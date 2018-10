Okamura (SPD): Komunální volby nám ukázaly, že nesmíme usínat na vavřínech

Děkuji všem našim příznivcům a voličům za práci a podporu v senátních a komunálních volbách. Nyní máme přes 160 zastupitelů ve 111 městech a obcích, především v krajských a větších městech. Letošní senátní a komunální volby byly naše premiéra v této oblasti politiky a jako jediná parlamentní strana jsme dosud zkušenosti v této oblasti neměli, takže naši kandidáti šli do těchto voleb velmi často bez předchozích politických zkušeností. V řadě případů jsme také tuto nováčkovskou daň zaplatili. Přesto jsme v řadě krajských a bývalých okresních městech uspěli a naši kandidáti se prosadili do místních zastupitelstev. Nyní zde jednáme o jejich maximálním zapojení do práce pro občany v prosazování našeho programu a rýsuje se účast našich zastupitelů přímo ve vedení měst či obcí. Budeme pokračovat v přípravě dalších osobností pro senátní a komunální politiku a zúročíme tak získané zkušenosti pro naší další práci. Ještě před dvěma dny SPD neměla jediného komunálního politika. Výsledek voleb je dobrý základ pro další práci a zde Vás chci požádat o podporu a spolupráci.

Komunální volby ukázaly na naše slabé místo - SPD je silné celostátní hnutí se silnými všeobecně známými celostátními tématy, které aktivně řešíme, ale zatím málo pracujeme s lidmi a pro lidi v obcích. Samozřejmě je to logická dětská nemoc našeho hnutí, protože existujeme pouhé tři roky a nemáme zatím na komunální úrovni vyprofilované osobnosti, jelikož jsme se dosud práce v obecních zastupitelstvech neúčastnili. SPD původně vzniklo před třemi lety jako hnutí, které má principiálně celostátní a dalo by se říct i celoevropský program. Nejsme klasická partaj napojená na obecní a městské rozpočty, na obecní politiku a boj o moc na radnicích.

To je na jednu stranu fajn, ale je vidět, že ostatní parlamentní partaje, které se všechny do jedné již na komunální úrovni pohybují několikáté volby, umí voliče v obecních volbách oslovit konkrétními místními osobnostmi lépe. To je úkol pro naše nové zastupitele pro příští volby, aby se před občany také postupně vyprofilovali.

Příští jaro nás čekají nejdůležitější volby v příštích několika letech - volby do Evropského parlamentu. Protože jsme součástí EU, tak je Evropský parlament místo, odkud bychom společně s dalšími vlasteneckými stranami mohli nastartovat změnu a nápravu bruselské byrokracie, která Evropu potápí nejen nesmyslnými směrnicemi, ale hlavně sebevražednou promigrantskou a protievropskou politikou. Komunální volby nám ukázaly, že nesmíme usínat na vavřínech, ale musíme zabrat ještě víc než dosud. Musíme, protože to za nás v tom Bruselu nikdo z řad eurohujerů nevybojuje.

