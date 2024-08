SOCDEM: V sociálních službách chybí tři tisíce pracovníků

Pomoc bude ve stáří potřebovat každý z nás. Ne všichni mají příbuzné a potomky, kteří se o nás jednou postarají. V sociálních službách pracuje přes sto tisíc lidí. Stále to není dost. Dnes chybí tři tisíce pracovníků. Odrazuje je nízký plat a náročná práce. Navíc těch, kteří potřebují pomoc, přibývá.

Musíme to okamžitě změnit. Plat 44 tisíc korun odpovídá republikovému průměru a zajistil by příchod pečovatelů, které náš systém nutně potřebuje. To je lidskost místo sobectví. To je program Sociální demokracie.

Sociální demokracie SOCDEM

Svoboda, solidarita, spravedlnost.

