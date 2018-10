Petr Hampl bez obalu o SPD, který prý jediná může něco změnit. Ale je třeba toto

Hampl má za to, že opravdoví čeští vlastenci utrpěli v těchto volbách těžkou porážku. Za jednoho z těchto vlastenců považuje spisovatele Benjamina Kurase, který se chtěl stát jakýmsi antidrahošem a kandidoval proti profesorovi do Senátu na Praze 4. Výsledek je většině lidí znám. Zatímco Drahoš získal 52 procent hlasů hned v 1. kole a stal se senátorem, aniž by musel vstupovat do 2. kola, Kuras sotva překročil 7 procent. Tento stav podle Hampla nelze nazvat jinak.

„Volební výsledek znamená více peněz pro neziskovky, více multikulturních grantů, další omezování občanských svobod, více vymývání mozků na základních školách… Nebude to dramatický posun, ale určité posílení tendence čekat můžeme. Můžeme čekat i to, že výsledek povzbudí anticivilizační radikály v Parlamentu i jinde,“ tvrdí Hampl na svých internetových stránkách.

Výsledky voleb můžeme podle Hampla vyložit jako přání Čechů po islamizaci své zemi. Údajně o tom svědčí např. vítězství Jaroslava Kubery v Teplicích, který ve městě vítězí nepřetržitě od počátku 90. let 20, století. Hampl v tomto konzervativním politikovi visí islamizátora Teplic. Zatímco Kubera byl vidět, hnutí Slušní lidé v Brně bylo podle Hampl takřka neviditelné, kvůli údajné informační blokádě. Média informovala o uskupení Slušní lidé jako o partě, která se pokoušela zastavit kontroverzní divadelní představení Naše násilí a vaše násilí.

Ale přiznání si porážky zároveň vnímá jako první krok k příštímu vítězství. Na příkladu tzv. Slušných lidí, které Ministerstvo vnitra ČR označilo za hnutí extremistické, je podle Hampla vidět, že je třeba politické cíle prosazovat profesionálně a hlavně s vědomím, že to bude něco stát. Jedinou politickou silou, která dokáže měnit poměry v zemi, je podle Hampla Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury.

„Nadále platí, že SPD je jedinou relevantní politickou silou usilující o obranu západní civilizace. Nicméně je zjevné, že SPD ztratila tempo. Loňský úspěch nebyl využit jako odrazový můstek vybudování silné celostátní struktury (včetně vlastních komunikačních kanálů). SPD se ani nepokusila sjednotit národní síly pod svým vedením. Billboardy pár týdnů před volbami to už nemohly zachránit. Z 24 nasazených senátních kandidátů se ani jeden nepřiblížil druhému kolu, a 155 obecních zastupitelů (méně než zanikající Zelení!) neodpovídá obrazu strany, která by reálně mohla změnit poměry v zemi,“ píše Hampl.

SPD má teď podle Hampla dvě možnosti. Buď může jít cestou italské Ligy, založit si vlastní média, přilákat více osobností a stejně jako současný italský ministr vnitra a šéf Ligy Matteo Salvini usednout v příští vládě. Autor má za to, že by takto obrozená SPD mohla ve volbách získat až 40 procent hlasů.

A pak je tu druhá možnost. V SPD se budou všichni ujišťovat, že se nic zlého nestalo, a pak onoho úspěchu nikdy nedosáhnou.

