Rozvoral (SPD): V některých regionech se rozjelo systémové zneužívání sociálních dávek

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, hnutí SPD předkládá do Poslanecké sněmovny návrhy zákonů, které jsou přínosné pro naše občany, což potvrzuje i novela upravující zákon o hmotné nouzi. Zároveň tím umožníme, aby se stát v rámci vyplácení sociálních dávek choval jako řádný hospodář, neboť konkrétní sociální dávka by měla mít i konkrétního příjemce, který splňuje stanovená kritéria pro její přiznání.

Tato novela zákona o pomoci v hmotné nouzi je jednou z důležitých změn zákonů připravovaných hnutím SPD nebo už předložených do Sněmovny. Cílem je nastavit znovu systém sociálních dávek tak, aby podporoval jen ty, kteří pomoc opravdu potřebují, a zarazilo se zneužívání sociálních dávek fyzicky zdravými jedinci schopnými práce. Rozjelo se totiž speciálně v některých regionech v podstatě systémové zneužívání sociálních dávek. Štědrá podpora státu vede k tomu, že lidé, kterým se pracovat nechce, jsou napřed na nemocenské, krátkodobé nebo dlouhodobé.

To jim umožňuje vyhýbat se zaměstnání nabízenému úřadem práce. Přitom třeba děti do školy ani neposílají, nedávají jim peníze na obědy, ale sami si cigarety a alkohol rádi koupí. Na druhé straně opravdu potřebným osobám to stát stěžuje. Například někteří důchodci mají často děsivě nízké důchody, pod deset tisíc měsíčně, a ti už nemají možnost si přivydělat, protože je trápí třeba složité a vleklé zdravotní problémy.

To se SPD snaží napravit návrhem zákona o důchodovém pojištění, kterým by byl zaveden minimální důchod. Dovolte mi ještě jednou zdůraznit, že je třeba vyplácet sociální dávky jen těm, kteří je opravdu potřebují. Těm, kteří z objektivních důvodů pracovat nemohou. A sociální systém by měl motivovat ty ostatní k hledání a udržení práce. Novela zákona o hmotné nouzi by tedy měla být začátek toho, jak navrátíme sociálním dávkám jejich správnou roli, pro celou společnost i jednotlivce.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vážené dámy a pánové, poslankyně hnutí SPD Lucie Šafránková zpracovala a prostřednictvím poslaneckého klubu předložila návrh novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších změn a doplňků. Jedná se o sněmovní tisk 652, ke kterému vláda vyslovila neutrální stanovisko. Námi navrhované změny by měly přispět ke zvýšení adresnosti vyplácení příslušných dávek, snížení objemu státem vyplácených prostředků na dávky pomoci v hmotné nouzi, snížení počtu příjemců těchto dávek a jejich omezení pouze na osoby, které se dočasně ocitly bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace vlastními silami aktivně dostat.

O navrhovaných změnách, které by měly zamezit možnému zneužívání dávek, hovořila detailně poslankyně Lucie Šafránková. Všechna tato námi navrhovaná opatření by jejich implementací do právního řádu měla výrazně přispět ke snížení veřejných výdajů v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi. Dle odhadů kompetentních pracovníků v této oblasti dochází ke zneužívání systému vyplácení dávek v hmotné nouzi mezi dvaceti a třiceti procenty příjemců těchto dávek. Hnutí SPD prosazuje, aby se stát choval jako řádný hospodář a proto předložilo tento návrh novely zákona o hmotné nouzi.

Ušetřené finance by šlo využít ku prospěchu těch, kteří pomoc státu opravdu potřebují a zaslouží si ji. A proto vás žádám o propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Odmítáme pronikání a šíření islámské ideologie v naší republice Rozvoral (SPD): Hnutí SPD slaví 5 let své existence Rozvoral (SPD): Už pět let hájíme a prosazujeme přímou demokracii a tvrdě odmítáme diktát EU Rozvoral (SPD): Děti jsou zárukou budoucnosti České republiky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.