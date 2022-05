Ryba (ANO): Neuplatňujeme na Rusy kolektivní vinu?

reklama

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se ve svém příspěvku věnoval paragrafu 1 zákona, který dnes projednáváme, který se týká nepřijatelnosti žádosti oprávnění k pobytu pro občany Ruské federace a občany Běloruska. Pan ministr je tady za mnou, my jsme se toho trošičku dotkli i... ne, to vám nevyčítám i neříkám, že jsme to již trošičku rozebírali i na výrobu pro bezpečnost. A já vím, že ta hranice, že to trošku zavání takovou tou kolektivní vinou. A bavili jsme se o tom, jestli to je jakési uznání kolektivní viny a trestání za to, nebo není, protože ta hranice je hrozně tenká.

A já teď nechci rozebírat to, jestli to je, nebo není, nicméně problém je v tom... nebo ještě začnu pochvalou možná, já oceňuji snahu vlády, protože ten paragraf 1, který tedy hovoří o tom, že nebudeme přijímat žádosti o oprávnění k pobytu od občanů Ruské federace a Bělorusko, tak má i odstavec 2, který dává vládě možnost udělat nařízení vlády, kde stanoví výjimky z tohoto zákazu.

A já oceňuji to, že vláda v tom připravovaném nařízení, které jsem měl k dispozici, rozšířila ty možnosti a ten okruh lidí, kteří to oprávnění nebo tu výjimku můžou dostat, je větší. Přesto existuje skupina lidí v rámci tohoto zákona, která na tuto výjimku nedosáhne. A já musíme říci, že mě velice oslovilo několik mailů, které jsem dostal, některé jste určitě dostali i vy, protože tam byly adresy na všechny poslance, které nás opravdu úpěnlivě žádaly o to, aby mohli spolu žít. A já řeknu jen jeden příklad, je to občan České republiky, který tady žil x let s přítelkyní, přítelkyni docházelo oprávnění k pobytu, musela se vrátit do Ruska a bohužel mezitím vyšel zákaz a už se nedostala zpátky a nemá možnost tu se svým přítelem žít a pobývat dál.

A ono, když se vžijete do jejich role, že spolu x let žili, že se mají rádi a najednou k sobě nemůžou a nemůžou k sobě měsíce a možná k sobě nebudou moci roky, je opravdu z lidského hlediska velice, velice špatná situace. Já bych chtěl požádat o to a poprosit vás, abyste podpořili můj pozměňovací návrh, můj a pana poslance Patrika Nachera, pozměňovací návrh, který apeluje nebo spíše dokresluje možnost vlády v nařízení vlády vyřešit i další případy, i jiné, než tam dneska jsou, než jsou tedy v tom připravovaném návrhu, tak, abychom i těmto lidem dokázali pomoci.

On totiž ten trest nedopadá jen na ty občany Ruské federace a občany Běloruska, ale dopadá i na naše občany, kteří bohužel v tomto případě ty ruské a běloruské mají rádi.

Takže ještě jednou děkuji za případnou podporu a pozměňovací návrh načtu v podrobné rozpravě. Děkuji.

