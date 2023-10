SOCDEM: Vládní balíček zaplatí domácnosti

reklama

Sociální demokracie ho nabízí. Přineslo by ročně do státního rozpočtu 180 až 200 miliard korun. Místo toho, aby se zvyšovaly daně středně a nízkopříjmovým, tak chce najít příjmy státního rozpočtu u oligarchů, nadnárodních firem a velkých korporací. Nejde přitom o nic, co by v západní Evropě nebylo běžné.

„Byli jsme opět svědky toho, že vláda přišla s návrhem, který zásadním způsobem porušoval její předvolební sliby a zástupci opozice předváděli rétorické cvičení, aniž by nabídli alternativu. Tu Sociální demokracie má,“ komentuje dění ve Sněmovně předseda Sociální demokracie Michal Šmarda.

Konsolidační balíček z rodinných rozpočtů vytáhne 70 miliard korun, zdraží bydlení a postihne dvě třetiny domácností. „V době, kdy vzhledem k nezvládnuté inflaci klesají reálné mzdy, je to další citelný zásah pro rozpočty běžných rodin,“ konstatuje Michal Šmarda. ODS spolu s ANO a SPD v roce 2020 přitom připravily zrušením superhrubé mzdy a EET rozpočet každoročně o 130 miliard korun. „Nyní chce vláda získat během dvou let 150 miliard korun,“ dodává předseda SOCDEM.

Sociální demokracie SOCDEM

Svoboda, solidarita, spravedlnost.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Sociální demokracie na rozdíl od současné parlamentní opozice sestavila návrh konsolidačních opatření, která jsou alternativou pro vládní řešení. „Naše opatření se dotknou těch, kteří na krizi naopak vydělávají,“ představuje hlavní myšlenku Michal Šmarda. Úpravou zdanění je ČR schopna získat do rozpočtu 180 až 200 miliard korun ročně. A to, aniž by se sahalo do kapes zaměstnanců, drobných živnostníků, seniorů nebo samoživitelek.

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8825 lidí

Návrhy SOCDEM nejsou novinkou, některé změny dokonce před volbami podporovaly jednotlivé strany současné vládní koalice. Jde například o znovuzavedení progresivní daně z příjmu jak právnických, tak fyzických osob. Ta by se týkala firem se stamilionovými a miliardovými zisky nebo lidí s vysoce nadprůměrnými příjmy. Mezi další navrhované změny patří zavedení progresivní bankovní daně z aktiv (nikoliv zisku), dále ve světě běžně používaná daň z kapitálových výnosů, digitální daň nebo zvýšení úhrad za vydobyté nerosty, aby odpovídaly zvyklostem v okolních zemích.

„U daní prosazujeme solidární přístup. Proto odmítáme plošné zvýšení daně z nemovitostí, ale chceme zavést daň až od určité výše, například nad 100 milionů Kč,“ uvedl Michal Šmarda.

Kromě výnosů z vyšších daní Sociální demokracie hledá především úspory v dotacích pro velké firmy. Nevratné dotace by měly dostávat pouze veřejné instituce a neziskový sektor, především ve zdravotnictví a sociálních službách.

Psali jsme: Šmarda (SOCDEM): Problémy nejohroženějších skupin vláda neřeší SOCDEM: Stát se nemůže vzdát odpovědnosti vůči občanům SOCDEM: Rozpočtové handly jsou pro školství nedůstojné SOCDEM: Konsolidační balíček tahá peníze z domácností, nabízíme jiné řešení

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE