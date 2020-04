Rozvoral (SPD): Vážíme si přístupu Řecka, které chrání Evropu proti přílivu imigrantů

reklama

Ubránili se tomuto náporu a nepustili do Řecka tisíce dalších imigrantů. Nyní se v přeplněných záchytných migračních táborech potvrdily případy nakažených koronavirem.

Hnutí SPD již delší dobu upozorňuje na situaci v Řecku, které se opět stalo hlavní vstupní branou imigrantů z Blízkého východu, Asie a hlavně z Afriky do Evropy. Podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v roce 2019 počet imigrantů do Řecka přesahoval 60 tisíc, čímž se zdvojnásobil v porovnání s rokem 2018. V roce 2020 se situace velmi zkomplikovala událostmi z konce února, když turecký prezident Erdogan učinil prohlášení, že už nebude dále plnit úkoly vyplývající mu z migrační dohody mezi EU a Tureckem z roku 2016, což také učinil. Následek jeho rozhodnutí na sebe nedal dlouho čekat a tisíce imigrantů všech národností pobývající v Turecku se začaly přemísťovat na hranice mezi Tureckem a Řeckem. Naštěstí nová řecká vláda Kyriakose Mitsotakise na to rychle zareagovala, posílila ostrahu svých hranic tisíci policisty, kteří i za pomoci kouřových granátů a slzného plynu zabránili tomu, aby se tisíce imigrantů dostalo z Turecka do Řecka a pak dále do dalších unijních zemí. Nyní se pro Řecko ukázala další hrozba. Poté, když byla z důvodu koronavirové pandemie nařízena čtrnáctidenní karanténa v migračním táboře v obci Ritsona, nacházející se severně od Atén, byla dle serveru Greek Reporter v tomto zařízení, ve kterém je umístěno přes 2.500 imigrantů, první dubnový den potvrzena nákaza koronavirem u 20 z nich.

Další případ potvrzené nákazy koronavirem byl zaznamenán na ostrově Lesbos, kde se potvrdilo už šest případů nemoci COVID-19, a to mezi místními ostrovany, žijící nedaleko od migračního tábora Moira. Ten byl kapacitně vybudován pro 3 tisíce imigrantů, ale v současné době je jich zde umístěno více než 20 tisíc. Greek Reporter uveřejnil minulý čtvrtek článek, ve kterém řecká reportérka Anna Pantelia uvedla, že migrační tábor Moira na ostrově Lesbos je „časovanou bombou“, která čeká na explozi, protože se koronavirus rozšířil na místní obyvatelstvo. Řecké úřady a nevládní organizace se obzvláště obávají dalšího možného rozšíření koronaviru do táborů imigrantů. „Pokud se virus dostane do tábora, byla by to katastrofa,“ vysvětluje Anna Pantelia. „Hygienické podmínky jsou velmi špatné, protože existuje pouze jedno umyvadlo s vodou pro 1.300 lidí, je nedostatek mýdla a v mnoha případech sdílí jeden stan pět nebo šest členů rodiny. Sociální distancování v táboře Moira a v dalších uprchlických táborech prakticky neexistuje, což může způsobit, že by se nákaza rozšířila jako požár,“ řekla řecká reportérka.

Tento problém řecké orgány otevřeně uznaly. Ve čtvrtek mluvčí ministerstva zdravotnictví pro koronavirus Sotiris Tsiodras řekl: „V uzavřených populacích je zvýšená šance na šíření a přenos viru. Přenos a míra útoku jsou v těchto situacích velmi vysoký.“ Dále mluvčí Sotiris Tsiodras MSF uvedl, že ačkoli Řecko zavedlo přísná opatření k omezení šíření viru, stále dostatečně nezohlednilo zvláštní potřeby migračních táborů. Není dost doktorů a navíc existuje jen velmi málo překladatelů, kteří vysvětlují možné příznaky zdravotnickému personálu. Pohyb v Morii a mimo ni byl omezen, řecká policie blokuje provoz do tábora a umožňuje průchod pouze těm, kteří tam pracují. Řecké ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že do tábora bude najato více lékařů a sester. V blízkosti tábora bylo zřízeno zdravotní středisko pro lékaře a zdravotní sestry, kteří sledují možné případy výskytu koronaviru.

Podle agentury AFP žije dnes na ostrovech Lesbos, Chios, Samos, Kos a Leros přes 42 tisíc imigrantů, v migračních táborech roste napětí a dochází k potyčkám. V případě hromadného rozšíření nemoci COVID-19 by byly následky nedozírné.

Hnutí SPD upozorňuje na hrozbu, kterou představují pro celou Evropskou unii nelegální imigranti, kteří nepolevují ve svém úsilí dostat se všemi způsoby do evropských zemí. I z tohoto důvodu prosazujeme ostrahu našich státních hranic a vypsání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie.

(převzato z Profilu)

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

