornádem. Pomoc nesmí být jen symbolická.

Minulý týden postihla obce na Břeclavsku a Hodonínsku bouře a tornádo. To si kromě obrovských materiálních škod bohužel vyžádalo bezprostředně i pět lidských životů. Hnutí SPD vyjadřuje soustrast pozůstalým a přeje brzké uzdravení všem zraněným. Poslanci SPD mezi sebou ihned vybrali částku téměř 200 000 korun, kterou předseda hnutí Tomio Okamura osobně předal viceprezidentovi Komory velitelů dobrovolných hasičů Jánu Chlebovi, kteří pomáhají odstraňovat škody v postižených obcích, aby mohli co nejlépe a hlavně včas pomoci. Navíc poslanci SPD za Jihomoravský kraj Lubomír Španěl, Lucie Šafránková a Jan Hrnčíř ihned vyrazili přímo na místo a nakoupili za své peníze potřebný materiál. Jelikož jsme zaznamenali od našich členů obrovský zájem o pomoc a solidaritu ve formě zasílání peněžitých prostředků postiženým osobám a obcím, doporučili jsme jim jako politické hnutí, aby tak učinili na stávající oficiální veřejné sbírky. Zároveň jsme připraveni svolat třeba i mimořádnou schůzi Sněmovny, abychom projednali způsoby jednorázového odškodnění v případě, že vláda nenajde potřebné miliardy korun ve svých rezervách, aby tak bylo učiněno přesunem z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu. Jsme přesvědčeni, že pomoc postiženým musí být dostatečná a nikoliv jen symbolická. Zároveň odmítáme dezinformační článek webu Expres.cz, který o SPD v této věci lže. Silný národ drží při sobě!

2. Odmítáme diktát EU. Maďarsko má právo vydat zákon zakazující propagaci homosexualismu mezi dětmi.

„Respektujte práva LGBT, nebo jděte!" vzkázali lídři sedmnácti států na summitu EU maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. Maďarská legislativa totiž nově zakazuje na školách propagandu LGBT ideologie. Nizozemský premiér Mark Rutte dokonce vyzval Maďarsko k odchodu z EU, pokud nebude respektovat práva LGBT. Rutte zejména poukazoval na to, že maďarský zákon, jenž zakazuje šířit mezi mladými lidmi do osmnácti let jakékoli materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví, je v rozporu s evropskými hodnotami. Viktor Orbán se naopak hájil tím, že se v žádném případě netýká homosexuálů, ale sexuální výchovy dětí. Evropská komise to má prošetřit. Hnutí SPD stojí za maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Náš stát nediskriminuje LGBT komunitu, jejíž práva jsou dostatečná. To, co odmítáme, je, aby neziskové organizace prováděly homosexualistickou propagandu u nezletilých dětí. Navíc se jedná o vnitřní záležitost Maďarska, do které nemá EU co vstupovat. Je to jeden z příkladů, co se postupně stalo z EU, která se původně prezentovala jako spolek států se společným trhem a vzájemnou hospodářskou soutěží. Hnutí SPD odmítá pozitivní diskriminaci a jako jediný politický subjekt ve Sněmovně podporuje referendum o vystoupení z EU. EU nepomáhá, ale škodí.

3. Zákrok policie vůči zfetovanému agresivnímu Romovi byl oprávněný. Odmítáme vměšování zahraničních orgánů a neziskovek.

Rada Evropy minulý týden vyzvala k bezodkladnému, důkladnému a nezávislému vyšetření smrti Roma v Teplicích po policejním zákroku, jenž podle ní vyvolává řadu otázek. Podobně se vyjádřily i politické neziskovky, které zákrok policie napadly. Naše orgány ale celou věc prošetřily a označily postup policie za oprávněný. Šlo o nebezpečnou situaci a policisté postupovali naprosto správně. Prohlášení Rady Evropy znamená, že nevěří dosavadním závěrům vyšetření, že zadržený muž zemřel v sanitce v důsledku předávkování drogami. Zároveň odmítáme, aby Rada Evropy po zhlédnutí několikavteřinového záběru z mobilu už dopředu naznačovala, jakým směrem se vyšetřování má ubírat. Prošetřením celé věci našimi orgány musí věc skončit a nelze připustit vměšování ze zahraničí. Zároveň odmítáme politizaci tohoto případu, protože to nemůže vést k ničemu jinému než k radikalizaci.

4. Prosazujeme kvalitní české potraviny za přijatelné ceny a odmítáme předražený odpad z EU. Přijďte si levně a férově nakoupit na Český jarmark SPD 2021.

Hnutí SPD podporuje české zemědělce a farmáře. Chceme pro naše občany kvalitní české potraviny za přijatelné ceny a odmítáme předražený odpad z EU. Podle slov nového předsedy Agrární komory Jana Doležala zemědělcům vadí, že řetězce prodávají zboží s větší marží, zatímco zemědělcům platí stále stejné peníze. Podle květnového průzkumu mezi 191 členy komory se setkala s nekalými praktikami většina zemědělců, přičemž třetina členů uvedla, že jsou vůči nim uplatňované nespravedlivé postupy pravidelně. „Typickým příkladem letošního roku byly brambory, kde farmářská cena činila za první čtyři měsíce letošního roku (podle dat Českého statistického úřadu) průměrně 3,85 Kč/kg, zatímco v obchodech stály konzumní brambory ve stejném období 12,93 Kč/kg," uvedl Jan Doležal. Přijďte si proto levně a férově nakoupit na Český jarmark SPD 2021, který bude ve všech krajských městech, kde jsme nabídli našim zemědělcům a farmářům možnost prodávat jejich produkty za přiměřené ceny. Všeho zboží bude dostatek. Česká republika na 1. místě! Zároveň odmítáme dezinformační článek webu Seznamzprávy, který o SPD v této věci lže.

