STAN: Vít Rakušan obhájil post předsedy na další dva roky

Ve svém předvolebním projevu představil vizi dalšího směřování hnutí Starostů a nezávislých. Pozici 1. místopředsedy obhájil Jan Farský, místopředsedy se dále stali Petr Gazdík, Věra Kovářová, Věslav Michalik a Stanislav Polčák.

„Před dvěma lety jsem přebral vedení STAN od Petra Gazdíka, mým cílem tak bylo navázat na dobře fungující organizaci plnou pracovitých lidí a nadále hájit její liberální směřování. Vážím si všech kvalitních osobností, které uvnitř hnutí máme. Na tom totiž stojí náš úspech. Díky všem totiž rosteme a posouváme se od dlouhodobě podceňované politické síly vzhůru. Starostové a nezávislí vystupují sebejistě ale s pokorou. To je popis naší DNA, našeho genotypu. I když jsme na trajektorii růstu, uchovejme si pokoru a blízkost k lidem, to je to na čem jsme vyrostli. Na všech úrovních odvádíme tvrdou práci, za kterou neseme zasloužené ovoce. Jsme velmi zajímavým uskupením, chceme volby vyhrát. To, co jsme společně dokázali v krajských i senátních volbách, spolu dokážeme i v těch parlamentních,” zhodnotil dvouleté působení ve funkci předseda Vít Rakušan a zmínil další cíl směřování hnutí, kterým je převzetí vládní odpovědnosti.

„Do voleb zbývá 37 dní. Šli jsme do společného projektu s Piráty, abychom změnili Českou republiku. Máme chuť vrátit zemi budoucnost, vrátit zemi hodnoty. Pojďme si pro vítězství, volby jsou klíčové nejen pro hnutí STAN, ale pro celou naši zemi. Nemůžeme si dovolit další čtyři roky, během nichž budou vládnout populisté. Chuť žít v této zemi musíme lidem vrátit my. Je to pro nás výzva,” dodal na Sněmu Rakušan.

Svoji funkci obhájil také Jan Farský, který bude i nadále pokračovat jako 1. místopředseda hnutí. „Děkuji Vítu Rakušanovi za skvěle odvedenou práci ve funkci předsedy. Je mi ctí být po jeho boku, jeho oporou. Potvrdil jsem si, že starostové patří do vysoké politiky. Ukazuje to každá dobře spravovaná obec. Naše hnutí je plné těchto pracovitých lidí, což se odráží i na volebních průzkumech. Rosteme a je to zásluha nás všech. Děláme politiku poctivě a lidé nás za ni odměňují. Máme šanci změnit tuto zemi změnit a vrátit ji budoucnost a perspektivu,” řekl Jan Farský.

Složení nového předsednictva:

Vít Rakušan - předseda - 179 hlasů ze 187 delegátů

Jan Farský - 1. místopředseda - 175 hlasů ze 186 delegátů

Petr Gazdík - místopředseda - 175 hlasů ze 186 delegátů

Věra Kovářová - místopředsedkyně - 167 hlasů ze 186 delegátů

Věslav Michalik - místopředseda - 165 hlasů ze 186 delegátů

Stanislav Polčák - místopředseda - 164 hlasů ze 186 delegátů

Michaela Matoušková - členka - 160 hlasů

Miroslav Balatka - člen - 155 hlasů

Jana Krutáková - členka - 158 hlasů

Pavel Čížek - člen - 142 hlasů

Lukáš Vlček - člen - 126 hlasů

Petr Hlubuček - člen - 119 hlasů

Josef Suchánek - člen - 116 hlasů

Petr Holeček - předseda senátního klubu

Martin Půta - předseda SLK

