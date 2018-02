Rozvoral (SPD): Strašení extremismem – chabý argument politické konkurence a mainstreamu

Jsou to chabé a lživé argumenty, které jsou vždy dovysvětleny tím, že SPD chce referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie a vymezuje se proti islámu. Ať mi někdo vysvětlí, co je na přímé demokracii a boji proti nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující ideologii, která porušuje lidská práva, extremistického.

To co by měli občané vnímat jako extremismus je pravý opak. Není náhodou extremismem to, že pod vládou nikým nevolených úředníků Evropské komise ztrácí naše republika svou suverenitu, která je nezcizitelným právem každého státu? Není náhodou extremismem prosazování multikulturní ideologie v podání EU, která nutí všem státům i přes jejich odpor přijímání nelegálních imigrantů, jenž jsou všichni vyznavači Alláha a jeho násilnického proroka Mohameda prosazujícího džihád a právo šaría?

Je pouze na občanech, jak si extremismus vysvětlí a jak ho budou chápat. Je potřeba si ale uvědomit, že se oficiálně za extremismus považuje označování skupiny nacházející se mimo hlavní proud společnosti, které je připisováno porušování etických a právních norem ve spojení s verbální nebo fyzickou agresivitou, násilím nebo hrozbou násilí, motivované zejména rasovou, národnostní, náboženskou nebo třídní nenávistí.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Takže pokud někdo někomu bere svým diktátem jeho suverenitu, což je nezcizitelná právní norma ve spojení s prosazováním verbální a fyzické agresivity islámské ideologie, která propaguje násilí motivované rasovou a náboženskou nenávistí, není právě toto ukázkový extremismus v té pravé podobě?

Podle výsledků voleb je zřejmé, že se SPD na rozdíl od některých politických konkurentů na okraji společnosti v žádném případě nenachází. Právní a etické normy SPD také neporušuje. Jiná věc je ta, že chceme v souladu s ústavou a právním řádem některé důležité zákony, které nehájí zájmy České republiky a českých občanů včetně politického systému směrem k přímé demokracii změnit, na což máme právo a docela silný mandát od voličů. Co se týká fyzické agresivity a násilí neexistuje jeden jediný důkaz o takové činnosti v řadách SPD, jelikož je nám to cizí, stejně jako jakákoli výše uvedená nenávist. Rasovou, národnostní, náboženskou nebo třídní nenávist hnutí SPD zásadně odmítá a vždy proti ní bude bojovat.

