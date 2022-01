STAN: Předsedou poslaneckého klubu se stal Josef Cogan, prvním místopředsedou Lukáš Vlček

reklama

Funkci předsedy poslaneckého klubu Starostů a nezávislých bude nově vykonávat Josef Cogan. Anketa Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA? Je to omluvitelné 1% Není to omluvitelné 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8595 lidí

Nově zvolený předseda poslaneckého klubu Josef Cogan

„Fulbrightova komise podpořila můj vědecký projekt “How to Transform 250 Years of U.S.Federalism Into a Road Map for Next 25 Years of the EU?”. Je to pro mě obrovská pocta, ale také jedinečná možnost dál rozvíjet svou profesní dráhu politika. Mezi absolventy Fulbrightova stipendia patří klíčové osobnosti politického, akademického a ekonomického života, mezi kterými je i celá řada prezidentů, premiérů nebo nositelů Nobelovy ceny,” uvedl ke své cestě Jan Farský.

„Svou půlroční cestu kvůli vědeckém projektu jsem konzultoval jak s předsedou STAN Vítem Rakušanem, tak i předsedou vlády Petrem Fialou. Jsem rád, že mě oba v mém dalším osobním i profesním růstu podpořili,” dodal 1. místopředseda hnutí STAN a bývalý starosta Semil. Farský dále ubezpečil, že v případě jakéhokoli zásadního hlasování v Poslanecké sněmovně, které by vyžadovalo jeho osobní přítomnost, je připraven kdykoli přiletět zpět. „Zároveň během svého pobytu v USA budu odvádět svůj poslanecký plat neziskovým organizacím, jako jsou – Člověk v tísni, Paměť národa, Skaut a některé další,” upřesnil Farský.

„Vnímám to jako velký přínos nejen pro jeho profesní růst, ale i pro naše hnutí – i s ohledem na téma jeho výzkumu. Lidi, kteří se nad budoucností Evropy dokážou zamýšlet z pohledu vizí, budeme potřebovat, pokud chceme směřování EU skutečně smysluplně ovlivňovat,” okomentoval vědecký projekt Farského předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Do čela třetího nejpočetnějšího sněmovního klubu se tedy po nové volbě postaví Josef Cogan, který dosud vykonával funkci místopředsedy. „Je to pro mě obrovská čest, vážím si důvěry našich poslanců. Máme před sebou těžké období a spoustu úkolů. Věřím ale, že budeme pokračovat v práci, ve změně, kterou jsme už započali,” řekl dlouholetý starosta Nové Paky a nově zvolený předseda klubu. 1. místopředsedou poslaneckého klubu byl zvolen Lukáš Vlček. Dalšími místopředsedy zůstávají Věra Kovářová a Michaela Opltová. Nově se jím stali také Jan Lacina, Viktor Vojtko a Jan Kuchař

Josef Cogan

- v říjnových volbách 2021 byl za Královéhradecký kraj zvolen do Poslanecké sněmovny. V dolní komoře Parlamentu zasedal už mezi lety 2010 až 2013

- je dlouholetým starostou města Nová Paka

- stal se předsedou Stálé komise pro Ústavu České republiky

- je členem Mandátového a imunitního výboru a Ústavně-právního výboru

- od roku 2008 vykonává povolání advokáta

Psali jsme: Farský usvědčen. O studijním pobytu měl vědět od května, i když to popírá Kalousek: Farský vzkázal lidem, že chodí k volbám zbytečně Farský (STAN): Budu naší zemi v budoucnu dále prospěšný. Teď jedu do USA STAN: Hnutí nikdy žádné peníze ze zahraničí nepřijalo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama