SPOLU za vyšetření ekologické havárie na Bečvě

Včera to byl přesně rok, co do řeky Bečvy v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov unikly jedovaté látky a poškodily životní podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie rybáři odvezli tehdy přes 40 tun ryb.

Koalice SPOLU, jejíž zástupci se o řádné prošetření této katastrofy zasazují od samého začátku, chce znát jasné viníky. Celkem 365 dní a lidé stále neznají jméno toho, kdo havárii zavinil. Takové „vyšetřovací postupy“ v České republice nesmíme tolerovat. „Celý tento rok, byl pro mě rokem frustrace, beznaděje a vyčerpání. A to z jediného důvodu, že vyšetřování obrovské havárie stále není u konce. Jsem rád, že se to mohu potkat s poslanci a senátory z koalice SPOLU, kteří jako jedni z mála bojují za správné vyšetření havárie,“ řekl předseda místní organizace Českého rybářského svazu Hustopeče nad Bečvou a ohlašovatel havárie Stanislav Pernický. „To, co jsem před rokem při havárii viděl, překonalo veškeré moje představy. Jediní, kdo tehdy věděli, co mají dělat, byli naši členové rybářského svazu. Za jejich pohotovou pomoc je třeba jim poděkovat. Stejně tak patří dík i našim hasičům,“ řekl předseda Českého rybářského svazu na území Severní Moravy a Slezska Pavel Kocián.

U příležitosti ročního výročí od katastrofy se koalice SPOLU s místními rybáři rozhodla do řeky vypustit alespoň symbolickou násadu ryb, konkrétně ostroretek, které jsou pro Bečvu typické. „Za 30 let historie naší republiky nebylo větší ekologické katastrofy než na řece Bečvě. Jsem rád, že jsme na půdě Poslanecké sněmovny zřídili vyšetřovací komisi. Každý, kdo bude zítra naši zprávu číst, pochopí, že svůj účel splnila. Je potřeba, aby orgány činné v trestním řízení dovedly vyšetřování k soudu. Naším záměrem je se poučit a dovést do cíle legislativní změny, které nám v budoucnu mohou v podobných situacích pomoci,“ sdělil předseda KDU-ČSL a místopředseda sněmovní vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě Marian Jurečka. „Bydlím asi 40 kilometrů od místa katastrofy, můj dům je asi kilometr a půl od Bečvy. S dětmi se chodíme k řece procházet ale i koupat. Je pro nás důležité, aby řeka byla i nadále funkčním ekosystémem. Jsem rád, že alespoň dnes můžeme symbolickou násadou ostroretek řece trochu pomoci,“ doplnil Jurečka.

„Jako místní senátorka jsem měla možnost komunikovat s těmi, kteří se ujali řešení havárie a já jim za to děkuji. Už v únoru jsem vydala tiskovou zprávu mnou sestavené komise, která na základě doporučení právníků vydala návrhy pro změnu zákona a právních předpisů. Po volbách ve spolupráci se Sněmovnou, možná i ministerstvem, tato doporučení uvedeme v praxi. Já nevím, jestli to byla Deza nebo někdo jiný, ale každopádně vím, že těch nedbalostí při řešení a vyšetřování bylo tolik, že nevěřím v náhodu. Proto doufám, že se nám společně s kolegy podaří alespoň právní věci vyřešit tak, aby se situace neopakovala. Různých, menších, havárií je ročně přes 200 a nutně v tom potřebujeme udělat pořádek,“ uvedla místopředsedkyně Senátu, autorka Zprávy o šetření havárie na řece Bečvě vypracované s její expertní komisí Jitka Seitlová (KDU-ČSL).

Havárii přitom provází pochybení už od samého začátku. Vzorky z kritických míst a vyústí kanálů byly odebrány opožděně, cenné okamžité vzorky od rybářů bezdůvodně vylity, většina vzorků byla do laboratoří předána až druhý den po havárii, monitoring bentosu byl proveden až pátý den. Na zkoumání množství kyanidů se v prvních dnech vůbec nemyslelo. Chyby při zásahu na Bečvě jsou přitom dnes jednou z hlavních příčin problémů se stanovením viníka havarijního úniku nebezpečných chemikálií.

„Tolik lží a polopravd, jako jsme za poslední rok slyšeli o Bečvě, pamatuju naposledy před rokem 89. A přitom to hlavní - co se u Bečvy před rokem stalo a kdo to způsobil - stále není jasné. Ve sněmovní vyšetřovací komisi už máme hotovou závěrečnou zprávu a já věřím, že do případu přinese více světla. Bečva nevyšumí, ať už se pravdu o tom, jak k této katastrofě došlo, snaží zatajit kdokoliv,“ řekl poslanec za ODS Stanislav Blaha, který je rovněž členem sněmovní vyšetřovací komise.

Najít zdroj ekologické katastrofy mělo přitom podle ministra životního prostředí Richarda Brabce trvat jen několik hodin. „Katastrofa na Bečvě není ale ani po roce vyšetřena. Celý případ je „jen“ špičkou ledovce, a spíš než o ojedinělou záležitost, jde o názornou ukázku toho, jak to v České republice chodí. Nesmíme dopustit, aby státní orgány přestaly fungovat objektivně, neměřily všem stejným metrem a šly na ruku jedné elitní skupině privilegovaných. Dnes se to děje. Naštěstí budeme mít příležitost to za pár týdnů ve volbách změnit,“ řekla předsedkyně TOP 09 a členka sněmovní vyšetřovací komise Markéta Pekarová Adamová.

