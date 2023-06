Rozvoral (SPD): Vyzýváme Fialovu vládu, aby se postavila proti schválení Istanbulské úmluvy!

reklama

Vážení přátelé,

Evropská unie nám za podpory Fialovy vlády nově nařizuje přijímání přerozdělených imigrantů, nebo za každého nepřijatého platit pokutu půl milionu korun. Nekompetentní Fialova vláda by měla odstoupit. Hnutí SPD disponuje experty i mimo hnutí, kteří jsou připraveni na případnou účast v nové vládě odborníků. Učiníme vše pro to, aby Fialova vláda neokradla seniory o jejich zasloužené důchody. Vyzýváme Fialovu vládu, aby se postavila proti schválení Istanbulské úmluvy, která zavádí genderovou totalitu a je zásadním útokem na společnost a rodinu.

1. Evropská unie nám za podpory Fialovy vlády nově nařizuje přijímání přerozdělených imigrantů, nebo za každého nepřijatého platit pokutu půl milionu korun.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) hlasoval na jednání ministrů vnitra členských států EU dne 8. června pro systém rozdělování imigrantů v rámci EU. Návrh podpořil na rozdíl od polského a maďarského ministra, a podrazil tak všechny naše spojence z tzv. Visegrádské čtyřky. Další čtyři státy, Slovensko, Bulharsko, Litva a Malta, se při hlasování zdržely. Rakušan tak učinil bez jakéhokoliv předchozího projednávání této věci ve Sněmovně anebo s opozicí a svým hlasováním zásadně poškodil národní zájmy České republiky. Lze to nazvat bez nadsázky i národní zradou. V principu se jedná o povinné přerozdělování ilegálních imigrantů mezi členskými státy EU, převážně muslimů, kteří žádají o azyl v určité konkrétní členské zemi, a pokud je jiný členský stát odmítne přijmout, tak zaplatí v rámci „povinné solidarity" tzv. „výpalné" půl miliónu korun (22 tisíc euro) za každého imigranta. Zastáváme názor, že solidarita přeci nemůže být povinná, ale pouze a výhradně dobrovolná. V opačném případě se jedná o vynucený diktát a ztrátu suverenity. Povinné přijímání ilegálních imigrantů naší zemi nevratně poškodí, bezpečnostně, civilizačně, ekonomicky i jinak. Hnutí SPD proto podporuje svolání mimořádné schůze Sněmovny k této problematice v co nejkratším možném termínu. Zároveň budeme požadovat její přednostní projednání jako mimořádný bod na nejbližší řádné schůzi Sněmovny. Zároveň požadujeme obnovení ochrany našich státních hranic a dlouhodobě navrhujeme přijetí zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU, který nám však pětikoalice dlouhodobě odmítá zařadit na pořad jednání Sněmovny.

2. Nekompetentní Fialova vláda by měla odstoupit. Hnutí SPD disponuje experty i mimo hnutí, kteří jsou připraveni na účast v nové vládě odborníků.

Vláda Petra Fialy (ODS) odložila projednávání dalších škrtů v tzv. „konsolidačním a ozdravném balíčku" ve výši 20 miliard korun ze státního rozpočtu na rok 2023, a to zatím do léta. Přitom se předpokládalo, že projednávání „plošné daňové reformy" bude chtít vláda projednat tento týden. Těch důvodů je ze strany vlády určitě celá řada, ale je jasné, že letošní plánovaný deficit ve výši minus 295 miliard je již zřejmě překročen, protože již ke konci května byla bilance státního rozpočtu ve výši minus 271,4 miliardy korun. Hnutí SPD říká jasně, že škrty v provozních výdajích ministerstev musí být mnohem vyšší, a nikoliv pouze kosmetické. Spoléhat v příjmové stránce pouze na dividendu ČEZu a příjmy z windfall tax je naivní. Tyto příjmy budou mnohem nižší, než vláda počítá. Rozpočet je nereálný a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) by měl odstoupit z funkce stejně jako celá vláda, která by měla podat demisi. Vláda Petra Fialy (ODS) není vládou odborníků a hnutí SPD disponuje experty i mimo hnutí, kteří jsou připraveni na účast v nové vládě odborníků.

3. Učiníme vše pro to, aby Fialova vláda neokradla seniory o jejich zasloužené důchody.

Poslanci stran vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) minulý týden protlačili ve Sněmovně v prvním čtení návrh na změnu zákona o důchodovém pojištění, jehož cílem je trvale snížit růst důchodů a jejich reálnou hodnotu a kupní sílu. Fialova vláda chce razantně omezit řádné valorizace důchodů a zcela zrušit institut mimořádné valorizace, který dosud chránil důchodce před dopady vysoké inflace. Vláda chce rovněž významně zpřísnit podmínky odchodu do předčasného důchodu, který se tak stane pro široké skupiny celoživotně tvrdě pracujících zaměstnanců a živnostníků prakticky nedostupným. Jedná se o opatření, která jsou vůči současným i budoucím důchodcům zcela za hranou jakékoli sociální únosnosti a hnutí SPD je jednoznačně proti. Poslanci hnutí SPD vystoupili k návrhu s řadou kritických projevů a podali jsme i návrh na jeho zamítnutí v prvním čtení. V dalších fázích projednávání tohoto materiálu, ve výborech i na plénu Sněmovny, představíme své vlastní pozměňovací návrhy a učiníme vše pro to, aby v současné podobě nebyl schválen. Zároveň jsme si vědomi toho, že náš důchodový systém potřebuje úpravy směrem k posílení jeho dlouhodobé stability a udržitelnosti tak, aby trvale zajišťoval důstojné důchody bez zvyšování věku odchodu do důchodu a sazeb důchodového pojištění. Klíčovými nástroji k tomu jsou podle SPD silná a efektivní prorodinná politika a podpora porodnosti a dostupného bydlení v pracujících rodinách, nízká inflace, růst reálných mezd a další související opatření. Součástí programu SPD jsou desítky konkrétních opatření, kterými lze tohoto stavu dosáhnout a která jsme představili i ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) při vzájemných jednáních o důchodové reformě.

4. Vyzýváme Fialovu vládu, aby se postavila proti schválení Istanbulské úmluvy, která zavádí genderovou totalitu a je zásadním útokem na společnost a rodinu.

Vláda Petra Fialy (ODS) by měla tuto středu, i pod nátlakem Evropského parlamentu, rozhodnout o tom, zda pošle k ratifikaci do Parlamentu tzv. Istanbulskou úmluvu. Hnutí SPD ratifikaci této nebezpečné a škodlivé mezinárodní smlouvy zásadně odmítá. Tento dokument je i nadbytečný, protože český právní řád umožňuje dostatečnou ochranu žen i stíhání a trestání veškerých násilných činů, o kterých se v Úmluvě hovoří. Úmluva nařizuje signatářským státům provádět intervenci do vzdělávacího systému v duchu zhoubné ideologie genderismu a pozitivní diskriminace, stejně tak jako organizovat a financovat školení a osvětové kampaně na její podporu, které by za veřejné peníze prováděly politické neziskové organizace a zřizovat k tomu další státní orgány a instituce. Je proto i útokem na křesťanské společenské hodnoty a tradiční rodinu. Jednalo by se o dalekosáhlou a závaznou nadstátní právní regulaci přinášející pro Českou republiku nebezpečí finančních i jiných sankcí ze strany mezinárodních soudů, která navíc přiznává rozsáhlé kompetence nadnárodním kontrolním orgánům (tzv. skupina GREVIO), jejichž představitelé by nepodléhali české jurisdikci. Istanbulská úmluva by rovněž znamenala průlom do českého právního systému, například v podobě tlaku na oslabení nástrojů důkazní praxe a omezení advokátní mlčenlivosti. Proto ji odmítá i Česká advokátní komora. Hnutí SPD vyzývá vládu České republiky, aby ratifikační proces Istanbulské úmluvy zastavila a odvolala náš podpis tohoto dokumentu.

