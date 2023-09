Rozvoral (SPD): Zásadně odmítáme navyšování koncesionářských poplatků ČT a ČRo

reklama

Vzhledem k tomu, že si je dobře vědoma síly médií, tak se rozhodla, že od roku 2025 navýší koncesionářský televizní poplatek o 25 korun na 160 korun měsíčně a rozhlasový vzroste o deset korun na 55 korun za měsíc. Tím chce podpořit vysílání veřejnoprávních médií, mezi které patří Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo). Ty jí zajišťují odvysílání převážně zpravodajských pořadů, s cílem působit na občany a přesvědčit je, že současná Fialova probruselská vláda si počíná velmi dobře.

V hnutí SPD zcela zásadně odmítáme tzv. velkou mediální novelu, která upravuje navýšení koncesionářských poplatků ČT a ČRo a rozšiřuje počet plátců. Nově budou televizní a rozhlasový poplatek platit ti, kteří disponují jakýmkoliv zařízením, které umožňuje příjem veřejnoprávních médií, tedy i mobilem, tabletem nebo počítačem. Nově bude také u firem zavedena platba podle počtu zaměstnanců. Tím se má počet poplatníků zvýšit zhruba o 230 tisíc.

Na této mediální novele se shodli minulý týden zástupci vládní koalice, což potvrdil následně na tiskové konferenci ministr kultury Martin Baxa (ODS). Ano, byl to právě Baxa, který ještě před rokem prohlašoval, že jejich vláda žádné koncesionářské poplatky zvyšovat nebude. To vše svědčí o tom, že naše nekompetentní vláda neplní své sliby a je zcela bezradná v řízení České republiky, které nevede k její prosperitě a spokojenosti občanů.

Proti navyšování rozpočtu České televize jsou i zástupci komerčních televizí, podle kterých by to znamenalo zvýšení nerovnováhy na trhu. Česká televize letos hospodaří s rozpočtem 7,4 miliardy korun a Český rozhlas s 2,3 miliardy korun. To vše platí naši občané, včetně půlmilionu voličů SPD, kteří odmítají jednostranně cílené zprávy ve zpravodajských pořadech, kdy zástupci opozice nedostávají tolik prostoru na prezentaci svých názorů, kolik by dostat měli.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje úroveň hospodaření a objektivitu vysílání veřejnoprávních médií. Zastáváme názor, že by se koncesionářské poplatky měly úplně zrušit a ČT a ČRo by se měly transformovat na státní příspěvkovou organizaci se zákonem pevně stanoveným rozpočtem a s hospodařením kontrolovaným Nejvyšším kontrolním úřadem.

