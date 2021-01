SPD: Jasně se stavíme proti netransparentnímu korespondenčnímu hlasování

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD ve Sněmovně nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Dalším bodem je, že vláda musí podle hnutí SPD volit jednoduché a rychlé metody podpory živnostníků a podnikatelů postižených opatřeními vlády okolo covid-19. Vládní systém očkování nefunguje dobře. Občanům v rizikových skupinách, kteří očkování chtějí, by měl být umožněn rychlý a bezpečný výběr vakcíny. Trváme na dobrovolnosti a odmítáme diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat. Prosazujeme zákon proti dvojí kvalitě potravin a podporujeme producenty českých potravin. Netransparentní korespondenční hlasování je další nástroj totalitářů, globalistů a sluníčkářů, jak ovládnout volby, proto se hnutí SPD jasně staví proti němu. Vývoj v USA směřuje k pošlapání demokracie a svobody.

1. Hnutí SPD ve Sněmovně nepodpoří prodloužení nouzového stavu

Tento týden bude Vláda ČR, celkově již po sedmé, žádat Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů z důvodu přijímaných opatření proti koronaviru. Nouzový stav v ČR trvá nepřetržitě od 5. října loňského roku. Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM měla již 10 měsíců na to, aby reflektovala konkrétní konstruktivní návrhy SPD a předložila do Sněmovny návrhy příslušných legislativních změn, aby nemusel být opakovaně vyhlášen nouzový stav a s ním související omezující plošná opatření, ale zároveň aby situace umožňovala vládě a dalším orgánům státní správy operativně plnit jednotlivá protiepidemická opatření. Některá zdravotnická zařízení kolabují kvůli nedostatku lůžek a odborného personálu a kvůli EU je i nedostatek vakcín pro rizikové skupiny. Nouzový stav ale není možné stále prodlužovat, protože se jedná o stav, kdy jsou plošně omezeny základní lidské svobody a mechanismy parlamentní demokracie a veřejné kontroly účelného hospodaření vlády. Je potřeba ze strany Vlády ČR navrhnout legislativní úpravy možností nasazování vojáků do zdravotních zařízení a zařízení sociálních služeb. Nařizovat pracovní povinnost a výpomoc určitým skupinám obyvatel lze již dnes provádět prostřednictvím hejtmanů, a nikoliv pouze v rámci vládou vyhlášeného nouzového stavu. Je také potřeba důsledně uplatňovat a případně novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví. To jsou důvody, proč prodloužení nouzového stavu při hlasování ve Sněmovně nepodpoříme.

2. Vláda musí podle hnutí SPD volit jednoduché a rychlé metody podpory živnostníků a podnikatelů postižených opatřeními vlády okolo covid-19

Vláda ČR musí volit jednoduché a rychlé metody podpory živnostníků a podnikatelů postižených opatřeními vlády okolo covid-19. Taková podpora v důsledku podpoří i jejich zaměstnance. Podpora by měla být stanovena bez zbytečné byrokracie a s využitím údajů, které má stát k dispozici. Platí, že kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá. Například je možné stanovit pomoc procentuálním podílem z rozdílu výše tržeb vykázaných v daňovém přiznání za roky 2019 a 2020. Tento model je aplikován ve vyspělých západních zemích. Jde o rychlou a snadno kontrolovatelnou metodu, která bude správně preferovat podnikatele vykazující a zdaňující své příjmy.

3. Vládní systém očkování nefunguje dobře. Občané v rizikových skupinách, kteří očkování chtějí, by měli být naočkováni rychle. Odmítáme ale diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat

Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Jan Blatný představili minulý týden registrační systém a strategii očkování. Tento materiál přichází jednak v časovém skluzu a je také závislý na dostupnosti očkovacích látek pro definované skupiny obyvatelstva s cílem proočkování minimálně 70 % celkové populace. Podle první fáze má být prováděno v souladu se stanovenou prioritizací nejrizikovějších skupin, tedy skupina seniorů (80+), senioři v zařízeních pobytových sociálních služeb a personál o ně pečující, klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb a zdravotníci přednostně poskytující péči pacientům s nemocí covid-19. Schéma je komplikované a pro běžné důchodce bez znalosti internetu těžko pochopitelné. Navíc systém po uvedení do provozu dne 15. ledna v 08:00 hodin po 90 minutách zkolaboval. Občané v rizikových skupinách, kteří očkování chtějí, by měli být naočkováni rychle. Trváme na dobrovolnosti a odmítáme diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat. Pokud je ale kvůli EU vakcín nedostatek a nevíme kolik a jakých druhů jich budeme v následujících měsících mít, je logistika a metodika strategie očkování na vodě. K tomu je zároveň potřebný dostatek vakcinačního materiálu (jehly, stříkačky) a zejména kapacit na provádění vakcinací. Ty však ve všech krajích a státních zdravotnických zařízeních nejsou. Klíčovou roli by měli podle názoru SPD hrát zejména praktičtí lékaři, kteří znají své pacienty, mají podmínky pro očkování, a nikoliv vládou vytváření nějakých alternativních paralelních registračních způsobů, když údaje o svých pojištěncích mají např. i zdravotní pojišťovny.

4. Prosazujeme zákon proti dvojí kvalitě potravin a podporujeme producenty českých potravin

Tento týden, by měla být na pořadu 79. schůze Poslanecké sněmovny v závěrečném schvalování novela zákona proti dvojí kvalitě potravin, jež by měla podle pozměňujícího návrhu SPD zavést i povinný procentuální podíl základních potravin, které se produkují v České republice. Mělo by se to týkat zhruba stovky z více než 15 tisíc druhů prodávaných potravin. Od roku 2022 by muselo být ve větších prodejnách 55 % vybraných potravin z české produkce, následně by poměr rostl o tři procentní body ročně až do roku 2028, kdy by činil minimálně 73 %. Povinný podíl by se měl týkat potravin, které se dají v Česku vyprodukovat. Díky EU se k nám místo potravin vozí často „biologický odpad". Od dob dohody České republiky s EU, kterou si na nás vynutil Brusel, je možné k nám dovážet a našim občanům v supermarketech prodávat jako „potraviny" i věci, které jsou svým složením horší než ty, které se prodávají ve stejných obalech na západě od nás. Novela zákona umožní našim regionálním výrobcům potravin prosadit se lépe na domácím trhu a napomáhá také k udržení zaměstnanosti na českém venkově. Hnutí SPD je jediné, které řeší ukončení dvojí kvality potravin, abychom mohli všichni jíst dobré a kvalitní potraviny za dobré ceny. Zároveň také prosazujeme znovuzavedení závazných státních norem regulujících kvalitu základních potravin.

5. Netransparentní korespondenční hlasování je další nástroj totalitářů, globalistů a sluníčkářů, jak ovládnout volby, proto se hnutí SPD jasně staví proti němu

Blok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 (SPOLU) bude usilovat o mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž by se projednávala možnost pro občany v zahraničí volit již v letošních sněmovních volbách korespondenčně. Hnutí SPD tento návrh odmítá. Korespondenční hlasování při posledních prezidentských volbách v USA je jasnou ukázkou hrozby manipulace. Dnes je zřejmé, že náskok Joe Bidena tvoří právě započtení korespondenčních hlasů, které jsou podhoubím pro možnou manipulaci s hlasy. Při posledních prezidentských volbách v Rakousku dokonce musely být výsledky anulovány a musely proběhnout volby nové. Korespondenční hlasování je další nástroj totalitářů, globalistů a sluníčkářů, jak ovládnout volby, i když by lidé ve skutečnosti hlasovali proti nim. Zkušenosti z USA a Rakouska jsou pro nás poučením, že něco takového nesmíme připustit u nás. Proto SPD nepodpoří případnou změnu volebního zákona a zavedení možnosti korespondenční volby, jinak hrozí manipulace s volebními výsledky i u nás. Naši občané žijící v zahraničí mají v současnosti možnost volit na zastupitelských úřadech ČR.

6. Vývoj v USA směřuje k pošlapání demokracie a svobody

Přípravy na inauguraci 46. prezidenta USA Joea Bidena dne 20. ledna připomínají spíše přípravu na válku. Situace ve Spojených státech je více než vypjatá. Vojáci americké národní gardy se shromažďují v hlavním městě Washingtonu, aby „údajně zabránili" dalšímu pokusu o obsazení Kapitolu či jiných důležitých institucí v hlavním městě. Americká společnost je rozdělena, lidé jsou naštvaní a mnozí nevěří výsledkům voleb, neboť celá situace ohledně prezidentských voleb velmi zapáchá systematickými podvody, zejména při sčítání korespondenčních hlasů v jednotlivých státech. Klíčové budovy jsou ve Washingtonu obklopeny zátarasy, u kterých hlídkují po zuby ozbrojení vojáci, kolem soustavně projíždějí obrněné vozy a nad nimi létají vrtulníky. Internet zaplavují tisíce videí, ale masmédia o tom raději mlčí. Každý, kdo se podílel a podílí na manipulaci voleb, nese zásadní odpovědnost za konec demokracie. Spravedlivé volby jsou zásadní pro existenci demokracie jako způsobu vlády občanů. Cenzura dokonce odstřihla Donalda Trumpa od jeho facebookového a twitterového účtu. SPD je proti omezování svobody slova včetně cenzury sociálních sítí. Vývoj v USA směřuje k pošlapání demokracie a svobody.

Převzato z profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

