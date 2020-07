Rozvoral (SPD): „Protirasistické protesty“ v USA jsou založeny na rasismu proti bělochům

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD nepodpoří vládou navrhované extrémní zadlužení státu o 500 miliard korun a navrhuje úspory v oblastech plateb solárním baronům, plateb (odvodů) Evropské unii a inkluze ve školství. Hnutí SPD spolupředkládá další zákon, který má pomoci lidem v exekucích. Prosazujeme prorodinnou politiku a zvýšení porodnosti pracujících rodičů. „Protirasistické protesty“ v USA jsou založeny na rasismu proti bělochům a jejich cílem je občanská válka a nastolení neomarxistické globalistické diktatury. Odměna 1,6 milionu korun generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi je skandální.

1. Hnutí SPD nepodpoří vládou navrhované extrémní zadlužení 500 miliard – navrhujeme úspory v oblastech plateb solárním baronům, plateb Evropské unii a inkluze ve školství.

Tento týden v úterý je na programu schůze Poslanecké sněmovny druhé čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. Poslanci za SPD astronomický rozpočtový deficit ve výši 500 miliard korun svým hlasováním nepodpoří. V této souvislosti jsme připravili řadu pozměňovacích návrhů, kterými navrhujeme škrty zbytečných státních výdajů. Jedná se zejména o škrty v oblastech plateb solárním baronům, plateb (odvodů) Evropské unii a inkluze ve školství. Požadujeme také přehodnocení přístupu vlády k nákupu bojových vozidel pěchoty (BVP) pro naši armádu, které mají v následujících letech zatížit státní rozpočet v celkové částce 52 miliard korun. Tyto námi navrhované škrty navrhujeme převést na snížení historicky nejvyššího státního dluhu, který má dosáhnout částky 2,1 biliónu korun.

2. Hnutí SPD spolupředkládá zákon, který má pomoci lidem v exekucích.

Exekuce trápí více než 700 tisíc občanů naší vlasti, navíc dopady koronavirové krize paralyzovaly u spousty z nich možnosti splácení. Když k tomu připočteme nárůst cen potravin a energií, je současná situace mnoha z nich zoufalá. Hnutí SPD dlouhodobě řeší problematiku exekucí. Je to náš zákon, který zavádí princip teritoriality (místní příslušnosti exekutorů), který již předkládal Tomio Okamura v minulém volebním období, a bohužel neprošel. Nyní tento zákon SPD spolupředkládá znovu. V nejbližších dnech podáme zákon na zestátnění exekutorů. Hnutí SPD hájí zájmy občanů postižených exekucemi. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM nám však tyto naše návrhy trvale blokuje.

3. Hnutí SPD prosazuje prorodinnou politiku a zvýšení porodnosti pracujících rodičů.

Národní rozpočtová rada (NRR) ve své Zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí minulý týden varovala, že míra zadlužení České republiky může v dohlednu dosáhnout 55% hrubého domácího produktu (HDP). To je hranice, při které se mají spustit restriktivní opatření na snižování dluhu. Prolomení takzvané dluhové brzdy navíc nepříjemně přiblížila krize související s Covid-19. NRR ale varuje před neudržitelností veřejných financí již potřetí. To je špatná vizitka vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM. OECD navíc nově odhaduje letošní propad domácí ekonomiky ve výši mínus 9,6% HDP. Podle hnutí SPD je potřeba změnit hospodářskou politiku vlády, zavést prorodinnou politiku a zvýšit porodnost, která by do ekonomiky přivedla více vydělávajících. Je také potřeba konečně vyřešit dlouhodobě odkládanou důchodovou reformu. Chybí i konkrétní návrhy na snížení státní byrokracie a počtů razítek. Je potřeba také zrušit dávky parazitům a namísto nich zavést masivní daňové úlevy pro pracující rodiče za každé dítě. To je program SPD.

4. „Protirasistické protesty“ v USA jsou založeny na rasismu proti bělochům. Jejich cílem je občanská válka a nastolení neomarxistické globalistické diktatury.

Heslo Black lives matter (na černošských životech záleží) charakteristické pro americké protesty proti policejnímu násilí proti recidivistovi a kriminálníkovi Georgi Floydovi je rasistické, protože implikuje, že záleží pouze na životech černochů, nikoli na životech bělochů či Asiatů. Rasistický motiv nepřiměřeného policejního zásahu proti Floydovi prokázán nebyl. Aktivisté tímto způsobem ženou USA do občanské války. Tito aktivisté se snaží zničit tradiční společnost a vlastenectví tím, že zničí historii a tradice. Je evidentní přímá spojitost s tím, co jsou schopní demokraté rozpoutat, aby republikán Donald Trump neobhájil na podzim svůj druhý prezidentský mandát. Současnost přináší řadu alarmujících skutečností. Část aktivistů hnutí za práva černochů například chce nahradit hymnu Spojených států. Považují ji za rasistickou. Akademička z prestižní britské univerzity v Cambridgi Priyamvada Gopalová napsala na Twitter, že na životech bílých nezáleží a univerzita v Cambridgi se za ni ještě postavila. Kosmetické giganty odstraňují ze svých výrobků upozornění na bělící účinky ze všech svých výrobků. Zakazují se kultovní filmy a k tomu se odstraňují sochy státníků. Tyto protesty se přelévají do dalších států světa včetně České republiky, kde byla mj. posprejována socha Winstona Churchilla na Praze 3. Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že cílem těchto akcí v USA a řadě dalších zemí Evropy je vznik politické nestability. Probíhá zde pokus zlikvidovat současnou demokratickou společnost a nastolit neomarxistickou globalistickou diktaturu. Je to podněcování k rasové diskriminaci a navádění k páchání trestných činů na běloších. To je rasismus naruby a je potřeba tyto skutečnosti jednoznačně odmítnout. Heslo Black lives matter je silně rasistické a v této souvislosti zastáváme názor, že je potřeba spíše razit heslo „All lives matter“ – tedy že na všech životech záleží. Demokracie je národní hodnota a tam, kde se podaří rozložit národ, tam je demokracie i svoboda ohrožena. Vlastenci musí svobodu a demokracii bránit a to je i program hnutí SPD.

5. Odměna 1,6 milionu korun generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi je skandální.

Minulý týden odsouhlasila Rada ČT roční odměnu generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi ve výši 1,6 miliónu korun. Proti hlasovala pouze radní Hana Lipovská, Luboš Xaver Veselý a dva další radní. Hnutí SPD považuje udělení této odměny za zcela skandální, protože hospodaření, objektivita vysílání a programová skladba ČT je dlouhodobě terčem oprávněné kritiky našich občanů. Hnutí SPD požaduje dlouhodobě přeměnu ČT na státní příspěvkovou organizaci s pevným rozpočtem a v kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Dlouhodobě také zastáváme názor, že televizní poplatky je nutné zrušit a zajistit hospodárné, programově vyvážené a objektivní vysílání, včetně tvorby nových pořadů, a nikoliv vysílání probruselských elit s jejich domácími nohsledy.

