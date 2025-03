Rozvoral (SPD): Vláda České republiky pod vedením Petra Fialy opovrhuje Poslaneckou sněmovnou

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak já bych chtěl konstatovat, co se tady dneska ráno stalo, a aby občané věděli, jakou má Česká republika vládu. Vláda České republiky pod vedením Petra Fialy opovrhuje Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jelikož ani jeden ministr, ani ministryně nepřišli dneska ráno do práce a nemohli jsme se jich ptát na témata důležitá, která trápí občany České republiky. Je to fraška.

A když si vzpomeneme na úterý, tak v úterý, když bylo potřeba přehlasovat veto prezidenta vládními poslanci a všemi ministry, aby si zvedli své už tak vysoké poslanecké platy, tak tady byli všichni ministři, kteří jsou zároveň poslanci, a bylo tady dohromady 102 poslanců vládní koalice. To samé se stalo včera, ve středu, když se navyšovaly koncesionářské poplatky Českému rozhlasu a České televizi, tak tady bylo opět 102 poslanců vládní koalice. Takže je to fraška a jenom jsem chtěl, aby to tady zaznělo. Děkuji.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

