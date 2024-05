SOCDEM: Vláda nás netáhne na západ a brzdí růst ekonomiky, říká Zaorálek

Přetrvává krize na trhu s bydlením, řada lidí řeší tíživou sociální situaci, ve veřejném sektoru několik let nerostou mzdy a vláda nemá řešení žádného z těchto problémů. Vláda dělá všechno pro to, aby naše ekonomika nerostla a lidi vhání do nejistoty. Tvrdá kritika neschopnosti vlády dnes zazněla z úst Lubomíra Zaorálka, Kláry Školníkové, Jiřího Dienstbiera a Vladimíra Špidly na tiskové konferenci Sociální demokracie.

Vysoké ceny nemovitostí i vysoké nájmy zásadně snižují dostupnost bydlení. V některých městech dávají lidé i přes 40 procent příjmů na to, aby měli střechu nad hlavou. Vláda není schopná jim pomoci, říká Lubomír Zaorálek, volební jednička SOCDEM pro volby do europarlamentu: „V návrhu zákona o dostupném bydlení je nápad založit 270 poradenských míst, která budou monitorovat prázdné byty. Údajně jich má být až 800 tisíc. Je to jednak iluze, a navíc podobné řešení tomu, kdy Národní výbory v 50. letech do bytů nebo nemovitostí s nadměrnými metry přidělovaly nájemníky s dekretem.“

Řešení měla SOCDEM připravené už v minulém volebním období, ale nenašla pro něj podporu. Jde totiž o alternativu k výstavbě developerů a hypotečních půjček, která nemá u lobbistů stavebních firem a bank pozitivní odezvu. „Podle našeho návrhu by bytová společenství mohly zakládat obce a vložit do nich své pozemky. Na Západě se podobně staví velké množství družstevních bytů. Nyní vláda přišla s pokusem, který komunistům už kdysi zkrachoval,“ připomněl Lubomír Zaorálek.

Klára Školníková zastupující na společné kandidátce hnutí Budoucnost připomněla, že je to právě řešení těchto reálných problémů, které je klíčem k uvolnění společenského napětí. Je úkolem politiků zlepšit sociální perspektivu občanů, nikoliv je nálepkovat a odsuzovat. „Dvě třetiny lidí nedosahují průměrné mzdy, velká část lidí vydává na bydlení i přes 40 procent svého příjmu. To ohrožuje dostupnost řady služeb. Proto se nelze divit, že lidé hledají jiné nabídky a odklánějí se od stran koalice i opozice. Řešit dezinformace proto znamená uvolnění napětí a představování systémových řešení, která obnoví důvěru v politické reprezentanty,“ uvedla Školníková.

Nízké mzdy se dotýkají mnoha zaměstnanců veřejné správy. Nedávno vyhlásili stávkovou pohotovost justiční odbory. Řada pracovníků na soudech se nedostane ani na 35 tisíc korun příjmu a platy ve veřejném sektoru kvůli úsporným opatřením vlády nerostou. Jiří Dienstbier, dřívější ministr vlády Bohuslava Sobotky, proto nespokojenost zaměstnanců chápe. „Neschopnost vlády motivovat neplatí jen pro justici, ale pro celý veřejný sektor. Platy ve veřejném sektoru jsou nástrojem k tomu, jak může vláda obecně dosáhnout růstu mezd, ale vláda je zmrazila. Alternativu nepřináší ani opozice, která odmítá navýšení daňových příjmů veřejných rozpočtů. Tento náhled na naší politické scéně chybí a prosazuje ho právě SOCDEM,“ komentoval Dienstbier.

Vladimír Špidla, expremiér a bývalý evropský komisař v závěru tiskové konference shrnul témata, která jsou klíčová jak v nadcházejících evropských volbách, tak i v rámci široké společenské debaty. „Je důležité geopoliticky obstát, to znamená mít pod kontrolou naši strategickou produkci. Sociálně soudržná společnost je možná, pokud se budeme zabývat společnou minimální mzdou, společným minimálním příjmem a společným daňovým základem. To jsou věci, které mohou přistřihnout křídla velkým korporátům, které si diktují a využívají své ekonomické síly,“ zdůraznil.

