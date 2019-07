Rozvoral (SPD): Ústavní žalobu na prezidenta republiky v žádném případě nepodpoříme

Hnutí SPD má stejný názor, který vyjádřil i prezident Miloš Zeman, a sice že Senát Parlamentu ČR je nadbytečná instituce a jeho zrušením by stát ušetřil nemalé státní finance, které by se daly investovat racionálněji. Zřejmě asi i proto se senátoři snížili k tomu, že na prezidenta republiky podali ústavní žalobu, která je neskutečným právním paskvilem. Senát čítající 81 volených senátorů, kteří jako svoji hlavní náplň spatřují ve zviditelnění sama sebe a své politické strany, za kterou lobují, se proto již neštítí ničeho. V posledních měsících je to počínání senátora Václava Lásky, který z důvodu zalíbení se tzv. „sluníčkářům“, tedy jeho potenciálním voličům, kritizuje delší dobu výkon funkce prezidenta Miloše Zemana. Završil to tím, že na něj zpracoval návrh ústavní žaloby a zajistil si podporu dalších senátorů, aby jeho návrh Senátem prošel. Hnutí SPD stejně jako většina našich občanů podporuje Miloše Zemana ve funkci prezidenta republiky, který byl zvolen demokratickým způsobem a odsuzujeme jednání a aktivity senátora Lásky a některých dalších senátorů proti němu.

Senátor Mgr. Václav Láska je v současné době předsedou senátorského klubu pro liberální demokracii – SENÁTOR 21 (SEN21) čítajícího celkem 6 senátorů a na návrhu ústavní žaloby na prezidenta Zemana pracuje delší dobu. Původní návrh byl sepsán na 50 stránkách a obsahoval 57 skutků, které jsou řazeny v časové řadě od roku 2013 až po současnost. Nyní jí zpracovatel senátor Láska rozšířil ještě o skutek neodvolání ministra Staňka. Tuto rozšířenou verzi ústavní žaloby na prezidenta republiky pro hrubé porušení Ústavy ČR předložil Senátu k hlasování, které se uskutečnilo minulou středu; senát návrh ústavní žaloby schválil. Pro návrh hlasovalo 48 ze 75 přítomných senátorů, potřebných bylo nejméně 45 hlasů. Proti bylo 20 senátorů a sedm se hlasování zdrželo.

Senátor Láska to ze svého pohledu komentuje jako velký úspěch a rád poskytuje „sluníčkářským“ médiím rozhovory na toto téma, které jsou z pohledu slušného občana uznávajícího demokraticky zvoleného prezidenta přinejmenším nevhodné, neetické a jak se říká „mimo mísu“. Senátor Láska je již tak zoufalý, že dokáže vypustit z úst i výroky, které poskytl pro Forum24.cz. Láska má dojem, že Zemana k překračování hranic stanovených mu ústavou vede i jeho zdravotní stav. „Nechci, aby to vyznělo, že pana prezidenta urážím, ale nejsem si jist, že to, jak pan prezident uvažuje, je stále logika zdravého člověka. Trošku se obávám, že prezidentovo zdraví a jeho věk se projevuje i na jeho uvažování, které se někdy vymyká obvyklostem v důsledku těchto dvou faktorů,“ pravil Láska.

Hnutí SPD v žádném případě nepodpoří návrh ústavní žaloby na prezidenta, který schválil Senát a nyní se o něm bude hlasovat v Poslanecké sněmovně. Poslanci mají čas tři měsíce, aby tento návrh projednali. Proto, aby byl návrh schválen i dolní komorou Parlamentu České republiky, muselo by mu vyjádřit podporu v hlasování nejméně 120 poslanců. Všech našich 19 poslanců za hnutí SPD bude pro nepřijetí tohoto právního paskvilu, neboť si váží a chová úctu k demokraticky zvolenému prezidentu a naopak bude podporovat všechny aktivity směřující ke zrušení Senátu Parlamentu České republiky. Nejenom, že by se ušetřila část státních financí, ale byla by zrušena i instituce, která jednáním, jež nyní předvádí senátor Láska, cíleně rozdmýchává negativní nálady u našich občanů.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

