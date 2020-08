Rozvoral (SPD): Prosazujeme výši minimálního důchodu na úrovni 14 až 15 tisíc korun

reklama

Hnutí SPD chce tento stav napravit, protože nám situace našich seniorů není lhostejná a proto již delší dobu prosazuje, aby byla výše starobního i invalidního důchodu minimálně 14 000 až 15 000 korun a to za podmínky odpracovaných let nebo nemožnosti pracovat z důvodu invalidity a další navyšování od této částky by mělo být podle zásluh. Výši důchodů je třeba vázat na růst průměrné mzdy a pevně vázat výši nejnižších důchodů na výšku minimální mzdy, což je v současnosti necelých 15 tisíc korun měsíčně. Na rozdíl od vlády také dlouhodobě prosazujeme, aby se důchody zvyšovaly všem o stejnou částku, což považujeme vůči všem seniorům za spravedlivé, jelikož veškeré zdražování některých potravin a služeb se také navyšuje pro všechny stejně.

Poslanci našeho hnutí ve Sněmovně podpoří každý návrh, který přinese do peněženek našich seniorů více korun. Odmítáme ale populistické předvolební kroky, kterými si politické strany zastoupené ve vládní koalici chtějí zajistit hlasy voličů spadajících do kategorie příjemců starobních důchodů. Ministryně Maláčová za ČSSD, která vede Ministerstvo práce a sociálních (MPSV), má ve své gesci sociální pojištění, kam spadá i zajištění důchodů. Nyní pro své zviditelnění všude vystupuje s tím, že chce jednorázově přidat všem, kteří pobírají starobní důchod, šest tisíc korun ještě do konce letošního roku nebo případně formou každoměsíčního příspěvku 500 korun vypláceného po dobu 12 měsíců. Zde bych pouze připomenul, že za doby kdy toto ministerstvo řídí ČSSD, žádné systémové řešení spravedlivého rozdělování sociálních dávek nepředložila.

MPSV disponuje s nejvyšší finanční částkou státního rozpočtu a jeho hlavními prioritami by mělo být zajištění růstu důchodů, rodičovského příspěvku, financování sociálních služeb a zajištění modernizace informačních systémů. V praxi ale tyto úkoly MPSV neplní tak, jak by správně mělo. Zřízená Komise pro spravedlivé důchody, která vznikla v únoru loňského roku v souladu s Programovým prohlášením vlády pod záštitou MPSV v čele s ministryní Janou Maláčovou a která se měla stát základnou pro návrhy na zajištění budoucích příjmů seniorů, zatím nic podstatného nepřinesla. Návrhy předložené ministryní Maláčovou jsou jen kosmetickými úpravami a vůbec neřeší, z čeho by se reforma a penze v budoucnu měly zaplatit. V rámci řízení MPSV ještě vzpomenu pochybnosti v IT zakázkách, které prověřují orgány činné v trestním řízení.

Výdaje na důchody jsou jedním z nejvyšších výdajů státního rozpočtu a například v minulém roce bylo vyplaceno na důchodech 472 miliard korun. V letošním roce starobní důchod pobírá podle údajů České správy sociálního zabezpečení přes 2,4 milionu seniorek a seniorů a jeho průměrná částka činí 14 427 korun. Muži měli v průměru 15 800 korun a ženy 13 200 korun.

Naše hnutí vnímá ty, kteří jsou již v důchodovém věku, zcela rovnoprávně jako všechny naše občany, a navíc k nim vzhlíží s úctou a respektem, neboť jsou to právě ti, kteří nás vychovali a prohlubovali u nás vztah k našemu národu, kultuře a k práci. Proto je naší povinností se o tyto osoby náležitě postarat tak, aby nestrádali a spokojeně prožívali žití ve stáří.

Hnutí SPD ve svém programu myslí na seniory a v rámci svých možností v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předkládá návrhy zákonů k jejich prospěchu, a proto nás velmi mrzí, že vláda na svém zasedání v červenci loňského roku nepodpořila zavedení námi navrhovaného minimálního důchodu, který by se měl odvíjet od hranice příjmové chudoby. Tyto naše kroky jasně dokladují, že neděláme populistická gesta, ale chceme pro naše seniory konkrétní věci, vedoucí k zpříjemnění kvality jejich života.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

