SPD: Děkujeme všem za podporu v komunálních a senátních volbách

1. V České republice proběhly volby do zastupitelstev měst a obcí a 1. kolo senátních voleb. Předsednictvo hnutí SPD by chtělo vyjádřit poděkování všem našim členům, příznivcům, členům volebních komisí a volebním zmocněncům za odvedenou práci u těchto voleb, kde jsme získali celkem 164 mandátů zastupitelů ve 111 městech a obcích. Můžeme tak prostřednictvím našich členů začít uplatňovat náš volební program i na této úrovni samospráv. Protože jsme se zúčastnili komunálních voleb poprvé, je důležité je odpovědně vyhodnotit. Poučit se musíme z úspěchů i neúspěchů. Největší podíl mandátů jsme získali v Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém a Ústeckém kraji. Výsledky komunálních a senátních voleb budou z úrovně předsednictva podrobeny hlubší analýze a následně budou přijata odpovídající opatření, včetně případné politické odpovědnosti. Totální debakl v komunálních volbách utrpěla jak vládní ČSSD, tak i KSČM. Tedy strany, které se podílejí na koaliční vládě hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Ve druhém kole senátních voleb předsednictvo SPD vyzývá své členy, aby podpořili takové kandidáty, kteří mají nejblíže k našemu volebnímu programu. Rozhodnutí v této věci je na příslušném regionálním klubu SPD.

2. O tom, že hranice Schengenu nefungují, svědčí další případy z minulého týdne, kdy na našem území cizinecká policie zastavila převaděče, který měl v autě šest Iráčanů. Policisté z Ústí nad Labem kontrolovali na dálnici D8 ve směru do Německa osobní auto s rakouskou poznávací značkou, které řídil muž z Bulharska. Ve vozidle se nacházelo šest lidí bez dokladů, kteří shodně uvedli, že jsou Iráčané. Další čtyři osoby odhalili policisté na dálnici D1 ve směru na Prahu. Sedmatřicetiletý řidič z Ukrajiny vezl dva lidi v autě a dva v zavazadlovém prostoru. Uvedli, že jsou Vietnamci. Policie při kontrolách na území Česka zajistila letos podle statistiky 164 tranzitních nelegálních migrantů a zahájila trestní stíhání jedenácti lidí podezřelých z převaděčství. Uvedených osob je ale zřejmě mnohem více. Bavorský ministr vnitra hovoří jenom v tomto roce o více než dvou tisících zadržených osobách, které prokazatelně přišly do Německa z naší strany. V této souvislosti SPD dlouhodobě navrhuje zajistit ostrahu našich státních hranic po vzoru Rakouska. Namátkové kontroly řeší kritickou situaci jen částečně a nikoliv systémově. Je to žádoucí z hlediska větší bezpečnosti našich občanů.

3. Hnutí SPD považuje odstoupení kandidáta do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petra Štěpánka za důkaz ústupu hnutí ANO před tlakem politických neziskových organizací a lobbistů ČT. Z České televize se stal politický subjekt, který vybírá vlastní daně v podobě poplatků, a realizuje v naší zemi politickou linii elit Evropské unie. Hnutí SPD požaduje zrušení televizních poplatků, zavedení příspěvkového financování České televize a pravidelné hloubkové kontroly hospodaření Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ).

4. Hnutí SPD má zásadní výhrady k záměru zřídit zvláštní agenturu pro financování sportu. Současný návrh hnutí ANO nezajišťuje důslednou kontrolu nad prací této organizace. Fakticky má dojít k rozdělování veřejných prostředků v organizaci, pro kterou nebudou platit pravidla pro státní správu. Hnutí SPD považuje za správné, aby se prostředky na podporu zájmového sportu rozdělovaly v regionech, kde je nejlepší znalost situace. Centrálně je vhodné řešit pouze otázky podpory státní reprezentace, nejvýznamnějších sportů a mezinárodních sportovních akcí.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

