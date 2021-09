SPOLU: Spojme oslavy výročí G. J. Mendela s českým předsednictvím Rady EU

Podle koalice SPOLU by měla část akcí českého předsednictví Rady EU související s vědou a výzkumem proběhnout v Brně. Středopravá koalice by chtěla spojit akce s oslavou výročí narození významného přírodovědce Gregora Johanna Mendela.

„V červenci příštího roku si připomeneme dvousté výročí narození Gregora Johanna Mendela. V červenci 2022 začne i české předsednictví Rady EU. Jednou z priorit předsednictví je i ‚Evropa chytrá a kreativní‘. V této souvislosti budeme apelovat na vládu, aby část předsednictví proběhla i mimo Prahu. Speciálně oblast vědy a výzkumu by podle mého názoru měla proběhnout v Brně – městě s výbornými univerzitami, silným výzkumem a podnikáním založeném na inovacích. Myslím, že právě tato oblast se dá skvěle propojit s výročím narození G. J. Mendela. Jde nám o to, aby naše předsednictví v EU proběhlo co nejdůstojněji a využili jsme ho k prosazení dobrého jména a zájmů České republiky,“ říká lídr SPOLU Petr Fiala.

„Gregor Johann Mendel byl renesanční muž, který dal světu nejen základy genetiky, inspiroval během svého života i po své smrti spoustu lidí a dnes má už velkou řadu známých pokračovatelů. Stojíme na náměstí, které nese jeho jméno a nedaleko stojí i moje alma mater – Mendelova univerzita, která je nejstarší zemědělskou a lesnickou univerzitou u nás. Příští rok už sice uplyne 200 let od jeho narození, ale jeho odkaz žije dál. Skvělým příkladem je i současné směřování Mendelovy univerzity v čele s rektorkou Danuší Nerudovou. Jsme zemí, která měla a má řadu špičkových vědců i učenců, jejichž odkaz nás denně provází na naší cestě životem a tento muž bezesporu patřil mezi ně. A téma vědy, výzkumu a inovací bude také jedním z prioritních témat našeho předsednictví v Radě EU. Příští rok nás čeká spousta akcí, které budou sice nepřímou, ale důstojnou oslavou narozenin tohoto zajímavého muže, jehož originální spisy aspirují na zapsání na seznam mezi nehmotné kulturní dědictví UNESCO,“ uvádí předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Vzdělávání se od Mendelova 19. století změnilo. Jeho základní hodnota platí stále. Vzdělávání je nejlepší obranou vůči krizím, kterou nám nikdo nemůže jen tak sebrat. Proto se zasadíme o to, aby české školství bylo zaměřeno na kreativitu, kritické myšlení, finanční gramotnost, jazykové dovednosti a znalost moderních dějin. To jsou klíčové kompetence, které potřebuje mladý člověk k životu ve 21. století. Zkrátka méně biflování, více přemýšlení. Také proto ve svém programu prosazujeme více peněz do školství – 5,2 % HDP do roku 2030,“ říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Je těžké vybrat jediný symbol Brna jako města, jehož chloubou je široká nabídka univerzitního vzdělání, práce špičkových vědeckých pracovišť a působení mezinárodně uznávaných technologických a inovativních firem. Může to být univerzitní ekosystém a jeho téměř 65 000 studentů, díky nimž je Brno stále mladé. Nebo elektronová mikroskopie, vždyť 30 % světové produkce těchto přístrojů se vyrobí v našem městě. Určitě by si to zasloužil Brno Space Cluster, první tuzemský klastr orientovaný na komerční vesmír, ale třeba také JIC, který každoročně podpoří inovace ve stovce subjektů. Skvělé jméno nám dělají i progresivní firmy, třeba Avast, Kiwi, Y Soft. Nebo to také může být zelená kulička hrášku neodmyslitelně spjatá se jménem Gregora Johanna Mendela, jehož dvousté výročí narození si budeme připomínat příští rok. Už teď jsou přípravy velkých oslav v plném proudu. Aby se povedly, je nezbytně nutná fungující komunikace všech klíčových aktérů včetně města. To je totiž právě ten důvod, proč se Brno dostalo mezi špičku ve vědě, výzkumu a inovacích,“ vysvětluje brněnská primátorka Markéta Vaňková.

„Gregor Johann Mendel byl osobností, která předběhla svou dobu. Byl to člověk několika oborů, dneska by se řeklo multitalentovaný a širokospektrálně profesně rozkročený od biologie přes víru až třeba po bankovnictví. Fascinuje mě jeho cílevědomost. Protože za svého života jeho objev, jak už to občas u géniů své doby bývá, nebyl pochopen. Přesto se těšil vážnosti svých bratrů i širokého okolí. Význam jeho odkazu potvrdil až čas. Mendel je právem řazen mezi největší Čechy všech dob,“ říká otec Jan, který působí jako ekonom Augustiniánského opatství na Starém Brně.

