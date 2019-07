Rozvoral (SPD): Žádáme a budeme žádat definici lichvy a potrestání neoprávněných exekucí

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že podpoříme ústavní ochranu přírodních a nerostných zdrojů. Na rozdíl od premiéra Babiše naprosto odmítáme politiku nové předsedkyně Evropské komise von der Leyenové, která chce zrušit naši státnost. Počet imigrantů, kteří nelegálně překročili hranice z ČR do Německa, se zvýšil na téměř 4,5 tisíce, proto požadujeme, aby s hraničními kontrolami byla zajištěna větší bezpečnost českých občanů. Navíc je tu znovu hrozba přerozdělování imigrantů ze strany arogantní EU – hlavně s podporou Francie a Německa. Podle německého ministra vnitra Horsta Seehofera budou totiž debaty o německo-francouzském plánu přerozdělování imigrantů pokračovat. Kvóty odmítáme a podporujeme deportaci nelegálních imigrantů. Hnutí SPD žádá a bude žádat definici lichvy a potrestání neoprávněných exekucí.

1. Hnutí SPD podpoří ústavní ochranu přírodních a nerostných zdrojů.

Hnutí SPD považuje otázku ochrany vody, nerostného bohatství a přírodních zdrojů za zásadní programovou prioritu hnutí. Prosazujeme komplexní ochranu a státní kontrolu nad využíváním bohatství naší země, včetně deprivatizace centrálních sítí na zásobování vodou. Proto poslanci za SPD podpoří případné návrhy změn Ústavy v otázce ochrany vody a vodních zdrojů a budou prosazovat rozšíření a posílení legislativní ochrany ostatních přírodních zdrojů České republiky.

2. Hnutí SPD na rozdíl od Babiše naprosto odmítá politiku von der Leyenové, která chce zrušit naši státnost.

Po dlouhém zákulisním vyjednávání byla těsnou většinou devíti hlasů zvolena předsedkyní Evropské komise blízká spolupracovnice Angely Merkelové a podporovatelka imigrace Ursula von der Leyenová. Stalo se tak i díky jedenácti hlasům europoslanců ANO, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Europoslanci SPD hlasovali samozřejmě PROTI. Nová „paní Evropa“ Ursula von der Leyenová představila šestibodový finančně těžko realizovatelný program. „Mým cílem jsou Spojené státy evropské,“ řekla také. Dále zaujala kritikou obrany před imigrací a myšlenkou společné evropské armády. Taktéž velmi silně podporuje neomarxistickou agendu genderu a prosazuje falešný ekoaktivismus. Hnutí SPD naprosto odmítá politiku von der Leyenové. Její zvolení a především podpora ze strany premiéra Babiše ukazuje jeho dvojakou politiku. Doma premiér mluví o silném Česku a přitom podporuje politika, který chce naši státnost zrušit.

3. Počet imigrantů, kteří nelegálně překročili hranice z ČR do Německa, se zvýšil na téměř 4,5 tisíce. Požadujeme ochranu hranic.

Podle výroční zprávy německé spolkové policie za rok 2018 se počet imigrantů, kteří nelegálně překročili hranice z České republiky do Německa, zvýšil. Zatímco v roce 2017 jich bylo 4035, vloni to bylo 4295, což je nárůst o 6,5 procenta. Tedy každý den sedm nových zadržených imigrantů. Jedná se pouze o pomyslnou špičku ledovce. Proto chce německý ministr vnitra Horst Seehofer kontroly u hranic s ČR. Podobně by měla postupovat i Česká republika, aby se k nám nedostávali nelegální imigranti. Schengenský nefunkční systém bohužel znamená, že kromě slušných občanů evropských zemí se mohou přes hranice volně pohybovat i nelegální imigranti, zločinci a teroristé, aniž by je kdokoli zkontroloval. Do Česka vloni Německo podle německé policejní statistiky také vrátilo 942 nelegálů. SPD podporuje bezvízový styk a volné cestování občanů vyspělých zemí, ale nikoliv občanů rozvojových či muslimských zemí. Zároveň ale požadujeme, aby byla možnost zavést hraniční kontroly a tím byla zajištěna větší bezpečnost českých občanů. Nesmíme dopustit, aby to, co se děje v západní Evropě, bylo i u nás.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

4. Je tu znovu hrozba přerozdělování imigrantů ze strany arogantní EU – hlavně s podporou Francie a Německa.

Je tu znovu hrozba přerozdělování imigrantů ze strany arogantní EU – hlavně s podporou Francie a Německa. Podle německého ministra vnitra Horsta Seehofera budou debaty o německo-francouzském plánu přerozdělování imigrantů pokračovat. Seehofer minulý týden před jednáním Rady ministrů vnitra EU řekl, že státy, které se dosud zdráhaly podílet se na společném evropském mechanismu řešení imigrace, je třeba přesvědčit argumenty, aby přijímaly imigranty „dobrovolně“. „Povinné kvóty“ podle něj v plánu nejsou – přijímání imigrantů má být prý „dobrovolné“. Varující také je, že Seehofer minulou středu kritizoval Česko, že jeho ochota podílet se na evropském řešení imigrace je podle něj téměř nulová. To je pro SPD zcela nepřijatelné! Hnutí SPD odmítá přijímání nelegálních imigrantů, a to „dobrovolné“ i nedobrovolné, a podporuje jejich deportaci zpět do země jejich původu. K tomu je potřeba střežit vlastní hranice a pomáhat rekonstruovat země původu imigrantů. Nelegální imigranty je potřeba nekompromisně deportovat a do EU je nevpouštět a ty, kteří je pašují, je potřeba trestně stíhat.

5. Hnutí SPD žádá a bude žádat definici lichvy a potrestání neoprávněných exekucí.

Hnutí SPD již podalo návrh zákona, který lichvu přímo definuje a který ji zakazuje. Přes negativní stanovisko vlády ho budeme nadále důsledně prosazovat. Současná šetření ministerstva spravedlnosti navíc ukazuje na fakt, že více jak sto tisíc exekucí může být vedeno v rozporu s právem. Důvod je prostý! Stát chrání více práva lichvářů než občanů, kteří padají do dluhových pastí. Požadujeme prošetření těchto případů a vyvození majetkové a trestní odpovědnosti za okrádání a trápení lidí.

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Z pašeráků lidí se dělají hrdinové, což je neskutečná hanebnost Rozvoral (SPD): Vládní komedie v režii ČSSD bude pokračovat! Rozvoral (SPD): Naší povinností je ochránit Českou republiku před nelegálními imigranty! Rozvoral (SPD): Vlastenectví je čest, hrdost a odvaha

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV