Rozvoral (SPD): Proti záměru ODS zrušit přímou volbu prezidenta se postavíme

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme o sobotní konferenci hnutí SPD, na které se zásadním projevem vystoupí předseda Tomio Okamura. Hnutí SPD je připraveno v případě odchodu ministrů ČSSD z vlády jednat o případné podpoře vládě odborníků, která by plnila také programové priority SPD. Tvrzení premiéra Babiše, že úspěšně bojoval za zájmy ČR v Bruselu, je podle nás mylná samochvála, protože vedení Evropské unie obsadili centralističtí globalisté podporující masovou migraci a multikulturalismus. Útok části uměleckých hostů festivalu v Karlových Varech proti České zbrojovce je dle nás ukázka ubohosti, neboť Česká zbrojovka je jedním ze symbolů dovednosti českých dělníků a techniků. Také odsuzujeme, že Babišova vláda nechce zakázat lichvu. Hnutí SPD se ve Sněmovně rozhodně postaví proti ohlášenému záměru ODS zrušit přímou volbu prezidenta republiky.

1. Na konferenci SPD se zásadním projevem vystoupí Tomio Okamura

V sobotu 13. července se v Praze koná celostátní konference hnutí SPD. Z celé České republiky se sejde pře 250 delegátů hnutí, aby jednali o úkolech hnutí. Hnutí SPD úspěšně zvládlo volby a nepodařilo se rozbít jeho jednotu. Nepotvrdily se plané naděje politických protivníků, kteří plánovali oslabení a rozbití hnutí před volbami do Evropského parlamentu. Na konferenci vystoupí se zásadním projevem předseda hnutí Tomio Okamura. Hnutí SPD se začíná připravovat na krajské volby na podzim 2020. Delegáti hnutí také posoudí úkoly hnutí v souvislosti se současnou vládní krizí.



2. Tvrzení premiéra Babiše, že úspěšně bojoval za zájmy ČR v Bruselu, je mylná samochvála

Zvolení socialisty Davida-Maria Sassoliho do čela Evropského parlamentu je jen naplnění politického obchodu, díky kterému se má stát předsedkyní Evropské komise spolupracovnice Angely Merkelové, Ursula von der Leyenová. Předsedou Evropské rady je Charles Michel, v čele evropské diplomacie je Josep Borrell a Christine Lagardeová povede Evropskou centrální banku. Tím bude bohužel stvrzeno federalistické centralistické vedení EU a další trend likvidace suverenity národních států. Další významné funkce a výbory ovládají Němci a Francouzi. Sassoli je představitelem italské socialistické Demokratické strany, která podobně jako i čeští socialisté z ČSSD podporuje globalisty, multikulturalismus, diktát Evropské unie a masovou imigraci. Sassoliho Demokratická strana agresivně prosazovala i přerozdělovací kvóty pro přijímání imigrantů. S tím SPD nesouhlasí a naši europoslanci Sassoliho nepodpořili.

3. Útok části uměleckých hostů festivalu v Karlových Varech proti České zbrojovce je ukázka ubohosti

Mediální útok části uměleckých hostů filmového festivalu v Karlových Varech proti České zbrojovce Uherský Brod je směšně trapná ukázka ubohosti. Česká zbrojovka je jedním ze symbolů dovednosti českých dělníků a techniků. Její produkty mají světovou úroveň a každý soudný člověk je na jejich práci pyšný. Pokud by tito umělečtí pacifisté měli stejnou úroveň, tak by nemuseli žebrat o dotace a prodávat se bulváru.

4. Hnutí SPD je připraveno v případě odchodu ministrů ČSSD z vlády jednat o případné podpoře vládě odborníků

Premiér Andrej Babiš (ANO) požádal společně s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem o přijetí prezidentem republiky Milošem Zemanem. Cílem tohoto setkání, které proběhlo 4. července, mělo být přesvědčit prezidenta o odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) z funkce. Pan prezident se nevyjádřil k termínu případného odvolání a ministři Petříček a Maláčová pohrozili demisemi. Hamáček nevidí prý v tuto chvíli mnoho možností, jak by mohla sociální demokracie pokračovat ve vládě, a svolává v této souvislosti předsednictvo ČSSD. Hnutí SPD je připraveno v případě odchodu ministrů ČSSD z vlády jednat o případné podpoře vládě odborníků, pokud bude prosazovat programové priority SPD. Naši prvním partnerem pro takové jednání bude prezident republiky, jehož postoj bude pro nás zásadní.

5. Vláda nechce trestat lichváře

Hnutí SPD trvale usiluje o řešení lichvy. V této souvislosti jsme podali do Sněmovny zákon na zastropování úrokové sazby (RPSN) u půjček. Je především nutné přesně stanovit, co je lichva, a trestat ji. Lichvářské půjčky ekonomicky i společensky ničí statisíce lidí. Vláda ale definovat lichvu nechce a návrh SPD odmítá. Vláda nechce stanovit maximální úrokovou sazbu. Vymlouvá se na spekulace, že by to lichvářské půjčky vytlačilo do šedé ekonomiky. Podle nás ale lichvář musí být v pozici zločince. Zločince, který by měl být trestán. Ve většině zemí EU jsou úrokové sazby zastropovány.

6. Hnutí SPD se postaví proti záměru ODS zrušit přímou volbu prezidenta

Hnutí SPD se ve Sněmovně rozhodně postaví proti ohlášenému záměru ODS zrušit přímou volbu prezidenta republiky. Pokud se tento záměr začne ve spolupráci stran takzvaného demobloku realizovat, vyzveme občany, aby veřejně vystoupili na obranu svého práva volit hlavu státu. Využijeme práva shromažďovacího a petičního k zabránění pokusu okleštit přímé volební právo občanů. Není pochyb, že přímo volený prezident je solí v očích politickým kmotrům a stranickým sekretariátům, kteří vzpomínají na své politické čachry spojené s volbou prezidenta poslanci a senátory. Přímá demokracie je základem programu SPD a tento program budeme hájit. Věříme, že v tom budeme mít podporu našich spoluobčanů.

