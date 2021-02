SPOLU: Máme plán na zvládání covidové krize i bez nouzového stavu, chceme o něm jednat

reklama

Podle právních analýz, které si koalice nechala zpracovat, lze nadále využívat většinu stávajících opatření, ohrožena není ani součinnost armády nebo zásobování ze státních hmotných rezerv. Zástupci koalice vyzvali vládu k dalším jednáním.

„Nedělní konec nouzového stavu je příležitost, jak se konečně vymanit z vládního chaosu a začít věci dělat jinak a lépe. Máme příležitost vyhodnotit opatření, zjistit, která jsou zbytečná a je možné je zrušit, a dohodnout se na tom co a jak udělat pro to, abychom zastavili šíření viru v populaci. Vládní poslanci od včera vykládají do médií, co všechno nepůjde. My jsme mezitím připravili plán toho, co dělat lze. Nabídka koalice SPOLU je jednoduchá: místo nouzového stavu nabízíme plán jak vyvést republiku z covidové krize. Klíčová je spolupráce všech zúčastněných – od samospráv až po vládu. Stávající legislativa nabízí širokou škálu nástrojů, a pokud na některé oblasti nedosáhne, jsme připraveni jednat o její úpravě,“ říká předseda ODS Petr Fiala.

„Rozumná opatření lze dělat i bez nouzového stavu. Když vláda tvrdí, že to bez jeho znovuzavedení nepůjde, pak nemluví pravdu. Je naší povinností na tyto nepravdy upozornit. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví lze uzavírat vybrané provozovny, školy, omezovat dopravu či omezovat služby, a dokonce lze i na jeho základě udělovat pokuty za porušování opatření. Na základě zákona o ozbrojených silách zase lze nasazovat armádní pomoc v sociálních a zdravotních zařízeních i bez nouzového stavu. Neplatí ani, že by vláda nemohla poskytnout krajům pomoc ze státních hmotných rezerv,“ vysvětluje předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Vláda za poslední rok selhala už několikrát, jde-li o řešení pandemické krize. Je na čase, aby v regionech sehráli daleko větší roli ti, kdo je znají nejlépe, tedy hejtmani. Premiér by si měl uvědomit, že teď není čas na politikaření, ale okamžitě musíme jednat, a to nejlépe na úrovni vládní, parlamentní i krajské. Vláda je v řešení krize bezradná a nedokáže si domluvit shodu s vlastním koaličním partnerem ani na prodloužení nouzového stavu. Vyzýváme vládu, aby k jednání s hejtmany přizvala i předsedy parlamentních stran. Za koalici SPOLU jsme připraveni se už do dnešního jednání zapojit, výsledkem by měl být jasný plán opatření, která mohou kraje a Ministerstvo zdravotnictví nasadit podle zákona o ochraně veřejného zdraví,“ uzavírá předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

