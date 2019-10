STAN vyzývá vládu, aby investovala spíš do rychlovlaků

S rozšiřováním letiště a stavbou nové dráhy nesouhlasí hnutí STAN a vyzývá vládu, aby směrovala část leteckého provozu na regionální letiště v Brně, Ostravě, Pardubicích a Karlových Varech a zároveň urychlila práce na výstavbě sítě vysokorychlostních tratí, která v budoucnu nahradí leteckou dopravu na krátkých a středních tratích.

„Budu prosazovat, aby hlavní město Praha, které bude účastníkem řízení o vydaní územního rozhodnutí o výstavbě paralelní dráhy, zaujalo k plánované stavbě negativní stanovisko. Paralelní dráha je navržena tak, že by se letecký provoz přesunul o 2 kilometry blíže centru města, to znamená, že by se 50 000 obyvatel ocitlo v ochranném hlukovém pásmu a došlo by tak k zásadnímu snížení kvality jejich života,“ říká náměstek pražského primátora pro životní prostředí a infrastrukturu Petr Hlubuček.

V roce 2018 z celkového počtu 17,86 milionů cestujících prošlo 94 % cestujících právě letištěm Václava Havla v Praze. Pouze 6 % cestujících bylo odbaveno na letištích v Brně, Ostravě, Pardubicích nebo Karlových Varech.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAN



„Stát by měl značně urychlit výstavbu vysokorychlostních tratí, které mají potenciál nahradit leteckou dopravu na krátkých a středních tratích. Rovněž by měl odklonit část letecké dopravy z Prahy na ostatní krajská letiště. To pomůže všem. Praze se uleví a regionům to pomůže, přivede to do krajů nové pracovní příležitosti a zvýší se i počet turistů. Nelze také posilovat provoz na pražském letišti, pokud jedinou formou dopravní obsluhy letiště zůstávají taxíky a autobus 119,“ říká poslankyně a členka výboru pro dopravu Věra Kovářová.

„Krajská letiště se v současné době usilovně snaží přilákat dopravce a získat tak různá letecká spojení. Často to bohužel nejde bez různých forem pobídek. Čili za veřejné peníze. Odklon zejména turistických a lowcostových letů do regionů by tento problém vyřešil. Potřebujeme však k tomu součinnost vlády,“ doplňuje Kovářová.

„Při stavbě nové paralelní dráhy na letišti Václava Havla v Praze však nelze opomíjet ani ekologický aspekt celé věci. Domníváme se, že při vypracovávání dokumentu EIA o ekologických dopadech celé stavby, nebylo pracováno se správnými vstupními daty. Letecká doprava patří mezi největší producenty emisí CO2. Právě rychlovlaky mají úžasný potenciál ji na krátkých a středních tratích nahradit. Praha je při projektování těchto tratí maximálně součinná a výstavbu rychlotratí podporuje,“ dodává náměstek Petr Hlubuček.

