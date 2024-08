Rozvoral (SPD): Silně asociální vláda Petra Fialy by měla co nejdříve skončit

Toto tvrzení dokladuje fakt, že pokud nedojde k navýšení jejich platů ještě letos, u některých odvětví bude pokles reálného výdělku i přes dvacet procent. Tito zaměstnanci jsou dnes příjmově na úrovni reálného platu roku 2018.

Odmítáme nastolenou vládní politiku, kdy naši občané nejsou pro vládní strany v popředí zájmu, i když v rámci předvolební kampaně slibovali, co vše pro lidi udělají. Skutek ale utek a doplácejí na to všichni, od rodin s dětmi, pracujících, seniorů i zdravotně postižených občanů. Tato silně asociální vláda by měla co nejdříve skončit, ale reálně to bude možné až po parlamentních volbách, které proběhnou na podzim příštího roku. Proto včas apelujeme na občany, aby si to uvědomili. Mnohé napoví volby do krajských zastupitelstev, které se uskuteční již za necelý měsíc. Hnutí SPD staví kandidátky ve všech krajích společně s Trikolorou, v některých ještě s PRO a Svobodnými.

V hnutí SPD po celou dobu Fialovy vlády kritizujeme, jak nakládá se státními financemi, a to již v rámci sestavování deficitních státních rozpočtů; a následně také kritizujeme, jak tyto finance neúčelově vynakládá. To už musí skončit. Nejhorší na tom všem je, že její neefektivní hospodaření pociťují negativně občané, kterým se neustále zhoršuje životní úroveň, inflace výrazně snížila hodnotu jejich úspor a stále více z nich je závislých na různých sociálních dávkách, přestože pracují.

Zastáváme názor, že pracující by měli být za odvedenou práci adekvátně finančně ohodnoceni. Situace, kdy se státním zaměstnancům reálně snížily platy o téměř dvacet procent, je pro nás nepřijatelná. Přitom se nejedná jen o úředníky, ale třeba i o hasiče, policisty, zaměstnance v sociálních službách atd., kteří dělají těžkou a odpovědnou práci.

Vláda též slibovala, že bude zeštíhlovat státní správu, čímž bude více peněz pro zaměstnance. Ve skutečnosti došlo k pravému opaku, kdy byly navýšeny počty ministerských úředníků a zřízena další zcela zbytečná ministerská místa. K plánovanému úbytku zaměstnanců mělo dojít i na základě digitalizace. Nyní se dokonce v souvislosti s problémy, provázejícími digitalizaci stavebního řízení, objevily paradoxní úvahy, že by přetíženým úředníkům mohlo pomoci navýšení jejich počtu.

Hnutí SPD tak plně podporuje požadavky odborů na navýšení platových tarifů státních zaměstnanců o deset procent od září tohoto roku. Lze ale předpokládat, že pětikoaliční vláda na to nepřistoupí, pouze slíbí nějaké navýšení platů v roce 2025. To je pro hnutí SPD, stejně jako pro odboráře, neakceptovatelné. Plně souhlasíme s odbory, které vyhlásily stávkovou pohotovost v platové sféře.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

