SPD: Prosazujeme podporu českého průmyslu a potravinovou bezpečnost

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že Piráti a spol. blokují přijetí zákona proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými, referendum, zestátnění exekutorů či zákaz nenávistné islámské ideologie. Zákony, které nám zablokují, budeme prosazovat i po volbách. Přichází extrémní zdražování, za které nese odpovědnost vláda i Evropská unie. Hnutí SPD prosazuje podporu českého průmyslu a potravinovou bezpečnost. Kardinál Duka varoval před barbarským pokusem o převrat maoistů a anarchistů. Tuto hrozbu představují Piráti. ČR má nejpřísnější protiepidemická opatření ve srovnání s okolními státy, přestože počet hospitalizovaných s covid-19 je pouze několik desítek. Hnutí SPD požaduje návrat k normálnímu životu a zrušení pandemické pohotovosti.

1. Piráti a spol. blokují přijetí zákona proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými, referendum, zestátnění exekutorů či zákaz nenávistné islámské ideologie. Zákony, které nám zablokují, budeme prosazovat i po volbách.

Tento týden začíná poslední 118. schůze sněmovny v tomto 8. volebním období. V pořadu schůze zbývá projednat více než 350 zákonů, které již projednány nebudou, a část z nich jsou i zákony předkládané SPD. Hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM je však prostřednictvím svých poslanců neumožnilo po celé čtyřleté období projednat a schválit. Jenom namátkou např. zákon o referendu, ústavní zákon o zavedení přímé volby a odvolatelnosti politiků, zestátnění exekutorů, novela trestního zákoníku na zákaz a trestní postih veřejného šíření islámské ideologie atd. Před závěrečným čtením je hlasování o zákonu SPD na zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Piráti však opakovaně ve sněmovně obstruují a svým vystupováním neumožňují tento zákon schválit. Pokud se nám to nepodaří na této schůzi, budeme tento zákon opakovaně předkládat v následujícím volebním období. Slušný a pracující občan na 1. místě!

2. Přichází extrémní zdražování, za které nese odpovědnost vláda i Evropská unie. Hnutí SPD prosazuje podporu českého průmyslu a potravinovou bezpečnost.

Meziroční míra inflace stoupla dle údajů Českého statistického úřadu v září na 4,1 procenta. Je to největší meziroční nárůst od roku 2008. Vidíme zdražení téměř ve všech oblastech. Vliv na to má zdražení potravin, zboží a služeb v téměř všech oddílech spotřebního koše. A to se do oficiální inflace ani nezapočítávají rostoucí ceny nemovitostí! Za zdražování můžeme poděkovat vládě, která v obecné rovině nese odpovědnost za ekonomiku státu a především zemi zatěžuje obrovskými dluhy a vyhazuje peníze za nepřizpůsobivé, solární barony, podporuje zelený fanatismus EU a podobně. To samé platí i o Evropské unii, která též vede inflační politiku například kvůli projektu Green Deal (Zelený úděl), který extrémně zdražuje elektřinu a automobily. To se pak promítá ve zdražování všech produktů. Hnutí SPD podporuje naši potravinovou bezpečnost a soběstačnost. V oblasti průmyslu nesmíme být závislí pouze na trhu EU v rámci výroby polotovarů pro zahraniční koncerny. Musíme vyrábět vlastní výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Masivní podporou domácích investic a citlivým zvyšováním mezd vzniknou nová pracovní místa s výrobky i na mimoevropské trhy. Na rozdíl od PirStánu, SPOLU, ČSSD i ANO naprosto jasně a definitivně odmítáme přijetí eura a odmítáme platit dluhy za krachující státy eurozóny. Toto jsou zároveň i naše protiinflační nástroje, které prosazuje hnutí SPD!

3. Kardinál Duka varoval před barbarským pokusem o převrat maoistů a anarchistů. Tuto hrozbu představují Piráti.

„Naše civilizace čelí barbarskému pokusu o převrat, který je veden skrytě, ale bezohledně. Podstatou je nahrazení našich hodnot vycházejících z křesťanství a judaismu hodnotami marxismu, maoismu a anarchismu". To jsou slova arcibiskupa pražského a primase českého, kardinála Dominika Duky na konferenci v Budapešti. Podle hnutí SPD je to správné hodnocení současné situace. Koalice Pirátů a STAN a povolební deklarovaná koalice se slepencem SPOLU je politickým reprezentantem této hrozby. Především koalice SPOLU se maskuje jako pravicové politické uskupení, ale opak je pravdou. Kdo jde s Piráty, jde bořit hodnoty naší civilizace a jde zavádět hodnoty marxismu, maoismu a anarchismu. Kdo volí SPOLU, volí Piráty, jelikož lídr koalice SPOLU Petr Fiala řekl, že jediným koaličním partnerem jsou Piráti. Hnutí SPD je hrází proti této pirátské maoistické hrozbě.

4. ČR má nejpřísnější protiepidemická opatření ve srovnání s okolními státy, přestože počet hospitalizovaných s covid-19 je pouze několik desítek. Hnutí SPD požaduje návrat k normálnímu životu a zrušení pandemické pohotovosti.

Švédsko po vzoru Dánska uvolní od 29. září naprostou většinu omezení kvůli koronaviru, oznámila minulý týden jejich vláda. Přitom Švédsko uplatňovalo během pandemie mírnější opatření než většina dalších zemí. Dánsko oznámilo na konci srpna, že od 10. září ruší všechna opatření proti koronaviru s tím, že je epidemie pod kontrolou. Zůstávají jen kontroly na hranicích. Česká republika má přitom dlouhodobě nejpřísnější protiepidemická opatření ve srovnání s okolními státy, přestože aktuální počet hospitalizovaných v nemocnicích s nemocí covid-19 je pouze několik desítek. Testování školáků počátkem školního roku minulý týden přitom zjistilo, že z jednoho miliónu školáků bylo pouhých 111 pozitivních. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale prohlásil, že u nás se budou nosit roušky a respirátory do té doby, než bude plně naočkováno 75 procent obyvatel (v současné době je to 54 procent). Denně se přitom očkuje již pouhých pět tisíc občanů. Hnutí SPD požaduje návrat k normálnímu životu, zrušení pandemické pohotovosti a docházku dětí do škol bez podmínek. Odmítáme diskriminaci neočkovaných. Očkování musí být každého svobodná volba. Požadujeme také uznávání protilátek jako důkazu bezinfekčnosti. Plošné zákazy nejsou řešením. Už žádný lockdown!

Radek Rozvoral

Člen předsednictva hnutí SPD.

