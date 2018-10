Rozvoral (SPD): Prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků ČT a její kontrolu NKÚ!

Veřejnoprávní Česká televize by měla být apolitická a poskytovat objektivní a vyvážené informace pro naše občany, a ne že bude v drtivé většině probruselská.

Česká televize je veřejnoprávní, na její financování nemalou částkou přispívají naši občané formou koncesionářských poplatků. To by mělo vedení ČT plně respektovat a ve svých, a to převážně zpravodajských pořadech hájit zájmy České republiky, s důrazem na její tradice a úctu k vlasti a národu.

Česká televize, která svým signálem pokrývá celé území naší republiky, patří po celou dobu od své existence k primárnímu zdroji, který poskytuje svým vysíláním informace všeho druhu, jako je např. kultura, sport, zábava, zpravodajství. To vše zabezpečuje vysíláním na šesti televizních kanálech: ČT1, ČT2, zpravodajském programu ČT24, sportovním programu ČT sport, dětském programu ČT :D a pomocí kulturního programu ČT art. Mezi její prioritní úkoly patří výroba vlastní televizní tvorby, dokumentů, zpravodajských a publicistických pořadů, pořadů pro děti, kulturních a vzdělávacích pořadů. Vše v rámci plnění dlouhodobých plánů programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na léta 2017 až 2021, které bylo schváleno Radou ČT dne 14. září 2016. Zde bylo mezi priority zařazeno rozšíření počtu zahraničních zpravodajů a jejich zpravodajských pořadů a zpráv, se zaměřením na poskytování informací ze světa, převážně na poli politickém a ekonomickém. A právě na tomto úseku neplní ČT svoji roli objektivního poskytovatele informací, ale cíleně působí na naše občany jednosměrně s pozitivním vztahem k politice Evropské unie a s tím spojené podpory imigrantů (ty převážně představuje jako bezbranné ženy a zubožené děti, kterým musíme pomáhat). Dále vede zpravodajství zaměřené proti politice Ruska a jejímu prezidentovi Vladimírovi Putinovi a v poslední době i proti prezidentovi USA Donaldu Trumpovi.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Toto sílící úsilí na ovlivňování našich občanů se začalo silně stupňovat už při volební kampani kandidátů na funkci našeho prezidenta. ČT představovala Miloše Zemana zejména v negativním světle a tento trend pokračuje i nyní, kdy Miloš Zeman zastává pozici prezidenta České republiky, který byl již podruhé přímo zvolen českými občany (oprávněnými voliči). V této souvislosti negativní zprávy cílí i na jeho podporovatele, mezi které patří i naše hnutí SPD. Stojíme za naším prezidentem a cítíme to jako vlasteneckou povinnost. Předseda našeho hnutí Tomio Okamura je negativně a na základě nepravdivých údajů pošpiňován, a když dostane prostor k vystoupení, tak jeho vyjádření bývají pak sestříhána a zpracována cíleně proti němu. Příkladů je hodně, jenom namátkou – Reportéři ČT, 168 hodin, Newsroom ČT24.

A jak je to s financováním České televize? Generální ředitel České televize předkládá Radě České televize ke konci každého roku návrh rozpočtu České televize na příští rok. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) má celkem 13 členů, které jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ti jsou voleni na období 6 let. Jejich úkolem je právě dohlížet na objektivnost a vyváženost všech pořadů v ČT vysílaných. Česká televize má na rok 2018 schválený rozpočet ve výši skoro 7 miliard korun (6,96 miliardy korun), což je oproti roku 2017 nárůst o 85 milionů. Počítá se i s vyšším výnosem z koncesionářských poplatků o deset milionů korun oproti roku 2017, tedy s částkou 5,66 miliard korun, i vyšší vrácenou DPH. Část příjmů tvoří i výnosy z komerční činnosti ČT. Ty mají být v roce 2018 oproti roku 2017 vyšší o jednu čtvrtinu a dosahovat částky 768 milionů korun.

Členové RRTV mají být voleny tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy, a dle našeho hnutí současné složení RRTV tuto podmínku nesplňuje. Hnutí SPD prosazuje zrušení koncesionářských poplatků a transformaci České televize na příspěvkovou organizaci kontrolovanou Nejvyšším kontrolním úřadem.

